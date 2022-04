Acer: presenta Aspire Vero

Una primavera all’insegna della sostenibilità ambientale con Acer Aspire Vero, disponibile sul mercato italiano

Acer, annuncia la disponibilità sul mercato italiano del laptop consumer Aspire Vero, che può essere acquistato sia sul portale di e-commerce di Acer, sia sul mercato retail. I PC e le periferiche Vero condividono nella loro progettazione un approccio green che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR) e packaging riciclabile.

I PCR sono realizzati con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da strutture domestiche, commerciali, industriali e pubbliche. I rifiuti post-consumer rappresentano il più grande flusso di materiali di scarto al mondo e qualsiasi sforzo per ridurre questo flusso permette di ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente.

Poiché la sostenibilità riguarda sia i materiali con cui è realizzato un prodotto sia il modo in cui questo è utilizzato e smaltito, i dispositivi Acer Vero sono appositamente progettati per essere facili da smontare, semplificando così i processi di riparazione e aggiornamento oltre ad aumentare la durata del loro ciclo di vita.

Il laptop green Acer Aspire Vero

Oltre a essere un computer di grande stile, è un esempio tangibile dell’impegno di Acer verso una maggiore sostenibilità. La scelta di evidenziare i tasti “R” ed “E“, colorandoli di giallo e riportandoli al contrario sulla tastiera, richiama i principi di REduce, REuse, REcycle alla base della progettazione del dispositivo.

La scocca è composta al 30% da materiali PCR, che consentono una riduzione del 21% nelle emissioni di CO2 legate alla produzione di questo componente, mentre la scelta di non utilizzare vernici per la sua rifinitura riduce l’impatto negativo dei COV (composti organici volatili). Anche i tasti contengono il 50% di PCR, mentre l’originale packaging riciclabile al 100% può essere utilizzato come sostegno per il laptop.

Una progettazione particolarmente attenta aiuta a ridurre gli sprechi rendendo tanto il prodotto quanto i suoi componenti facili da smontare, riparare, aggiornare e riciclare. Non ultimo, grazie al nuovo sistema operativo Window 11, Aspire Vero è anche incredibilmente semplice da usare. Con un display IPS FHD da 15,6 pollici riciclabile al 99%, il dispositivo è basato su processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, grazie ai quali gli utenti possono fare affidamento su prestazioni di alto livello a vantaggio della loro produttività.

Quando il PC lavora su carichi meno intensi, il nuovo software VeroSense di Acer offre agli utenti la possibilità di selezionare una modalità d’uso ottimizzata per l’efficienza energetica e una maggiore durata della batteria. Funzionalità quali la connettività Wi-Fi 6, una porta USB Type-C e due porte USB Type-A facilitano un’esperienza d’uso più affidabile, mentre le tecnologie TrueHarmony e PurifiedVoice, con riduzione dei rumori ambientali basata su AI, consentono di effettuare videoconferenze con un audio cristallino.

Acer Earthion

Il culmine di più di un decennio di lavoro svolto da Acer nel campo della sostenibilità è rappresentato dalla piattaforma Earthion, che riunisce i migliori contributi dell’azienda, dei partner, dei dipendenti e degli utenti nell’affrontare con soluzioni innovative le sfide associate alla riduzione dell’impatto ambientale.

Ad oggi il Gruppo Acer ha raggiunto l’obiettivo che si era prefisso per il 2020, riducendo del 60% le proprie emissioni di carbonio a livello globale. Acer sta ora lavorando attivamente per approvvigionarsi esclusivamente di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2035.

Prezzi e disponibilità

Acer Aspire Vero è disponibile in Italia a partire da un prezzo indicativo di € 799,00. Specifiche, prezzi e disponibilità variano di regione in regione. Per ulteriori informazioni www.acer.com.

