Recensione BlitzWolf BW-GC7: molto gaming, poco sedia

La BlitzWolf BW-GC7 che analizzeremo in questa recensione è una sedia da gaming che punta ad essere la migliore tra le proposte economiche ma che nella realtà dei fatti delude la maggior parte delle aspettative, eccezion fatta per l’estetica. Scopriamone di più

BlitzWolf è un’azienda cinese che sta ampliando sempre più i propri orizzonti, estendendo l’interesse e la produzione a prodotti appartenenti a categorie differenti. L’ampio catalogo prevede: caricatori portatili, proiettori, speaker, periferiche per PC, fino ad arrivare alle sedie da gaming, con un focus particolare per il nuovo modello BW-GC7 sul quale ci focalizzeremo nel corso di questa recensione.

Non mentirò, ad un primo impatto, considerando il prezzo di vendita e l’estetica di questo prodotto, pensavo mi sarei ritrovato qui a parlarvi di un best buy e invece forse proprio l’ampio range di prodotti venduti dall’azienda non ha permesso a questa BlitzWolf BW-GC7 di godere della cura e della passione che è spesso caratteristica delle aziende che si occupano della realizzazione di sedie da gaming. D’altronde, anche questo settore, come un po’ tutto ciò che ruota attorno al mondo del PC, ha subito negli ultimi anni una spinta incredibile, con un conseguente innalzamento della qualità generale, anche nelle fasce di prezzo più basse.

Specifiche e montaggio | Recensione BlitzWolf BW-GC7

La sedia è disponibile in un’unica taglia che prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

Larghezza del sedile: 50 cm

50 cm Statura: pensata per una persona alta fino a 185 cm

pensata per una persona alta fino a 185 cm Altezza complessiva alla massima estensione: 137,5 cm

137,5 cm Larghezza complessiva: 65 cm

65 cm Profondità del sedile: 50 cm

50 cm Altezza dello schienale: 86 cm

86 cm Peso: 25 kg

25 kg Inclinazione massima: 135°

L’imballaggio svolge alla perfezione il proprio compito e la sedia arriva assolutamente ben protetta da qualsiasi urto accidentale possa verificarsi nel tragitto, tenendo in considerazione che, tra l’altro, la spedizione non arriva da un magazzino italiano. Pochi fronzoli all’interno della confezione che prevede, oltre a tutti i componenti della sedia, le viti necessarie e una chiave a brugola perfetta per l’assemblaggio. A tal proposito, lo stesso è semplificato dalla presenza di istruzioni minimal ma immediate, che permettono di svolgere il compito anche ad un perfetto neofita poco avvezzo a questo genere di lavori.

Tutto sommato l’intera offerta non fa urlare al miracolo, perfettamente in linea comunque con l’investimento economico, ma allo stesso tempo, devo ammettere che, da un punto di vista prettamente estetico, la prima impressione con la sedia risulta decisamente positiva.

Design e materiali | Recensione BlitzWolf BW-GC7

Il design che caratterizza questa sedia da gaming di BlitzWolf non spicca sicuramente per originalità, anzi. La prima impressione che si ha è quella di trovarsi di fronte ad un modello prodotto in massa e brandizzato per l’occasione da BlitzWolf, ma questo non è necessariamente un problema. L’estetica proposta rappresenta sicuramente il meglio che si possa desiderare all’interno di questa fascia di prezzo. Aggressività e vistosità incarnano il paradigma vincente di questa sedia da gaming (come d’altronde viene richiesto a questo genere di prodotti) ma al tempo stesso, le forme geometriche che la compongono fanno in modo di mantenere una certa sobrietà che ne permetterebbe l’utilizzo anche in contesti che necessitano meno appariscenza.

L’offerta è completata dalla presenza dei cuscini (lombare e cervicale) che aumentano il confort, oltre ad esser considerati ormai uno standard per una “vera sedia da gaming che si rispetti”. Al momento, l’unica colorazione disponibile, prevede una combinazione di nero (che prevale sulla maggior parte della superficie) e inserti rossi, con annessi loghi cuciti sul tessuto.

A proposito di tessuto, l’azienda lo definisce “premium leather” ma a conti fatti si traduce in quella che, molto probabilmente, è più un materiale in similpelle, che mantiene comunque le citate (dall’azienda) caratteristiche quali la facilità di pulizia e l’elevata traspirabilità del tessuto, che restituisce un’ottima sensazione a contatto diretto con il corpo. Purtroppo però, a distanza di circa un mese di utilizzo, ho già notato un piccolissimo punto in cui la verniciatura è completamente andata via, lasciando spazio alla colorazione biancastra della pelle.

Comfort e utilizzo | Recensione BlitzWolf BW-GC7

Se fino a questo momento, tutto sommato, il prodotto che prende forma attraverso le mie parole, non ha poi reali aspetti negativi, purtroppo questa sezione di analisi all’interno della recensione non sarà altrettanto positiva. Parto immediatamente dall’unico aspetto positivo, ma che, per ovvie ragioni, assume una grande importanza: la seduta è comoda! Non importa quale possa essere la vostra posizione preferita, se con lo schienale perfettamente verticale oppure leggermente inclinato, schienale reclinabile e seduta sono comodi, nonostante non siano particolarmente pieni di materiale spugnoso all’interno. Lo stesso discorso vale per i braccioli, realizzati in un materiale soft-touch e regolabili in altezza.

Passiamo ora agli aspetti negativi che purtroppo non mi hanno permesso di apprezzare questo prodotto quanto avrei voluto e che, anzi, tendono a spostare l’intera esperienza verso il negativo. Nonostante un assemblaggio minuzioso e certosino, l’intera struttura è costantemente vittima di scricchiolii vari al minimo movimento, davvero fastidiosi all’udito. Anche banalmente tirare la leva adibita all’inclinazione dello schienale provoca un rumore decisamente fastidioso. Non solo, ho dovuto più volte (anche in giorni successivi) riavvitare alcune viti che evidentemente hanno bisogno di un periodo prolungato di assestamento, considerando che a distanza di un mese restano ben salde al loro posto.

Inoltre, un inserto plastico di un bracciolo è arrivato inserito in un modo palesemente errato, il che lo rende un elemento mobile, nonostante dovesse avere una sua precisa collocazione statica (dalle foto sarà più chiaro) e non è possibile modificarne la posizione. Tutti questi difetti, scricchiolii, rumori, necessità di manutenzione postuma al montaggio non dovrebbero esser presenti, neppure in un prodotto sulla soglia dei 100€. A dire il vero, mi è capitato di avere recentemente tra le mani una sedia da gaming da 70-80€ che, a fronte di un’estetica sicuramente meno “spinta”, era comunque esente da queste problematiche che ne inficiano l’utilizzo.

È tempo di tirare le somme

La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC7 è un prodotto che da un lato convince per estetica e design ma che si porta dietro alcuni problemi e difetti impossibili da trascurare nell’utilizzo quotidiano. Neppure il prezzo che attualmente si attesta sui 105€ può permettere di chiudere un occhio di fronte ad alcune situazioni che a tratti possono anche essere frustranti. Se proprio dovessi, mi sentirei quindi di consigliare l’acquisto di questa sedia a tutti coloro che vogliono completare la propria postazione con un prodotto curato dal punto di vista estetico, spendendo poco, ma che al contempo, tendono a non cambiare posizione o muoversi spesso quando sono seduti.