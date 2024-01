Lampade a led Osram per auto d’epoca: stile retro’ ed alta visibilità

Le lampade a led Osram, con un ampio catalogo di kit adatti ad ogni tipo di vettura si arricchisce: le nuove LEDriving HL Vintage sono la soluzione giusta per dotare le auto d’epoca di una visibilità adatta agli standard attuali

E’ uno dei problemi più sentiti dagli appassionati di automobili d’epoca: abituati a guidare quotidianamente vetture dotate di un’efficace illuminazione a led, risulta poi difficile tornare al volante della propria amata storica dopo il calar del sole. Le lampade a led Osram si presentano come la soluzione ideale all’esigenza di visibilità dei proprietari di vetture vintage, costituendo una pratica soluzione plug and play. Le LEDriving HL Vintage non richiedono infatti alcuna modifica all’impianto elettrico esistente e sono molto semplici da installare.

Dotate al momento di attacchi di tipo H1, R2/H4/H19, H7/H18, le lampade a led Osram per veicoli d’epoca presentano diversi vantaggi rispetto a quelle tradizionali: luminosità aumentata fino al 300% rispetto alle alogene e migliore visibilità, unitamente ad un minore assorbimento di corrente e carico ridotto sui cablaggi. La durata può risultare fino a cinque volte superiore rispetto alle lampade convenzionali e sono disponibili anelli di montaggio adattabili a differenti tipologie di innesti e fari.

Auto d’epoca e lampade a led Osram: ecco tutti i vantaggi

La vera novità delle lampade LEDriving HL Vintage non è però la tecnologia utilizzata, ma il colore della luce emessa. A nessuno infatti piacerebbe vedere un veicolo storico con i fari di colore bianco azzurrato. Osram ci ha pensato e ha realizzato uno speciale modello di led con luce bianca ma calda, pari a 2700 K, molto simile all’effetto di una lampadina convenzionale ma con le performance uniche dei moderni led.

Visibilità migliore e riduzione dell’abbagliamento sono caratteristiche fondamentali, che vengono ottenute grazie alla distribuzione ottimizzata del fascio luminoso. Si tratta quindi di una grande novità nell’ambito del retrofit, destinata a migliorare la guida notturna delle auto d’epoca e la sicurezza dei loro proprietari. Un prodotto che, specie se abbinato a fari e parabole in buone condizioni, può veramente fare la differenza.

