Migliori casse per PC da acquistare | Ottobre 2021

La frase “migliori casse per PC” potrebbe sembrare una sentenza di facile attribuzione, invece non è semplice capire quali sono i fattori che rendono la scelta delle casse per PC quella giusta!

In un mare di offerte, scegliere le migliori casse per PC diventa sempre più difficile! Inoltre c’è da considerare l’uso che si vuole fare di esse. Si potrebbero cercare delle buone casse per ascoltare musica, guardare un film, videogiocare, oppure fare più cose in diversi momenti.

In poche parole, la scelta delle casse per PC adatte alle proprie esigenze non è affar semplice. Poi bisogna tenere conto dei materiali, del livello di costruzione e assemblaggio, delle uscite presenti sul vostro PC, senza dimenticare di rimanere nel prezzo più adeguato alle proprie tasche!

Fare la giusta scelta delle proprie casse per PC, insomma, richiede una lunga ed estenuante ricerca fra una miriade di prodotti, offerte e promozioni. Ecco perché, dopo aver realizzato numerose guide all’acquisto molto apprezzate, abbiamo voluto creare questa ulteriore guida in grado di consigliare e accompagnare i nostri lettori “all’ascolto”.

Migliori casse per PC: eccovi qualche consiglio utile!

Per scegliere i migliori altoparlanti per PC bisogna capire cosa si sta cercando. Prima di iniziare con la lista delle migliori casse per PC è bene fare una premessa, scontata per alcuni, ma fondamentale.

Le casse PC si possono dividere in tre macro-categorie: le casse PC stereo, le casse PC 2.1 e le casse PC 5.1. In realtà ci sarebbero ulteriori differenze e set-up ma non voglio tediarvi con tecnicismi fini a loro stessi. Daremo comunque uno sguardo veloce alle componenti di diversa categoria, quindi non preoccupatevi di rimanere all’oscuro di qualche dettaglio.

Inoltre, ci sono differenze anche nei connettori disponibili all’interno del kit audio scelto da voi per il vostro PC. Sviscereremo anche di questo aspetto, in modo da garantirvi un quadro completo della situazione e in modo da garantirvi la migliore scelta per le vostre casse PC.

Migliori casse per PC stereo o 2.0 | Economiche

Le casse per PC 2.0 sono sicuramente la scelta più economica. Questo sistema audio offre un suono stereo e rimane sicuramente la scelta economica perfetta per chi non vuole spendere molto denaro o non ha molto spazio. Questo tipo di casse PC è sicuramente uno dei più diffusi; diviso fra canale destro e sinistro offre un ottimo compromesso per chi non ha un monitor con delle casse integrate oppure per chi vuole migliorare potenza e qualità dello suono.

Le casse per PC stereo sono ottime anche per amplificare il suono di un PC portatile. Tentare di vedere un film con le casse integrate all’interno di un notebook è un’impresa assai ardua! Quindi anche in questo caso la scelta di casse esterne e economiche potrebbe essere la scelta migliore.

Per quanto riguarda il collegamento al vostro device, viene rispecchiata la semplicità di questo tipo di casse per PC. Basterà infatti alimentarle grazie ad una classica uscita USB e utilizzare il jack da 3.5 mm collegandolo alla vostra uscita audio. L’uscita è facilmente individuabile in quanto si presenta verde nei PC desktop e presenta il simbolo delle cuffie nei PC portatili.

L’installazione è (quasi) sempre plug and play. Vi basterà quindi collegare le vostre casse PC per vederle funzionare, senza ulteriori manovre di sorta.

Migliori casse per PC stereo

(in offerta su amazon.it) Trust Leto Set Altoparlanti 2.0, Nero Potenza di picco 6 W (3 Watt RMS)

Queste casse per PC sono ovviamente molto economiche ma non per questo da scartare a priori.

Le Trust Leto offrono un ottimo compromesso fra qualità, design e spazio di ingombro. Come anticipato, questa coppia di casse PC offre la possibilità di avere un suono notevolmente migliore a quello di default di molti monitor. Si alimentano tramite una qualsiasi presa USB e offrono un ingombro quasi nullo.

Unica pecca, causata dalle dimensioni delle casse PC e dallo stile delle stesse, è che il potenziometro che regola il volume, con una potenza massima di 6 watt, è posto sul retro di una delle casse. Una scelta che potrebbe risultare scomoda ma che come detto è quasi obbligata.

Queste casse per PC costano un po’ di più! Ma potrebbero sembrarvi più interessanti, vediamo il perché!

Le Logitech Z200 offrono un ottimo livello di suono se contestualizzate al loro prezzo. Inoltre queste casse PC offrono un livello di personalizzazione molto più elevato rispetto alle precedenti. Sicuramente più ingombranti (anche se non di molto) queste casse per PC Logitech offrono la possibilità di essere accese e spente frontalmente oltre ad offrire un sistema di regolazione dei bassi sul fianco.

Nella zona frontale possiamo trovare anche un uscita per le cuffie e un ingresso ausiliario. Ovviamente il gusto varia di persona in persona e non mi pronuncerò in tal senso anche se credo che queste casse PC sapranno accontentare molti palati.

(in offerta su amazon.it) Creative T20 Series II Altoparlanti Multimediali 2.0 , Nero Sistema di altoparlanti di fascia alta progettato per garantire un ascolto ottimale della musica

Queste casse per PC sono sicuramente non (troppo) economiche ma hanno le loro buone ragioni!

Le Creative T20 Series II sono quanto di meglio si possa chiedere a un paio di casse stereo 2.0! Oggettivamente costruiti con materiali eccelsi, queste casse per PC offrono una gestione frontale per accendere e spegnere le stesse. Inoltre, sempre frontalmente, si possono regolare il volume, i bassi e gli alti!

Queste casse PC offrono anche un ingresso aux ausiliario che vi permette di mantenere le casse collegate al PC mentre le utilizzate per collegarci un altro dispositivo, come ad esempio un MP3.

Si concludono qui i consigli sulle migliori casse per PC stereo ma non temete il meglio deve ancora arrivare!

Migliori casse per PC stereo con subwoofer o 2.1 | Fascia media

Le casse 2.1 restano una scelta relativamente economica ma risultano più complete e garantiscono performance migliori. Queste casse PC si rassomigliano molto con quelle nella sezione precedente ma hanno dalla loro vantaggi e svantaggi differenti. Se le casse 2.0 offrono un ingombro “doppio”, qui il volume si triplica. Si aggiunge infatti alle due casse per PC laterali una terza (solitamente) posizionata in maniera centrale. Questa cassa aggiuntiva chiamata subwoofer offre una aggiunta al vostro sistema surround con bassi profondi e caldi.

Grazie al subwoofer si potranno godere al meglio film di azione, con effetti speciali e simili! Anche i videogames con le loro splendide musiche, i colpi d’arma da fuoco e le esplosioni godranno di un valore aggiunto.

Per questo genere di sistemi audio non è sempre possibile sfruttare l’alimentazione USB. Spesso il sistema audio in questione necessita di un’alimentazione esterna, sarà necessario quindi collegare alla rete elettrica il vostro sistema di riproduzione audio.

Un’altra differenza che potreste riscontare risiede nell’installazione delle casse PC. La maggior parte dei sistemi surround 2.1 non necessita l’installazione di software appositi ma è consigliato, qualora ci fosse, utilizzare il programma fornito insieme alle casse PC. In genere sono programmi di gestione molto facili da utilizzare e offrono un ottimo sistema per gestire alti, bassi, equalizzatori e simili.

Migliori casse per PC stereo con subwoofer

Le prime delle migliori casse per PC che vi propongo sono entry level. Una scelta economica per affacciarsi a questo mondo senza spendere un patrimonio!

Le Logitech Z313 offrono ovviamente un sistema surround 2.1! Hanno una potenza di 25 watt, con il subwoofer da 15 W. Sono facilmente collegabili grazie al connettore da 3.5 mm che si collega in maniera semplice al vostro PC. Basterà collegare le casse per PC al subwoofer e lo stesso alla vostra uscita audio.

Inoltre queste casse PC offrono un sistema di controllo facile e intuitivo. Le casse PC in questione hanno una sorta di telecomando che vi permetterà di gestire al meglio il volume, l’accensione e lo spegnimento.

Se vi sono sembrate interessanti le casse PC appena viste, queste vi sorprenderanno!

Le Trust Tytan sono davvero ottime casse per PC. Sistema ovviamente formato da due casse laterali più una terza. Le casse oltre a vantare un ottimo audio con bassi profondi e alti entusiasmanti offrono una potenza (di picco) pari a 120 Watt. Questa potenza si trasforma in pura godibilità nella riproduzione di film, di videogame ma anche durante l’ascolto di buona musica.

Le casse per PC di cui stiamo sviscerando le caratteristiche offrono anche un “look aggressivo”. Il subwoofer si illumina dando un senso di esplosività al vostro set audio. In questo caso l’alimentazione esterna è d’obbligo! Come viene naturale capire, per dare un alimentazione necessaria a far funzionare le casse PC in questione la sola presa USB non può bastare. Alle spalle del subwoofer si possono trovare i comandi per abbassare il volume (delle casse e del woofer), il tasto di accensione e spegnimento. Sempre alle spalle della cassa più grande si trova il pulsante di accensione o spegnimento del sistema “Ecomode“.

Non preoccupatevi però della scomodità che potrebbe palesarvi nel pensare di dover raggiungere il retro del woofer per accedere alle funzioni del vostro set audio. Le casse PC in questione vengono fornite con un pratico telecomando a filo!

Queste che abbiamo selezionato fra le migliori casse per PC offrono quindi un ottimo suono, un sistema di illuminazione e una pratica periferica per la gestione dei volumi.

Se non si vuole rinunciare al meglio, bisogna spendere qualche euro in più!

Le Logitech Z623 sono le migliori casse per PC scelte per questa categoria! Audio THX certificato e 400 Watt di picco massimo sono il biglietto da visita di questo sistema audio. Grazie alle molteplici uscite (3, fra cui RCA e uscita con jack da 3.5 mm) potrete collegare contemporaneamente il sistema 2.1 al vostro PC a una console di gioco e alla TV senza mai scollegare nulla.

Tutti volumi sono controllabili in modo pratico e funzionale. Sul satellite destro infatti troverete il pulsante di accensione e spegnimento, il controllo dei bassi e del volume oltre a una pratica uscita per le cuffie. I materiali scelti e la cura per i dettagli hanno garantito a queste casse per PC la certificazione THX, una garanzia, per un suono perfetto.

Migliori casse per PC surround o 5.1 | Fascia alta

Se finora abbiamo parlato di sistemi audio in grado di garantire misure contenute e prezzi modici, da ora si cambia registro. Le casse per PC con sistema 5.1 sono quanto di meglio si possa desiderare. A patto di avere spazio e budget adeguati, si potrà avere la migliore soluzione audio per PC vista finora.

Se le soluzioni viste fino a questo momento si sviluppavano in maniera totalmente frontale in questo caso si cambia totalmente. Per sfruttare al meglio l’audio direzionale delle casse da 5 satelliti più subwoofer bisognerà posizionare le casse PC in maniera precisa e omnidirezionale. Le casse 5.1 sono state studiate per offrire la massima immedesimazione durante la visione di un film o durante le sessioni di gaming. Posizionando le casse ai 4 lati della persona (tre frontali e due alle spalle) si godrà di un suono tridimensionale in grado di stupire anche i più scettici.

Per capire al meglio il posizionamento dell casse potete dare uno sguardo alle foto che seguono.

In questa foto potete vedere il giusto posizionamento per un sistema audio 2.1. Per il sistema 2.0 non cambia ovviamente nulla, basterà togliete il subwoofer dall’equazione.

In questa altra foto potete vedere la sistemazione ideale per un sistema surround 5.1! Se terrete questa configurazione l’audio arriverà con il giusto tempismo e trasmettendo il giusto suono per ogni punto della stanza. In questa maniera esplosioni, musiche, effetti speciali ma anche suoni semplici come il rumore della pioggia o simili acquisteranno un valore davvero alto!

Migliori casse per PC stereo da 5 satelliti più subwoofer

Per cominciare alla grande con le migliori casse per PC 5.1 cercheremo di trovare un ottimo prodotto con prezzo ragionevole!

Le Logitech Z506 offrono un ottimo compromesso fra qualità e prezzo! Anche in questo caso c’è la possibilità di utilizzare questo sistema audio su più dispositivi senza dover scollegare e ricollegare i cavi da una postazione all’altra.

La cassa di destra contiene il tasto di accensione spegnimento e da la possibilità di regolare il volume. Per i collegamenti del sistema surround è consigliata una scheda audio con almeno sei uscite! Ma se non ne avete una potrete comunque utilizzare il sistema da 150 Watt anche se non si godrà a pieno delle potenzialità di quelle che sono sicuramente le migliori casse per PC “low budget”.

Le Trust Tytan GXT 658 oltre ad offrire una potenza di ben 180 Watt offrono un design attento e curato! Il subwoofer illuminato, che colora di luce la vostra stanza, in base ai bassi e lo stile aggressivo rendono queste casse PC della Trust un vero e proprio gioiello in formato audio.

Il subwoofer in legno garantisce bassi caldi e senza paragoni. Il ruggito dei motori in un videogioco automobilistico o qualsiasi film ricco di adrenalina avrà un sapore diverso se goduto con questo impianto surround 5.1! Inoltre questo ottimo sistema audio offre una modalità di risparmio energetico che mette in standby le casse dopo 60 minuti di inutilizzo e le fa riaccendere automaticamente una volta ripresa la sessione di gaming. Potete collegare il sistema (ovviamente) al vostro PC ma anche alle vostre console, oltre a gestire il suono dal pratico telecomando! Cosa volete di più dal vostro sistema audio per PC?

Se i sistemi audio visti fino a ora non vi hanno fatto lanciare i soldi al monitor, preparate le carte di credito! Stanno per arrivare le regine delle migliori casse per PC.

Le Logitech Z906 hanno un biglietto da visita che recita: 500 Watt di pura potenza! Questo sistema audio dispone della certificazione THX che offre una garanzia in fatto di qualità. Inoltre sono dotate di una console che permette una facile gestione di tutte le componenti oltre a una configurazione pressoché totale. Potete collegare anche in questo caso il sistema al vostro PC ma potete sfruttarlo anche per godere del sistema surround tramite le vostre console o il vostro lettore DVD.

Oltre alla pratica console di comando potete gestire i volumi tramite il comodo telecomando wireless. Le casse di cui state leggendo offrono inoltre la possibilità di scegliere fra un’uscita analogica e una digitale! Oltre a godere del sistema audio 3D qualora ne foste interessati.

Design sobrio ma accattivante, qualità dei materiali e nella costruzione e una potenza da capogiro rendono questo sistema audio un acquisto obbligatorio per chi vuole il massimo dalla sua esperienza sonora in game o mentre si guarda un film!

Appuntamento al prossimo mese!

Il nostro viaggio alla scoperta delle migliori casse per PC è giunto al termine (per questo mese). La guida, che vi aiuta a scegliere il sistema audio per PC più adatto a voi, vi da appuntamento al prossimo mese! Il mondo dei sistemi surround è in continua evoluzione e per questo saremo sempre alla ricerca delle migliori offerte e dei migliori prodotti creati per voi!

Se avete qualche consiglio, dubbio o volete semplicemente condividere con noi le vostre postazioni e le vostre scelte in campo migliori casse per PC potete farlo tramite il box dei commenti qui sotto.