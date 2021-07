Elgato Facecam: molto più di una webcam (e non solo)

La nuova Elgato Facecam è difficile da definire come webcam e assomiglia più ad una videocamera professionale. Creata appositamente per streamer e creator

Elgato, fornitore leader di hardware e software per streamer e content creator, oggi ha annunciato il lancio di Facecam, un nuovo prodotto d’avanguardia nel mondo delle webcam di qualità professionale. Facecam acquisisce video in True Full HD con una risoluzione di 1080p60, grazie alle lenti Elgato Prime interamente in vetro di qualità professionale. Unendo la qualità del sensore ottico Sony Starvis, che offre condizioni di illuminazione interne eccezionali, e al focus fisso ottimizzato, Facecam ti riprende con una qualità video superiore durante le dirette streaming, le videochiamate, i corsi online o dovunque sia necessaria una qualità video ad alta definizione. Il risultato? Una webcam personalizzata per creare contenuti di altissima qualità.

Insieme a Facecam, oggi Elgato presenta anche una nuova serie di dispositivi ideati per ottimizzare il tuo sistema di produzione: Wave XLR, un connettore XLR per interfacce audio e mixer audio digitali dotati di USB-C; Stream Deck, ora disponibile con scocche intercambiabili, un cavo USB-C rimovibile ed un nuovo ed elegante supporto; e infine Wave Mic Arm e Wave Mic Arm LP, due aste a braccio completamente regolabili per un posizionamento ottimale del microfono desktop.

Elgato Facecam: la webcam professionale

Facecam è dotata di lenti Elgato Prime f/2.4 24-mm, interamente in vetro. Un sensore CMOS d’avanguardia Sony Starvis con pixel retroilluminati assicura dettagli straordinari in una varietà di condizioni di illuminazione, specialmente in ambienti chiusi. Il focus fisso ottimizzato ti permette di muoverti liberamente e rimanere sempre a fuoco, mentre un campo visivo regolabile di 82° consente di impostare scatti ravvicinati o grandangolari. Facecam offre immagini perfette in True Full HD con una risoluzione di 1080p60fps, grazie ad una tecnologia dell’immagine avanzata che produce video a qualità non compressa.

Facecam semplifica la configurazione e l’installazione della webcam in modo professionale: con un sistema di montaggio compatibile con ogni tipo di monitor oppure tramite l’utilizzo di supporto con filettatura da 1/4″. La connessione tramite cavo USB-C rimovibile ti consente di collegare il tuo PC o Mac con una ridottissima latenza del trasferimento dei dati e delle immagini non compressa. Inoltre, l’app Camera Hub inclusa garantisce l’accesso ad un addizionale controllo ad alcune delle impostazioni regolabili sulle macchine fotografiche reflex, tra cui campo visivo, illuminazione ed esposizione. Le impostazioni personalizzate vengono salvate direttamente nella memoria interna della Facecam, così da averle immediatamente a disposizione qualora il dispositivo venga connesso ad altri computer. Inoltre, il plugin Stream Deck supporta pienamente l’integrazione con l’intero sistema ed il cambio di alcuni parametri con un semplice tocco. Julian Fest, Senior VP e GM di Elgato afferma:

Grazie alla pluriennale esperienza e innovazione di Elgato in ogni aspetto della content creation, siamo certi che la nostra prima webcam abbia stabilito un nuovo standard di settore. Facecam è il risultato di migliaia di ore di progettazione meticolosa e giunge in un momento in cui sempre più persone sono alla ricerca di un sistema altamente professionale in grado di definire ed incrementare il proprio pubblico. Facecam combina un hardware professionale ed un software avanzato che offre agli utenti una soluzione intuitiva e fornisce prestazioni straordinarie tramite una qualità video eccezionale. Calibrare manualmente una fotocamera per catturare lo scatto perfetto non è stato mai così semplice.

Un grande microfono per Elgato Facecam

Annunciato assieme a Facecam, Wave XLR connette il tuo microfono professionale con attacco XLR al tuo PC, consentendoti di ottimizzare le prestazioni audio e di integrare l’app Elgato Wave Link per combinare l’audio del tuo microfono con più sorgenti audio indipendenti. Il controllo del microfono con Wave XLR è semplice, grazie al pulsante capacitivo silenzioso che consente di disattivare il microfono ed alla manopola di controllo multifunzionale. La tecnologia esclusiva Clipguard previene le distorsioni audio durante i picchi dei livelli di ingresso, mentre un “gain” estremamente silenzioso fino a 75dB amplifica l’intensità dei microfoni. Wave XLR offre fino a 48 V di alimentazione phantom per microfoni a condensazione, con prestazioni e dettagli audio di qualità estrema. Così come per Facecam, anche Wave XLR si integra perfettamente con ogni Stream Deck, consentendoti ulteriori opzioni per la gestione di un controllo audio avanzato.

Un altro annuncio odierno riguarda l’aggiornamento dell’iconico Stream Deck

Stream Deck, l’inconfondibile interfaccia con tasti LCD personalizzabili con icone ed azioni per il controllo di app e strumenti, da oggi infatti vanta componenti rimovibili che consentono agli utenti di personalizzare completamente il proprio dispositivo. Un nuovo supporto desktop ad angolo fisso, che può essere rimosso per appoggiare o montare il dispositivo nel modo che si preferisce, mantiene Stream Deck saldamente posizionato. Il cavo USB-C può essere rimosso e sostituito con qualsiasi altro cavo USB-C. Inoltre, la scocca è facilmente rimovibile per consentire agli utenti di personalizzarla sfruttando i diversi stili, colori e grafiche dell’ampia gamma di scocche disponibili. Grazie all’app Stream Deck 5.0, recentemente aggiornata, ai plugin scaricabili dallo Store, alle tracce audio royalty-free, agli effetti sonori e a molto altro ancora, Stream Deck rappresenta ora più che mai un’interfaccia di controllo estremamente versatile e completamente adattabile a qualsiasi flusso di lavoro su computer. È inoltre il compagno ideale per i prodotti Elgato, tra cui Facecam e Wave XLR.

Fanno infine oggi il loro ingresso ufficiale all’interno della selezione Elgato di dispositivi e accessori audio, i supporti Wave Mic Arm e Wave Mic Arm LP, che offrono ai content creator, alle emittenti radio, ai professionisti del settore e a chiunque disponga di un sistema audio desktop, due opzioni di montaggio di qualità professionale. Wave Mic Arm, un’asta a braccio a sospensione tradizionale, ha un’altezza di 750 mm ed è dotata di un montante di estensione che aggiunge altri 150 mm di altezza, per permetterti di disporre di tutta la flessibilità necessaria. Wave Mic Arm LP, al contrario, è un’asta a braccio a basso profilo interamente in metallo che si posiziona all’altezza delle spalle per assicurare una visuale libera e ottenere un effetto straordinario, davanti o dietro la fotocamera. Dall’aspetto affusolato ed elegante, entrambe le aste per microfono sono dotate di canaline di facile accesso e con coperture rimovibili, un sistema di morsetti regolabili che si adatta alle configurazioni delle scrivanie più comuni ed una testa a sfera con filettatura da 1/4″ e adattatori di 3/8″-5/8″ per un’estrema flessibilità. Che tu sia un principiante o stia considerando un aggiornamento del sistema, Facecam e gli inediti dispositivi e accessori streaming Elgato sono le soluzioni ideali per trasformare il tuo desktop in uno studio professionale.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente Elgato Facecam, Stream Deck, Wave XLR, Wave Mic Arm e Wave Mic Arm LP tramite la rete internazionale di rivenditori e distributori autorizzati Elgato e CORSAIR. Elgato Facecam, Stream Deck, Wave XLR, Wave Mic Arm e Wave Mic Arm LP sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR ed Elgato disponibili in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati di Elgato Facecam, Stream Deck, Wave XLR, Wave Mic Arm e Wave Mic Arm LP vi rimandiamo ai rispettivi siti ufficiali.