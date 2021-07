Recensione GTRacing GT890M: la sedia da gaming che suona!

In questa recensione analizziamo la sedia da gaming GTRacing GT890M. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere per una caratteristica peculiare: la presenza di speaker audio integrati! Ma parte questo, soddisferà le aspettative come sedia? Vediamo insieme

Una postazione che che rispetti non può definirsi tale senza una sedia da gaming. Non si tratta solo di una giocata di stile, ma di un vero e proprio strumento che permette di vivere al meglio la nostra esperienza di gioco e non solo! Avere una buona sedia da gaming è fondamentale per la propria salute. In questa recensione la protagonista sarà GTRacing GT890M, una sedia da gaming che è unica nel suo genere perché il produttore ha deciso di inserire degli speaker bluetooth sul retro dello schienale. Ma questo non deve distrarre: il compito principale di una sedia da gaming è quello di farci stare comodi. Vediamo se GTRacing GT890M ci riuscirà.

Recensione GTRacing GT890M, caratteristiche della sedia da gaming:

Larghezza del sedile : 39cm

: 39cm Larghezza totale : 70cm

: 70cm Profondità del sedile : 50cm

: 50cm Altezza dello schienale : 82,5cm

: 82,5cm Altezza totale : 135cm

: 135cm Peso : 23 kg

: 23 kg Carico massimo : 135 kg

: 135 kg Altezza del sedile da terra : minimo 40cm, massimo 49cm.

: minimo 40cm, massimo 49cm. Schienale reclinabile fino a 180° (da 90° a 180°).

Regolazione braccioli a 2 gradi di libertà

Cuscino lombare e cervicale in dotazione

Speaker Bluetooth 5.0 da 3 W integrati

Recensione GTRacing GT890M: assemblaggio

Quando si acquista una sedia da gaming, il primo passo è sempre l’assemblaggio. Può essere una attività divertente come molto tediosa a seconda di come il produttore ha deciso di gestire istruzioni e pezzi. Nel caso di GTRacing GT890M i pezzi vengono fornite ben imballati e correttamente separati ed etichettati in modo da non avere dubbi in fase di assemblaggio. Vengono fornite in dotazione anche le brugole per stringere le viti. Piccola nota: GTRacing è stata un po’ tirchia con le viti in più, cercate di non perderne!

DSC5181

DSC5185

DSC5191

Le istruzioni dettagliate con immagini sono disponibili in inglese, mentre la traduzione in diverse lingue è solo un riassunto. Comunque si tratta di istruzioni molto semplici da capire, anche a livello intuitivo guardando le immagini. Molto bene quindi. L’assemblaggio può essere condotto al’80% in solitaria, anche se avrete bisogno di una mano per alcuni passaggi come ad esempio infilare la seduta nel pistone a gas. Purtroppo però in alcuni casi abbiamo riscontrato difficoltà nell’inserire i bulloni nei fori: in certi passaggi si deve andare un po’ alla cieca e questo può allungare di molto i tempi. In totale lo sballaggio e l’assemblaggio di GTRacing GT890M dovrebbe portare via circa 1-2 ore (da soli) per via dei piccoli incidenti di percorso dovuti ai disallineamenti.

DSC5203

DSC5201

DSC5196

Recensione GTRacing GT890M: materiali e qualità costruttiva

Passiamo all’analisi dei materiali utilizzati e alla qualità costruttiva. Vi accorgerete quasi subito utilizzando l’olfatto – consigliamo di non aprire il pacco e assemblare la sedia in posti scarsamente areati – che la sedia è in gran parte costituita da materiali sintetici come l’ecopelle che non danno a primo impatto una sensazione di qualità elevata. Anche al tatto il feedback è molto simile ad una plastica piuttosto che ad un tessuto sintetico. Il materiale utilizzato è elastico e sottile e questo porta alla formazione di pieghe che a lungo andare porteranno probabilmente ad dei deterioramenti del rivestimento. Inoltre la traspirazione è praticamente nulla e utilizzarla in estate può essere fastidioso. L’attrito creato sui vestiti inoltre rende meno confortevole la seduta. Certo che essendo essenzialmente un film plastico è molto semplice da pulire: non trattiene polvere e liquidi quindi non si macchia e una passata con un panno umido o aspirapolvere è sufficiente.

DSC5213

DSC5199

Tuttavia sia le cuciture del sedile che dello schienale sembrano ben fatte e abbastanza resistenti. Anche i ricami con il logo del brand sembrano ben fatti. L’imbottitura interna di GTRacing GT890M risulta un po’ troppo dura e nostro avviso. La strutture interna è molto solida e realizzata in metallo, mentre le parti esposte (come i braccioli e le ruote) sono quasi sempre di plastica, ma di buona qualità. Il pistone che permette di alzare e abbassare la sedia è di classe 4 ed è anche facilmente reperibile in commercio ad un prezzo basso se avrete necessità di sostituirlo. In generale nelle parti “in vista” della sedia i dettagli estetici sono ben curati. Gli unici difetti li abbiamo notati nei componenti “nascosti” come ad esempio le ruote. In dotazione abbiamo un cuscino lombare e uno cervicale, sfoderabili e regolabili tramite fasce elastiche per migliorare l’ergonomia secondo le proprie caratteristiche. In definitiva GTRacing GT890M è una sedia molto solida e funzionale, nessuno scricchiolio strano durante la nostra prova di circa 20 giorni.

DSC5220

DSC5210

DSC5225

Recensione GTRacing GT890M: comodità e uso quotidiano della sedia da gaming

Questa sedia da gaming sicuramente permette un buon grado di libertà nel configurarla al proprio corpo e alla propria postazione. Sia lo schienale e che l’altezza della seduta possono essere regolati in modo semplice e preciso. Una nota di demerito va però ai braccioli di cui non è possibile regolare la sporgenze, anche se si può andare a modificare orientazione ed altezza. Questo incide solo parzialmente sull’ergonomia, ma sicuramente sarebbe stata una caratteristica gradita. La sedia da gaming GTRacing GT890M è dotata di 5 ruote sono di tipo differenziale che consentono di muoversi facilmente in ogni direzione.

DSC5217

DSC5218

DSC5212

Veniamo all’esperienza d’uso che in fin fine è quello che conta. Quando ci si siede la prima volta, sicuramente si rimane soddisfatti. Lo schienale è molto comodo e accoglie la schiena senza forzarla. Regolando lo schienale potrete lavorare sia con la schiena eretta che leggermente inclinata. I cuscini in dotazione inoltre ci sono sembrati molto utili per aumentare il comfort, ovviamente andranno regolati a piacimento. La seduta tende ad oscillare in avanti, se non vi piace ricordatevi di fissare bene la manopola posteriore. Ci sono però alcune osservazioni da fare. Avremmo preferito un’imbottitura della seduta un po’ più morbida, almeno nello strato superiore. Infatti durante l’utilizzo prolungato si avverte un fastidio che costringe ad alzarsi per qualche minuto. Dopo diversi giorni l’imbottitura un po’ di adatta, mitigando leggermente il problema che comunque rimane. In parte questo effetto è anche dovuto all’attrito sviluppato dall’ecopelle. Un discorso simile è valido per i cuscini. Sporadicamente abbiamo notato che il pistone tende a cedere e la levetta bloccarsi, ma succede di rado e si risolve quasi subito.

Gli speaker integrati

La sedia da gaming GTRacing GT890M offre come chicca aggiuntiva degli speaker Bluetooth integrati, incastonati nella parte superiore, ai lati della testa. Bisogna dire che la qualità è abbastanza buona. Il sistema è alimentato con una batteria esterna che verrà riporta nell’apposita tasca sullo schienale, quindi non ci saranno fili in giro. La qualità audio non è eccezionale, ma nemmeno pessima. Dato che gli speaker sono posizionati ai lati della testa, stando seduti si percepisce un suono avvolgente. Insomma qualitativamente non è così male come scelta, anche se non possiamo compararle con un buon headset o degli speaker esterni.

Conclusioni

Tra alti e bassi, possiamo definire GTRacing GT890M una buona sedia da gaming di fascia media. Infatti la robustezza e la comodità dello schienale sono innegabili, anche se l’ecopelle utilizzata e la seduta non ci hanno del tutto convinto. La cura nei dettagli estetici e nella qualità generale è certamente superiore ai modelli di fascia più bassa, ma siamo distanti dai modelli di fascia alta. Gli speaker Bluetooth sono sicuramente una trovata divertente, ma che alla fine dei giochi sono poco utili e forse alzano solamente il prezzo finale che è di 169,99 euro nel sito ufficiale. Se avete un budget limitato, la sedia da gaming GTRacing GT890M può essere un’ottima soluzione, ma tenete ben presenti i difetti che abbiamo elencato. In alternativa potete dare un’occhiata a questo prodotto che è molto simile, ma senza gli speaker.Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!