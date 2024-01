Nuova Mercedes EQS 53: un’auto palestrata

Arriva nel catalogo della Mercedes la nuova EQS 53, una delle auto più grosse e palestrate dell’azienda tedesca che incute timore nel cuore delle auto delle aziende concorrenti

Dopo l’annuncio della Mercedes CLA AMG arriva ancora un’altra sorpresa dalla Mercedes, ovvero la EQS 53. Questa versione AMG fa davvero paura, è potente e selvaggia ed è dedicata a tutti gli amanti del top in termini di prestazioni e piacere alla guida. L’auto ha appendici aerodinamiche che a malapena si notano, così come il piccolo spoiler in coda. In lunghezza misura 522 cm mentre i cerchi da 22 pollici rivelano l’attenzione all’aerodinamica e all’efficienza dell’auto. Il Cx dichiarato è appena di 0,23.

Ma quanto è grossa la Mercedes EQS 53?

In poche parole: quest’auto emana potenza da tutti i pori con i suoi 658 CV e una coppia di 950 Nm. Ci sono due motori a elettroni: uno sull’asse anteriore e l’altro sulla posteriore, il che rende la trazione integrale, con la ripartizione della coppia che si adegua 10.000 volte al minuto. Se non fosse abbastanza, c’è il pacchetto Dynamic Plus con modalità Race Start che innalza la potenza fino a 761 CV e in questo caso l’auto scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e tocca i 250 km/h. Senza il pacchetto però non cambia molto, raggiunge questa velocità in 3,8 secondi. I sedili sono vere e proprie poltrone con poggiatesta integrato e pensate che ha anche vari tipi di massaggio, per cui potrete rilassarvi al massimo mentre guidate. Ci sono anche tanti schermi: una lastra di vetro da 12,3 pollici sul cruscotto, uno schermo tattile da 17,7 pollici un touch da 12,3 per il passeggero, che può godersi un film durante il viaggio.

All’interno c’è anche molto spazio, anche per chi si trova sul lato posteriore del passeggero. I portaoggetti sono pratici, tra i quali la vasca ricavata sotto la parte anteriore del tunnel. Per entrare si usa un portellone che si solleva elettricamente, facilitando l’accesso a un baule di 620 litri. Grazie alla trazione integrale non manca il grip, che fa sentire per bene il lavoro che fanno le ruote anteriori, ma è merito anche dello sterzo che è bello solido e non difetta di precisione. Impressionante la spinta che si ottiene schiacciando l’acceleratore ad andature medio elevate: potete sorpassare in un istante. Non solo, c’è anche la Sound Experience AMG che aggiunge un sottofondo sonoro simulato che cambia in base alla modalità e allo stile di guida.

Un interno avvolgente e ultra comodo

Per chi ha manico ed è molto abile nella guida, ma soprattutto se c’è una pista a disposizione, si può anche escludere l’ESP, liberando la EQS 53 dal controllo elettronico. Fra gli optional c’è l’AMG Track Pace, un software per la telematria di bordo che va a integrare il sistema di infotainment MBUX. Disponibili anche i freni carboceramici, con dischi anteriori di un diametro di 440 mm. Ci pare scontato dirlo, ma con la Mercedes EQS 53 possiamo contare sui sistemi di guida assistita più avanzati. Ciò che rende quest’auto elettrica incredibilmente maneggevole è il mix fra le sospensioni adattive con ammortizzatori pneumatici e le ruote posteriori sterzanti. Al di sotto dei 60 km/h, queste si orientano fino a 9 gradi rispetto alle anteriori, aumentando l’agilità del veicolo, mentre a velocità più alte aumentano la stabilità.

Ma le sospensioni rendono l’auto ancora più flessibile, infatti nelle modalità sportive annullano quasi del tutto il rollio, mentre nelle modalità comfort fanno viaggiare sul velluto. L’insonorizzazione vi farà dimenticare di essere a bordo di un’auto. La batteria ha una capacità di 107,8 kWh e può assicurare un’autonomia di 580 km. La batteria può ricaricarsi con la ricarica rapida fino a 200 kW e in quel caso è possibile ripristinare l’autonomia fino a 300 km in soli 15 minuti. Nella rigenerazione in corrente alternata, invece, l’auto può collegarsi a stazioni da 11 kW mentre il sistema per quelle da 22 kW. Un’altra cosa molto interessante è la funzione Electric Intelligence del navigatore, che attiva automaticamente il riscaldamento o il raffreddamento della batteria in anticipo sulla sosta di ricarica, in modo tale da ricaricarla in condizioni più ideali e molto più velocemente.

La Mercedes EQS 53 ci sembra davvero l'auto del futuro.