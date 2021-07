Giveaway be quiet!: vinci un PC gaming da 3000 dollari

Il noto produttore di componenti per i nostri PC be quiet! ha attivato un interessante giveaway per provare a vincere un PC gaming dal valore di ben 3000 dollari. Ecco di dettagli

Con questo nuovo giveaway il noto produttore tedesco be quiet! dà a tutti i suoi fan la possibilità di vincere un potente PC gaming del valore di 3000 dollari. In questi tempi un po’ pazzi, tra shortage di chip e mining, i prezzi sono davvero sopra la media. Si tratta di una bella possibilità. Il produttore di PSU, case e soluzioni per il raffreddamento dei PC ha messo un bel di ottimi componenti in questo gioiellino. Ma veniamo a spiegare le regole.

Prova a vincere un PC da 3000 dollari con be quiet!

Il giveaway globale è già in corso e come anticipato il premio è un PC da gioco davvero fantastico che è stato aerografato in modo unico e irripetibile da un artista e ha alcuni componenti davvero potenti all’interno. Il concorso sarà valido fino al 20 luglio. Per vincere il PC bisogna contare i loghi unici che sono sparsi nel video che lasciamo qui in allegato. Il video dura pochi minuti e provare non costa nulla! Buona fortuna!

