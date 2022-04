Goodram: presenta il nuovo SSD IRDM PRO M.2

A causa della crescente popolarità e del grande interesse dei clienti per gli SSD M.2, il produttore polacco GOODRAM introduce un prodotto nuovo di zecca

Ecco l’IRDM PRO M.2 PCIe by GOODRAM. Il modello SSD gen 4 x4 è il dispositivo di archiviazione dati più veloce della linea SSD IRDM. La scelta di un SSD con interfaccia PCI Express è supportata principalmente da parametri tecnici, ovvero velocità di scrittura, lettura e consumi energetici inferiori rispetto ad altre soluzioni tecnologiche precedentemente utilizzate.

La differenza nell’uso di questi dispositivi di archiviazione sarà avvertita non solo dai professionisti e dagli appassionati di giochi, ma anche dalle persone che utilizzano un computer o un laptop per le attività quotidiane in ufficio o a casa.

Una delle possibilità offerte dal nuovo drive IRDM PRO M.2 è l’aumento dello spazio di archiviazione sulle console di nona generazione che supportano SSD con fattore di forma M.2 2280, che consente all’utente di espandere la propria raccolta di giochi senza dover eliminare quelli che già possiedono.

SSD IRDM PRO M.2: dotato di un’interfaccia NVMe PCIe 4 x4

L’ultimo dispositivo di archiviazione di massa SSD IRDM PRO M.2 è dotato di un’interfaccia NVMe PCIe 4 x4 ad alta velocità. Questa soluzione consente una velocità doppia rispetto ai prodotti di generazione 3 x4. Le velocità massime di lettura e scrittura rispettivamente di 7000 MB/s e 6850 MB/s offrono prestazioni e stabilità eccellenti. Un buffer DRAM aggiuntivo fino a 2 GB contribuisce alle prestazioni, assicurando che l’unità rimanga stabile anche sotto carico pesante.

Il controller dell’intero sistema è PS5018-E18, un modello tecnologicamente avanzato fornito da uno dei migliori e più esperti produttori del mercato, ovvero Phison. Il controller E18 a otto canali si basa sull’architettura ARM Cortex R5, ed è anche compatibile con l’ultima versione del protocollo NVMe, che è 1.4. L’unità IRDM PRO di nuova introduzione è disponibile in tre capacità: 1, 2 e 4 TB. Questa è una risposta alle diverse esigenze degli utenti di questo tipo di prodotti, dalle soluzioni quotidiane alle applicazioni professionali, come il lavoro con la modellazione 3D e l’animazione o il rendering di immagini.

IRDM: dissipatore di calore

L’unità si distingue non solo per la sua tecnologia, ma anche per la sua forma. L’esclusivo dissipatore di calore è un progetto originale del marchio polacco in termini di design. È realizzato in un materiale solido, ha un aspetto estetico e stilistico che riflette i valori del marchio IRDM. A prima vista, puoi notare che il marchio tiene alla consistenza dei suoi prodotti.

Il dissipatore di calore che combina elementi opachi e lucidi, sembra massiccio e sottolinea ulteriormente l’alta qualità dell’intero dispositivo. Mantenendo la combinazione di colori nera, si riferisce ad altri prodotti della linea IRDM e l’intero design conserva uno stile retrò con un tocco moderno, che ricorda il design dell’elettronica degli anni 80. Il dissipatore di calore è realizzato in alluminio perfettamente termoconduttore.

Contenuto della confezione

L’SSD IRDM PRO M.2 viene venduto nella confezione attribuita ai prodotti premium IRDM. La confezione contiene l’unità, il dissipatore di calore e un kit di montaggio composto da banda stagnata, viti e un piccolo cacciavite. L’unità è coperta da una garanzia del produttore di 5 anni limitata dal parametro TBW.

Cosa ne pensate di questo nuovo SSD IRDM PRO M.2 di GOODRAM? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.