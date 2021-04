AMD RX 6000: incremento di produzione contro lo shortage di schede video

La promessa arriva direttamente dalla Dr. Lisa Su che assicura un aumento di produzione di schede grafiche AMD RX 6000. Sia AMD che NVIDIA hanno avuto diversi problemi di produzione dovuti alla crisi del settore dei semiconduttori e alla crescita del settore mining. TSMC, il produttore a cui AMD ha affidato sia le CPU che le GPU, ha raggiunto quasi il 100% della capacità di produzione, assorbita dai tanti clienti tra cui Apple e non riesce a soddisfare la domanda di componenti.

Secondo l’amministratore delegato di AMD, la società dovrebbe aumentare la produzione delle sue schede grafiche da gioco della serie AMD RX 6000 basate sull’architettura RDNA 2 nei prossimi trimestri. Questo significa che ci sarà una maggiore disponibilità di GPU AMD a partire dall’estate probabilmente. Ecco le parole di Lisa Su, riportate dal sito wcctech:

Prevediamo che le vendite di GPU Radeon serie 6000 cresceranno in modo significativo nei prossimi trimestri, con l’aumento della produzione.

Abbiamo sotto occhio grandi ordinazioni dei clienti e un forte arretrato. E poi abbiamo anche visto che la catena di approvvigionamento è stata complessivamente messa in difficoltà per l’intera industria dei semiconduttori. E abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner della catena di fornitura. E così abbiamo anche un buon presentimento per la fornitura aggiuntiva durante tutto l’anno.

E se stai parlando di console o di giochi per PC o stai parlando del tipo generale di ecosistema di gioco, c’è una domanda significativa. E quindi crediamo che ci sia una forte domanda e continuiamo a incrementare l’offerta per soddisfarla.