Disney+: le ultime stagioni di Station 19 nel nuovo Star refresh

Dopo Grey’s Anatomy e 9-1-1, già disponibili da qualche giorno sulla piattaforma, anche le stagioni 3 e 4 di Station 19 si aggiungono al vasto elenco Star su Disney Plus

Continua ad espandersi l’elenco di titoli disponibili su Disney+. A partire dall’acquisizione del catalogo Star, la grande D sta diventando sempre più competitiva nel mondo dell’intrattenimento streaming. Oltre ai contenuti di proprietà dello studio infatti, come i film di Marvel o Pixar, anche grazie all’acquisizione della Fox, sono molti i titoli ora che la piattaforma di streaming può trasmettere. Un esempio sono Grey’s Anatomy, giunto alla diciassettesima stagione, e il suo spin-off Station 19, che invece conta 4 stagioni, oltre che a 9-1-1, sempre di 4 stagioni.

Station 19, il cui episodio pilota nasce nella quattordicesima stagione della serie madre, racconta le vicende di un gruppo di vigili del fuoco della città di Seattle, la stessa in cui è ambientata Grey’s Anatomy. Dopo le prime due stagioni, che hanno riscosso un grande successo, sono in arrivo in streaming anche la terza e la quarta, per un totale di 59 episodi. Tra i protagonisti del programma ci sono Jaina Lee Ortiz, Jason Winston George e Grey Damon.

Sono invece 380 gli episodi che compongono le 18 stagioni di Grey’s Anatomy, che ormai da più di 15 anni intrattiene, con i suoi amori e i suoi colpi di scena, milioni di spettatori. Menzione infine anche per 9-1-1 che, giunta alla sua quarta stagione, parla del mondo dei soccorritori, sempre pronti a intervenire in ogni evenienza. Il successo di quest’ultimo prodotto seriale è testimoniato anche dalla nascita di uno spin-off, 9-1-1: Lone Star, la cui ultima stagione è uscita nel 2021.

Non ci resta che attendere il 21 luglio, data di uscita della terza e quarta stagione di Station 19 su Disney+.

