Like a Dragon: Infinite Wealth, ecco il filmato d’apertura!

Nelle scorse ore, Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato il filmato d’apertura di Like a Dragon: Infinite Wealth, vediamolo insieme in questo articolo dedicato

Uno dei titoli più attesi di questo inizio 2024 è decisamente Like a Dragon: Infinite Wealth. Il titolo, sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato dalla sempiterna SEGA promette di essere uno degli Yakuza più fuori di testa di sempre. Il nuovo capitolo della pluripremiata serie arriverà il prossimo 26 gennaio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC (Steam). Un lancio che si avvicina velocemente e che SEGA ha deciso di celebrare con la divulgazione del filmato di apertura, che trovate proprio qua sotto.

Like a Dragon: Infinite Wealth, un ultimo sguardo prima dell’uscita con il filmato d’apertura!

Il gioco arriverà sul mercato in tre diverse edizioni. La sola che uscirà anche fisica è la Standard Edition, mentre saranno disponibili due edizioni digitali speciali, la Digital Deluxe Edition e la Digital Ultimate Edition. Attenzione: il bonus preordine per tutte le versioni include il pacchetto Potenziamento eroi e lavori speciali. Per ulteriori informazioni potete visitare direttamente il sito ufficiale del gioco, cliccate qui!

La sinossi di Like a Dragon: Infinite Wealth è la seguente:

Due eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Goditi un combattimento unico nel suo genere con battaglie in stile GDR dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia stesso diventa la tua arma e non ci sono regole. Spassatela in Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii possono offrirti in un’avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico.

Avete visto il filmato d'apertura di Like a Dragon: Infinite Wealth?