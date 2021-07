Among Us ha una data di uscita per console?

Un post comparso recentemente su Twitter potrebbe aver anticipato la data di lancio della versione console dell’acclamato Among Us

La notizia che Among Us avrebbe avuto una sua versione per console era stata confermata direttamente dai ragazzi di Innersloth, gli autori del popolarissimo gioco, senza però che dettagli precisi in merito venissero diffusi. A far fibrillare tutti coloro che attendevano notizie in tal senso, ci ha pensato l’account Twitter PlayStation Game Size, noto per tenere traccia degli aggiornamenti dello store, potrebbe aver rivelato in anticipo la sospirata data di uscita.

Among Us: svelata la data della versione console?

Il sito in questione, relativamente alla produzione firmata Innersloth, fa riferimento al prossimo 31 di Agosto come giorno di uscita della versione console. Sebbene l’account faccia riferimento alla release per PlayStation, non è da escludere che tale indicazione possa essere valida anche in merito al lancio per Xbox. In assenza di conferme ufficiali da parte degli sviluppatori, comunque, PlayStation Game Size ci tiene ad indicare come la data indicata possa essere un semplice placeholder, invitando i fan a non prendere per sicura la notizia e non lasciarsi andare a prematuri entusiasmi.

🚨 Among Us Release Date Set For 31 August 2021 (According To Database) ⬛ THIS DATE CAN BE A PLACE-HOLDER 🟫 #AmongUs #PS4 pic.twitter.com/TIPwOB44Oo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 4, 2021

Relativamente al gioco, nel corso del recente Summer Game Fest, gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo di alcuni nuovi contenuti diretti alla loro creatura, che comprendono anche una modalità inedita chiamata Hide and Seek, oltre ad una manciata di skin e personalizzazioni,

Attualmente il titolo è disponibile su Android, iOS, Nintendo Switch e PC, dove è stato tra i giochi gratuiti distribuiti dall’Epic Games Store.

Ovviamente, in assenza di conferme ufficiali, anche noi di tuttoteK vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le cautele del caso. Possiamo, però, consigliarvi senza indugi di dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming, qualora foste in cerca di un corposo gruppetto di titoli a prezzo scontato.