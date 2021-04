Migliori mirrorless Fujifilm da acquistare | Aprile 2021

Scopriamo le migliori mirrorless Fujifilm da acquistare. Divise per tipologia e costo, le fotocamere mirrorless Fujifilm sono oggi le uniche dotate di sensore X-Trans. Scopriamo assieme l’offerta del produttore!

Le fotocamere mirrorless Fujifilm sono delle fotocamere compatte ma estremamente avanzate sia sotto l’aspetto della qualità dell’immagine che come disponibilità di ottiche. Un sistema fotografico che racchiude la versatilità di una fotocamera compatta e leggera con la qualità di una fotocamera DSLR (reflex) professionale. Scopriamo quali sono le migliori fotocamere mirrorless Fujifilm da acquistare in questo momento.

I formati delle migliori fotocamere mirrorless Fujifilm

Le moderne migliori mirrorless Fujifilm sono disponibili in un solo formato di sensore, il formato APS-C.

APS-C: formato nato già ai tempi della pellicola, ma passato di moda solo nell’era digitale. Il sensore ha dimensione 25.1×16.7 mmq rapporto base/altezza pari a 3/2. E’ il formato attualmente più diffuso per via del minor costo di produzione di questo sensore. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è 1.5x.

Migliori mirrorless Fujifilm: l’elenco di questo mese

Esce la nuova Fujifilm X-E3 e prende il posto della X-E2S. Arriva la nuova Fujifil X-S10.

Arriva nei negozi Fujifilm X-H1 che tanto si era fatta attendere e desiderare grazie al corpo professionale e al sensore stabilizzato! Sarà un successo di vendite? Potenzialmente sì, potrebbe diventarlo.

E’ stata annunciata la X-T4 che porta con sè la novità della stabilizzazione sul corpo macchina in un design molto compatto e qualche piccolo miglioramento generale! Disponibili X-Pro3 e X-T30, presentata infine X-T200

Migliori mirrorless Fujifilm (APS-C)

Le caratteristiche che differenziano l’offerta fra le fotocamere Fuji sono diverse rispetto a quella che differenziano le macchine fotografiche di altri marchi. Intanto tutte le macchine, di pari generazione, sono dotate dello stesso sensore. La vera differenza la fanno l’ergonomia e le features del corpo.

Ci sono due filoni di corpi macchina, quelli Rage Finder Style e quelli Reflex Style.

Macchine come X-E3 e X-Pro2 sono delle Rage Finder Style e offrono un’esperienza di utilizzo che si avvicina molto, come ergonomia, a quella di una fotocamera telemetro.

Macchine come X-T30 e X-T3 offrono invece un’esperienza di utilizzo che si avvicina a quella delle reflex per ergonomia (Reflex Style) ma, allo stesso tempo, offrono la possibilità di disporre di tutti i settaggi a portata di mano. Così come era ai tempi delle FM2 e delle STR, un’esperienza d’uso moderna in un corpo comodo.

La X-H1 invece è una nuova proposta, che punta ad essere un corpo professionale rivolto a professionisti.

Detto ciò ecco quali sono i modelli fra le migliori mirrorless Fujifilm di cui consigliamo l’acquisto!

Fujifilm X-T200 Fotocamera Digitale Mirrorless 24MP con Obbiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3,5" Vari-Angle, Filmati 4K, Argento Scuro La Fujifilm X-T200 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24 megapixels prodotta dal 2020. Si tratta di un piccola molto prestante con raffica fino a 8 fps e sensibilità ISO tra 100 e 51200. Ottima cosa è anche il sistema AF a 425 punti e USB-C 3.1.

Fujifilm X-E3 Fotocamera Digitale 24 MP, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3", Filmati 4 K, Bluetooth, Nero La Fujifilm X-S10 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26 megapixels prodotta dal 2020. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 20 RAW, 79 JPEG.

Fujifilm X-S10 è stata una piacevole sorpresa. La “s” sta per stabilizzazione dato che è l’unica fotocamera mirrorless di fascia media stabilizzata per adesso. In pratica abbiamo per le mano una piccola X-T4. Il sensore è lo stesso e le prestazioni sono simili anche se a qualcosa in termini di qualità costruttiva si deve rinunciare. I video arrivano fino a 4K 30p, ma in FHD si arriva a 240 fps.

FUJIFILM X-E4, fotocamera digitale mirrorless con obiettivo XF27mmF2.8 R WR, colore: Argento La Fujifilm X-E4 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26 megapixels prodotta dal 2021. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80-51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 17 RAW, 32 JPEG.

Si tratta di quella che possiamo considerare l’entry level di casa Fuji. Offre una buona raffica e un discreto sensore X-trans. I filmati arrivano fino a 4K DCI 30p codec H.264 8bit, mentre attraverso HDMI si arriva 4:2:2 10bit. Lo schermo ruota di 180 gradi.

Si pone come una soluzione semi pro adatta a tutti. X-T30 offre un Sensore da 26mpx, ultima generazione di x-trans, molte ghiere, AF buono in quanto a reattività e precisione. Registra video in 4k @30 fps.

Sensore da 24mpx, penultima generazione di x-trans, con buona raffica e AF molto prestante. Caratteristica principe di questa fotocamera è il mirino ibrido (ottico-elettronico) che unisce il meglio dei due mondi. Tropicalizzata, offre video in 1080p @60 fps.

(attualmente in offerta) Fujifilm X-T2 Fotocamera digitale da 24 megapixel, Sensore X-Trans CMOS III APS-C, Mirino EVF 2,36MP, Schermo LCD 3" orientabile, Ottiche intercambiabili, Nero La Fujifilm X-T2 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 14 FPS x 28 RAW, 42 JPEG.

Top gamma Consumer di casa Fujifilm. Sensore da 24mpx, penultima generazione di x-trans, tante ghiere, corpo tropicalizzato ed AF ottimo in quanto a reattività e precisione. Registra video in 4k @30 fps.

Nuova e fiammante la X-T3 porta con se il nuovo sensore da ben 26mpx, con prestazioni migliorate nella gestione degli ISO, un nuovo modulo di messa a fuoco e sopratutto i video a 60 fps anche in 4k. Unica pecca? manca lo stabilizzatore invece presente sulla X-H1 che, nonostante il sensore di generazione precedente, resta di un segmento più alto come corpo e funzionalità rivolte ai professionisti. Del resto la X-T3 resta comunque un corpo di fascia semi pro… e lo stabilizzatore sopratutto a farla differenziare da X-H1. Questo secondo noi è un vero peccato: avrebbero potuto integrarlo.

(attualmente in offerta) Fujifilm X-Pro3 Fotocamera Digitale Mirrorless 26 MP, Sensore X-Trans CMOS 4, Filmati 4K 30p, Mirino Ibrido, Schermo LCD 3" Touch Ribaltabile, Nero La Fujifilm X-PRO3 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26.1 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 36 RAW, 79 JPEG.

Nuova e fiammante la X-Pro3 porta con se il nuovo sensore da ben 26mpx, con prestazioni migliorate nella gestione degli ISO, un nuovo modulo di messa a fuoco e sopratutto i video a 30 fps in 4k. Piena espressione di un approccio alla fotografia diverso dalle altre fotocamere presenti sul mercato, X-Pro3 è l’ultima incarnazione della serie che ancora oggi mantiene un mirino ibrido ottico-elettronico con una resa davvero incredibile.

Fujifilm X-H1 Fotocamera Digitale da 24 MP, Stabilizzatore IBIS, Sensore X-Trans CMOS III APS-C, Display Touch Orientabile + Fujifilm VPB-XH1 Vertical Power Booster Grip, Nero Fra le migliori mirrorless Fujifilm. La Fujifilm X-H1 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 14 FPS x 27 RAW, 40 JPEG.

Corpo top gamma di casa Fujifilm. Sensore da 24mpx, penultima generazione di x-trans, e stabilizzatore, tante ghiere, corpo tropicalizzato ed AF al top in quanto a reattività e precisione con una raffica al top della categoria. Registra video in 4k @30 fps. Siamo su una spanna sopra rispetto alla già ottima X-T2, mentre è difficile decretare un reale vincitore rispetto a X-T3. Le due macchine offrono cose diverse, anche se la X-H1 è macchina che nasce per i professionisti che usano le migliori mirrorless Fujifilm ed ha quindi qualche accorgimento in più per quest’ultimi. Un peccato solo che non abbiamo integrato il sensore da 26 mpx, che invece hanno inserito su X-T3.

Top gamma Consumer di casa Fuji. Sensore da 26 MP, ultima generazione di x-trans stacked, tante ghiere, corpo tropicalizzato ed AF ottimo in quanto a reattività e precisione. Registra video fino a 4k dci 60p codec hevc/h.265 10bit e HDMI out 4:2:2 e filmato high speed full HD 240p. Le capacità video sono davvero interessanti. Inoltre la stabilizzazione rende obsoleta X-H1. Fujifilm X-T4 può essere definita la mirrorless APS-C definitiva.

Buona luce!

La nostra guida alle migliori mirrorless Fujifilm si conclude qui.