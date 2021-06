Recensione GTPlayer GT002: la sedia da gaming entry-level

In questa recensione vi andremo a parlare di una sedia da gaming, più precisamente GTPlayer GT002: la più venduta dell’azienda “GTRacing”

Negli ultimi anni la moda dei “gaming gears” è spopolata sempre di più. Se dapprima bastava un televisore a tubo catodico, una console e il pavimento come seduta, le esigenze sono cambiate. Che si parli di console gamer o PC gamer poco importa, la ricerca del maggiore comfort possibile mentre si gioca è diventata una prerogativa irrinunciabile.

Il posto sul quale il videogiocatore passa la maggior parte de tempo è per forza di cose la propria poltrona. Se quest’ultima risulta inadatta sono numerosi i problemi ai quali possiamo incorrere. Tra dolori di schiena, una postura scorretta e via discorrendo, la scelta di una buona seduta sulla quale giocare o lavorare è essenziale. Quello che abbiamo avuto modo di testare è il modello GTPlayer GT002, la sedia più venduta di GTRacing, proposta ad un prezzo senz’altro concorrenziale. Scoprite se ci ha convinto o meno nel corso di questa recensione!

Specifiche e montaggio | Recensione GTPlayer GT002

Ecco quelle che sono le specifiche tecniche della sedia GTPlayer GT002, disponibile in colorazione: grigia, bianca, rosa, rossa, blu e viola:

Larghezza del sedile : 39cm

: 39cm Larghezza totale : 70cm

: 70cm Profondità del sedile : 50cm

: 50cm Altezza dello schienale : 82,5cm

: 82,5cm Altezza totale : 135cm

: 135cm Peso : 23 kg

: 23 kg Carico massimo : 135 kg

: 135 kg Altezza del sedile da terra : minimo 40cm, massimo 49cm.

: minimo 40cm, massimo 49cm. Schienale reclinabile fino a 180° (da 90° a 180°).

Contenuta in un grosso scatolo di cartone, la sedia arriva scomposta in ben 15 pezzi, oltre al cuscino cervicale e quello lombare. Nonostante le disastrose condizioni della confezione (rese tali dai rudi corrieri), l’imballo protettivo dal quale ogni sezione di sedia era avvolto, ha permesso a quest’ultima di giungere priva di graffi o danneggiamenti vari. Oltre alle varie componenti che costituiscono la sedia, nel pack è incusa una confezione con all’interno la viteria, alcuni tappini in plastica e una chiave a brugola di colore nero.

Il montaggio ci ha tenuti impegnati per circa una mezz’oretta in due persone. Il motivo non risiede nella particolare complessità delle azioni richieste, essendo guidati tra l’altro dal comodo foglio illustrativo, il quale ci ha accompagnati passo per passo. La nostra non così celere installazione è dipesa principalmente dai fori nella finta pelle che spesso e volentieri non combaciavano perfettamente con quelli nei quali inserire le viti, costringendoci a forzare qualche componente o pressarlo alla sedia con l’aiuto della nostra spalla.

Design e materiali | Recensione GTPlayer GT002

Questa di GTRacing è, esteticamente parlando, una tra le più classiche sedie da gaming presenti sul mercato. Con un design non dei più originali, l’avere ben 6 colorazioni diverse tra le quali scegliere è sicuramente una nota positiva. Con tutta sincerità, però, il design da “sedile di auto sportiva” non ci è dispiaciuto affatto, migliorato ancor di più dalla colorazione nera e viola del modello da noi testato.

Tutte le GTPlayer GT002 godono dello stesso design, con la base completamente nera e qualche dettaglio ai lati dello schienale e del sedile di colorazione variabile in base alla nostra scelta. In cima al poggia schiena e sui due cuscini sono presenti i loghi “GTPlayer” cuciti. L’unico modello a mutare la colorazione di fondo è quello in tinta Pink che è di base bianco, con particolari di colore rosa.

Il materiale che riveste tutta la poltrona è un’ecopelle di una fattura non altissima. Con una texture classica e quasi liscia, questa finta pelle risulta davvero sottile, con il rischio che si vadano a creare pieghe in caso di utilizzo costante. Questo è, tra le altre cose, un materiale non traspirante, il ché ci obbliga ad usare un rivestimento nelle calde giornate estive, a meno che non vogliamo sudare più del dovuto o rimanere incollati alla poltrona. Il pro di questa ecopelle è l’estrema facilità nella pulizia dato che non trattiene corpi liquidi ed è davvero difficile da macchiare.

I due braccioli regolabili sono realizzati in una sorta di gomma opaca abbastanza dura, mentre la parte sottostante è in plastica. Plastica che è presente in numerosi componenti, come la base e le rotelle, varie coperture per i meccanismi, oltre alla rifinitura lucida dalla quale passano gli elastici dei due cuscini. Questi ultimi sono rivestiti dalla stessa ecopelle della poltrona e presentano entrambi il logo GTPlayer su di essi. Varia invece l’imbottitura, in spugna per quanto riguarda il cuscino lombare, mentre in ovatta per quello cervicale. Queste imbottiture sono sostituibili grazie alle cerniere presenti sul retro dei cuscini: un dettaglio niente male.

Il modello da noi testato non presentava errori né per quanto riguarda le cuciture, né quantomeno estetici.

Un guscio fragile, ma un cuore solido | Recensione GTPlayer GT002

Benché i materiali “esterni” non ci abbiano convinto granché, la sedia risulta davvero solida. Le componenti principali godono infatti di una costruzione migliore che conferiscono a questa poltrona una buona robustezza. Lo scheletro interno è realizzato in metallo, così come il pistone idraulico di classe 4 che serve sia a reggere il nostro peso che ad abbassare o alzare la seduta. La base della sedia, anche essendo in plastica come le ruote, non ci ha teso strani giochetti neanche quando abbiamo usufruito dello schienale completamente reclinato.

Anche il meccanismo che permette di stendere la spalliera fino a 160° è realizzato egregiamente. La comoda leva posizionata sulla destra ci permetterà, una volta azionata, di tirare giù lo schienale facendo pressione contro di esso, o di tirarlo su semplicemente alzandoci. Stessa cosa per la leva che serve ad innescare il pistone in modo da innalzare o abbassare la seduta, posta anche quest’ultima sul lato destro.

Le regolazioni non terminano qui. Esiste infatti un altro congegno che ci permetterà di gestire il dondolio. Posto esattamente al disotto del meccanismo volto a regolare l’altezza vi è una manopola che se girata in senso orario farà diminuire l’oscillazione della base, mentre ruotandola in senso antiorario l’ondeggiamento aumenterà.

Nonostante i problemi in fase di montaggio, una volta fissato il tutto la sedia non emetterà strani cigolii. Questo è un punto da non sottovalutare dato che spesso e volentieri, le poltrone entry-level tendono a presentare errori che compromettono la stabilità o, per l’appunto, rischiano di emanare fastidiosi rumori.

Comfort e utilizzo | Recensione GTPlayer GT002

Già dalla nostra prima sessione di gioco siamo rimasti abbastanza sorpresi dal comfort davvero niente male che questa sedia ha da offrire. Partiamo dalla seduta imbottita in spugna la quale riesce a reggere molto bene, non andando a cedere man mano che le ore scorrono. Il sedile è quindi abbastanza rigido e il ché può essere sia un pro che un contro. Il contro è che, nel nostro caso, è capitato di dover prendere delle pause nel corso di sessioni abbastanza lunghe vista la sua natura non così soffice.

Nulla da dire, invece, riguardo allo schienale. Comodo ed ergonomico, quest’ultimo gode di dimensioni più che giuste. Non va infatti ad avvolgere fastidiosamente la nostra schiena e non risulta essere troppo “appiattito”. Andando a calibrare poi la sua inclinazione si rivelerà confortevole in svariati scenari differenti.

Come abbiamo accennato in precedenza sono presenti anche due cuscini: uno per il tratto cervicale (imbottito da ovatta) e uno per quello lombare (imbottito da spugna). Entrambi i cuscini saranno installabili e regolabili grazie agli elastici dei quali sono dotati. Con tutta sincerità abbiamo apprezzato tanto quello posizionabile dietro al collo, mentre non abbiamo quasi mai utilizzato quello inferiore che, visto il materiale al suo interno, si è rivelato po’ scomodo. Come accennato in precedenza, però, tutti e due i cuscini sono sfoderabili e quindi potremo cambiare le imbottiture in base alle nostre preferenze.

Un’altra piccola nota negativa riguarda i poggia gomiti che sono regolabili in 6 posizioni diverse di altezza. Fin qui nulla di spiacevole, però la mancata rotazione e regolazione in larghezza sono, per noi, una mancanza. Questo perché ci è sembrato che i suddetti braccioli fossero davvero larghi l’uno dall’altro.

Chi dovrebbe acquistare questa sedia da gaming?

GTPlayer GT002 è la sedia più venduta da parte di GTRacing. Una delle motivazioni principali è sicuramente il prezzo alla quale è proposta: €179.99 da listino. Nella realtà dei fatti, però, sia su Amazon che sul sito ufficiale, il modello è spesso proposto con scontistiche molto vantaggiose.

Chiaro che a €140,00 il discorso cambia. Questo è un prodotto entry-level che, malgrado qualche carenza, ha diversi punti di forza. È infatti comparandola con le poltrone presenti in questa fascia di prezzo che riesce a spiccare e ad avere una marcia in più.

GTPlayer GT002 è una sedia da gaming pensata per tutti quegli utenti che ricercano le feature presenti in sedute di questo tipo, ma che non vogliano andare incontro ad una spesa troppo esaustiva e sappiano scendere a compromessi.