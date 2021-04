Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare | Aprile 2021

Molto spesso quando si acquisita una nuova fotocamera Sony A7 si è inizialmente molto indecisi su quali obiettivi utilizzare. Molti sono quelli a catalogo e c’è la nomea di un costo molto elevato. Questo è vero, ma non in modo assoluto! Scopriamo assieme quali sono i migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare con un occhio puntato al rapporto qualità/prezzo!

Se stai leggendo queste righe hai appena acquistato una nuova Sony A7, oppure sei in procinto di acquistarne una. Sicuramente sei indeciso su quali possono essere i migliori obiettivi per Sony A7 da abbinare al nuovo gioiellino. Magari vieni dal pianeta reflex e non sai proprio cosa offre il mondo degli obiettivi per Sony A7! Non ti preoccupare, in questa guida troverai tutte le risposte che cerchi!

La prima cosa che ti starai chiedendo se vieni da una reflex Nikon o Canon è: posso adattare i miei obiettivi su una Sony A7?

La risposta è dipende. Di solito è difficile adattare gli obiettivi Nikon in quanto non ci sono adattatori che funzionano bene. Mentre per gli obiettivi Canon ci sono un sacco di adattatori sul mercato. Noi ne abbiamo già parlato! E qui potete trovare la guida sui migliori adattatori per montare le ottiche Canon su Sony!

Come puoi leggere dalla guida precedentemente segnalata, spesso gli obiettivi adattati non offrono il massimo della qualità anche se con alcuni modelli funzionano molto bene. Ma questo già lo avrai capito, basta leggere un po’ in giro per sentirsi dire ovunque che gli obiettivi originali sono molto meglio!

In questa guida cercherò di spiegarvi quali sono le migliori soluzioni in base al costo e anche in base ai generi fotografici per una Sony A7! Ogni mese questa guida sarà aggiornata per includere le ultime novità!

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare spendendo “poco”

Sembra strano ma ci sono degli ottimi obiettivi per la Sony A7 che costano relativamente poco! Non c’è una scelta molto ampia, per ora, ma è pur sempre qualcosa! Si può costruire un bel corredo relativamente economico e di qualità! Ci limiteremo ad una cifra di 600 euro circa!

(attualmente in offerta) Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20 Il Sony 28mm f/2 è un ottimo obiettivo per la nostra Sony A7. Costa poco è luminoso e ha un buon autofocus. Chiaramente deve piacere la focale di 28mm!

(attualmente in offerta) Sony FE 35mm f/1.8 | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare (SEL35F18F) Il Sony 35mm f/1.8 è un ottimo obiettivo per la nostra Sony A7. Costa “poco” per essere un 35 luminoso e compatto ed offre una qualità ottica sorprendente.

Sony SEL-50F18F Obiettivo a Focale Fissa 50 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, Nero Il Sony 50 f/1.8 è un obiettivo molto controverso. Ci sono esemplari buoni ed esemplari pessimi, molto va a fortuna. Noi lo segnaliamo come scelta economica ma se possibile vi consigliamo di guardare altrove!

(attualmente in offerta) Sony SEL-85F18 Obiettivo a Focale Fissa 85 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL85F18 Questo 85mm f/1.8 tanto economico non è, ma offre delle buone qualità e rispetto ai concorretti è molto corretto otticamente e possiede un AF molto rapido.

(attualmente in offerta) Samyang SYA3SE AF 35mm F2.8 FE Lente 35 mm per Sony E Full Frame, Diametro filtro: 49 mm, Nero Se amate il reportage e volete spendere poco c’è questa piccola perla di Samyang: il 35 f/2.8 è molto leggero e compatto e con buone qualità. Per 300€ non si può chiedere di meglio!

Rokinon 35 mm f/1.4 AF auto focus grandangolare obiettivo Full Frame per Sony FE Mount, nero (io3514-e) Se amate la focale 35mm e volete un f/1.4 questa è la soluzione più economica in assoluto. Il 35 f/1.4 Samyang ha tutte le carte in regola per essere un best buy!

Samyang SYA5SE Lente 50 mm AF F1.4 per Sony E, Nero L’alternativa economica ma di qualità al 50 f/1.8 Sony la offre Samyang, con il suo 50 f/1.4! Non costa due lire, ma è molto prestante ed ancora in un range “economico”.

Sony SEL-2870 Obiettivo con Zoom 28-70 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL2870 Il Sony 28-70 è l’unico tuttofare economico marchiato Sony. Vi consigliamo di prenderlo in kit oppure sul mercato dell’usato, a circa la metà del prezzo di listino che vedete qui.

(attualmente in offerta) Tamron F050SF - Obiettivo 20 mm F/2.8, Di III RXD Macro 1:2, Nero Un bel grandangolo così luminoso e con configurazione macro è davvero difficile da trovare ad un buon prezzo. Ma questo Tamron ha tutte le carte in regola per darvi grandi soddisfazioni senza far piangere il portafoglio.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per fotografia di paesaggio

Nella fotografia di paesaggio Sony offre diverse soluzioni per le fotocamere Sony A7. Ci sono ben 3 grandangolari zoom di buona qualità, e più fissi Zeiss. Lato tele invece la soluzione migliore è il classico 70-200 f/4, leggero e di ottima qualità!

Sony SEL-1224G Obiettivo con Zoom 12-24 mm F4, Serie G, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL1224G Il Sony 12-24 f/4 è un obiettivo unico nel suo genere, offre un escursione focale estrema unita ad una qualità eccelsa. Pesa molto poco rispetto ai concorrenti di Canon e Sigma ed offre davvero tanto! Se amate i paesaggi questo è un obiettivo da avere assolutamente a corredo.

Sony SEL-1635Z Obiettivo con Zoom 16-35 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL1635Z Il Sony-Zeiss 16-35 f/4 è il classico wide da viaggio. Ha un range di focali non troppo estremo e molto utile. Questo obiettivo ha il pregio di un ottima resa a diaframmi intermedi come f/5.6-8 anche su sensori molto densi.

Tamron 17-28 mm F/2.8 Di III RXD per SONY Il Tamron 17-28 f/2.8 è il classico wide da viaggio che perde qualche millimetro lato “normale” e guadagna uno stop rispetto al Sony-Zeiss. La resa chiaramente non è al livello del GM, ma può considerarsi come alternativa al 16-35 f/4 per chi ha esigenza di un wide più luminoso.

(attualmente in offerta) 67 Recensioni Sony FE 16-35mm f/2.8 GM - Obiettivo Zoom, Full-Frame, Grandangolare (SEL1635GM) Il Sony 16-35 f/2.8 è un obiettivo professionale che permette un uso a 360 gradi nel paesaggio: infatti grazie all’apertura f/2.8 è anche possibile fare ottime foto notturne. Il solo contro? il peso davvero eccessivo.

(attualmente in offerta) Zeiss Batis 2.8/18 e per Fotocamere Mirrorless Full-Frame di Sony (Con Innesto E) Lo Zeiss Batis 18 f/2.8 è una soluzione molto interessante per via della sua leggerezza e qualità. Ottimo in ogni situazione è praticamente un’ottica senza difetti.

Zeiss Loxia 2.8/21 per Fotocamere Mirrorless Full-Frame di Sony (Con Innesto E), Nero Lo Zeiss Loxia 21 f/2.8 è una soluzione meno estrema del 18 che ha la pretesa di essere un buon tuttofare per chi ama le ottiche fisse. Come il 18 è praticamente un’ottica senza difetti.

Zeiss Loxia 2.4/25 E Per Fotocamere Mirrorless Full-Frame Di Sony (Con Innesto E) Lo Zeiss Loxia 25 f/2.4 è una soluzione meno estrema di 18 e 21 che ha la pretesa di essere un buon tuttofare per chi ama le ottiche fisse. Come 21 e 18 è praticamente un’ottica senza difetti.

(attualmente in offerta) Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS | Obiettivo Zoom, Full-Frame (SEL70200G) Il Sony 70-200 f/4 è chiaramente un’ottica un po’ inusuale per i paesaggi. Tuttavia a volte serve arrivare a focali lunghe per panorami lontani e/o dettagli. Sicuramente da avere a corredo per evitare di girare con troppe ottiche lunghe che magari rischiano solo di appesantire la borsa.

Sony Sel-20F18G Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 20 Mm F1.8, Serie G, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, Sel20F18G, Nero Quest’ottica da 20mm con ampia apertura sorprende per la sua compatezza e qualità costruttiva. Al posto di un pesante ed ingombrante zoom, questo obiettivo fisso è quello che ci vuole durante le lunghe escursioni.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per il ritratto

Nella fotografia di ritratto ci sono davvero un infinità di obiettivi che si possono usare sulla nostra Sony! Vediamo a seguire cosa è effettivamente disponibile ad oggi con autofocus visto che le Sony A7 offrono la comoda funzione eye-af che sarebbe un peccato non sfruttare! Ed ora è arrivato anche il 24 f/1.4 che è amato da molti nel ritratto!

Sony FE 24mm f/1.4 GM Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare, SEL24F14GM Il Sony 24 f/1.4 GM è semplicemente un capolavoro. Piccolo, leggero (meno della metà del peso dei concorrenti), e dalla resa semplicemente strepitosa. Un obiettivo da avere se 24 è fra le vostre focali predilette.

Zeiss Batis 2/25 e per Fotocamere Mirrorless Full-Frame di Sony (Con Innesto E) Lo Zeiss 25 f/2 è la soluzione migliore per il ritratto su questa focale attualmente. In attesa di un 24 f/1.4 in prossimo arrivo, è sicuramente un buon compromesso come peso/costo/qualità.

(attualmente in offerta) Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20 Il Sony 28mm f/2 è un ottimo obiettivo per la nostra A7. E’ molto interessante da usare nel ritratto, anche se a volte avere solo f/2 è un po’ limitante.

Rokinon 35 mm f/1.4 AF auto focus grandangolare obiettivo Full Frame per Sony FE Mount, nero (io3514-e) Il Samyang 35 f/1.4 è la soluzione più economica per il ritratto per tutti gli amanti della focale 35 mm. Le prestazioni sono molto buone anche se per alcuni il passaggio fra zone a fuoco e fuori fuoco non è molto gradevole come nelle ottiche Sony!

Sony Distagon T FE 35mm f/1.4 Zeiss | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame (SEL35F14Z) Il Sony 35 f/1.4 è l’ottica da avere per il ritratto se amate i 35 mm. E’ un’ottica che però non punta alla nitidezza estrema, bensì ad un effetto “sognante” molto gradevole appunto nel ritratto!

Sony SEL-50F18F Obiettivo a Focale Fissa 50 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, Nero Il Sony 50 f/1.8 è la soluzione più economica per i ritratti sulla nostra Sony A7. Non è il massimo ma per 200€ circa è difficile chiedere di meglio.

Samyang SYA5SE Lente 50 mm AF F1.4 per Sony E, Nero Il Samyang 50 f/1.4 è una via di mezzo fra il “plasticotto Sony” e il più nobile f/1.4. La resa è molto buona anche se per alcuni non è particolarmente indicata nel ritratto in quanto la sua impronta cromatica non sarebbe il massimo sull’incarnato.

(attualmente in offerta) Sony FE 50mm f/1.4 Zeiss | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame (SEL50F14Z) Questo Sony 50 f/1.4 nasce principalmente per il ritratto. Infatti a diaframmi molto aperti offre degli splendidi passaggi fra zone a fuoco e zone fuori fuoco. La resa sull’incarnato è impeccabile!

(attualmente in offerta) Sony SEL-55F18Z Obiettivo a Focale Fissa 55 mm F1.8, Serie Zeiss, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL55F18Z Lo Zeiss 55 f/1.8 è un’ottica splendida per il ritratto ma con una concezione un po’ più da tuttofare. In molti dicono che è un’ottica difficile da smontare grazie alla sua qualità! Sicuramente migliore del 50 f/1.4 in quanto a rapporto qualità/prezzo, ma per certi versi non paragonabile: sono ottiche con una progettazione che mira a cose diverse.

(attualmente in offerta) Sony SEL-85F18 Obiettivo a Focale Fissa 85 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL85F18 Il Sony 85 f/1.8 è stato inizialmente accolto con molto entusiasmo dagli utenti Sony per avere poi una fase di quasi rifiuto. Questo a casa di uno sfocato a volte nervoso e difficile da domare. Certo è che visto il costo è difficile pretendere di meglio, merita sicuramente una prova prima di essere accantonato come soluzione!

Zeiss Batis 1.8/85 per Fotocamere Mirrorless Full-Frame di Sony (Con Innesto E) Lo 85 f/1.8 Zeiss è un’ottica studiata per il ritratto che non ha praticamente difetti. Piccolo e leggero può essere il più grande amico di quasi tutti i ritrattisti.

Sony FE 85mm f/1.4 GM Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, SEL85F14GM Il Sony 85 f/1.4 è un obiettivo da ritratto con concezione da dream lens. Non è concepito per una nitidezza estrema ma per un effetto molto gradevole sulla pelle dei nostri soggetti. Vi consigliamo quindi di provarlo prima di acquistarlo in quanto è quel tipo di lente che “o si ama o si odia”.

Sony FE 90 f/2.8 G | Obiettivo Macro a Focale Fissa, Full-Frame (SEL90M28G) Il Sony 90 f/2.8 macro non è espressamente concepito per il ritratto ma è molto usato in questo genere grazie alla possibilità di realizzare molti close up e ritratti con una visione inusuale. Molto bello anche lo sfocato e la resa nei controluce.

Sony SEL100 F28GM 100 mm F2.8 medium-telephoto fisso prime obiettivo della fotocamera, nero Il Sony 100 f/2.8 è un’ottica STF. Ha un sistema con due diaframmi ed è un t/5.6. Questo significa che è effettivamente meno luminoso di quello che sembra. Perché acquistarlo? Per la resa sopraffina nella zona fuori fuoco che non ha eguali. Da provare prima di comprare.

(attualmente in offerta) Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS | Obiettivo Zoom, Full-Frame (SEL70200G) Ottica standard nel ritratto, il 70-200 f/4 è il giusto compromesso come spesa/resa per i ritrattisti occasionali. Offre tutte le focali utili nel ritratto ad un prezzo “modico” in confronto alla spesa per i singoli obiettivi.

(attualmente in offerta) Sony FE 70-200mm f/2.8GM OSS Obiettivo Zoom, Full-Frame, SEL70200GM Il Sony 70-200 f/2.8 è lo zoom da ritratto. Molto versatile e qualitativamente perfetto compete ad armi pari con i corrispettivi di casa Nikon e Canon. Da avere assolutamente se piace essere comodi nel ritratto, sopratutto in studio.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per cerimonie/lavoro

Per esigenze professionali Sony prevedere il classico trio f/2.8 e 3 fissi di qualità: 35-50-85. Arriva il 24 f/1.4 e ci sono news in merito al prossimo arrivo del classico 135 f/2. Il loro arrivo è previsto a breve

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM - Obiettivo Zoom, Full-Frame, Zoom Standard (SEL2470GM) Il Sony 24-70 f/2.8 è un valida ottica tuttofare. La classica ottica che da sola consente di fare tutta la cerimonia ad un solo operatore!

(attualmente in offerta) Sony FE 70-200mm f/2.8GM OSS Obiettivo Zoom, Full-Frame, SEL70200GM Il Sony 70-200 f/2.8 è un’ottica molto valida che non presenta difetti. Con resa pari ai corrispettivi di casa Canon e Nikon, da avere se serve questo range di focali.

Sony FE 24mm f/1.4 GM Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare, SEL24F14GM Il Sony 24 f/1.4 GM è semplicemente un capolavoro. Piccolo, leggero (meno della metà del peso dei concorrenti), e dalla resa semplicemente strepitosa. Un obiettivo da avere se 24 è fra le vostre focali predilette.

(attualmente in offerta) Sony FE 35mm f/1.8 | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare (SEL35F18F) Il Sony 35mm f/1.8 è un ottimo obiettivo per la nostra Sony A7. Costa “poco” per essere un 35 luminoso e compatto ed offre una qualità ottica sorprendente. Alternativa da considerare qualora non siate interessati a diaframmi più generosi ed apprezziate la leggerezza rispetto al modello 1.4 che resta comunque migliore su ogni fronte.

Sony Distagon T FE 35mm f/1.4 Zeiss | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame (SEL35F14Z) Il Sony 35 f/1.4 è un fisso di qualità estrema che può essere utile per avere qualcosa di diverso all’interno della nostra celebrazione. Assieme a 50 e 85 si tratta di un’ottica che si deve scegliere solo in base a quale è la nostra focale preferita. Un asso nella manica in ogni cerimonia.

(attualmente in offerta) Sony FE 50mm f/1.4 Zeiss | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame (SEL50F14Z) Il Sony 50 f/1.4 è un fisso di qualità estrema che può essere utile per avere qualcosa di diverso all’interno della nostra celebrazione. Assieme a 35 e 85 si tratta di un’ottica che si deve scegliere solo in base a quale è la nostra focale preferita. Si sposa bene con il 16-35 f/2.8 e il 70-200 f/2.8.

Sony FE 85mm f/1.4 GM Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, SEL85F14GM Sony 85 f/1.4 è un fisso di qualità estrema che può essere utile per avere qualcosa di diverso all’interno della nostra celebrazione. Assieme a 50 e 35 si tratta di un’ottica che si deve scegliere solo in base a quale è la nostra focale preferita. Può tranquillamente sostituire il 70-200 sopratutto su corpi molto risoluti come la A7r III.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per sport/avifauna

In questo genere le Sony A7 peccano un po’ per scelta. Ad oggi le soluzioni native sono solo quelle elencate. Si dice che a breve arriveranno altre novità. Intanto il 400 f/2.8 è realtà con una resa stellare ed un peso da record (molto leggero e compatto per un 400 f/2.8).

(attualmente in offerta) Sony FE 70-200mm f/2.8GM OSS Obiettivo Zoom, Full-Frame, SEL70200GM Il Sony 70-200 f/2.8 è l’ottica per perfetta per lo sport. Inoltre ha il plus di funzionare molto bene con i suoi TC originali! Ve li elenchiamo a seguire.

Sony FE 200-600 mm f/5.6-6.3 G OSS | Obiettivo Zoom, Full-frame (SEL200600G) Praticamente lo zoom più spinto che si può trovare in casa Sony e tra l’altro il prezzo non è nemmeno elevatissimo. A 600mm raggiunge un’apertura massima di f/6,3 davvero non male!

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per reportage

Nel reportage la soluzione classica è data dal 35 mm! Sony ha a disposizione più soluzioni! Vediamole insieme.

Sony FE 24mm f/1.4 GM Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare, SEL24F14GM Il Sony 24 f/1.4 GM è semplicemente un capolavoro. Piccolo, leggero (meno della metà del peso dei concorrenti) e dalla resa semplicemente strepitosa. Un obiettivo da avere se 24 è fra le vostre focali predilette. Proprio grazie alle ridotte dimensioni, si presta molto in questo genere offrendo un asso nella manica in bassa luce.

(attualmente in offerta) Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20 Il Sony 28 mm f/2 è un ottimo obiettivo per la nostra A7. Costa poco, è luminoso e ha un buon autofocus. La sua focale e luminosità si prestano molto al reportage.

(attualmente in offerta) Sony FE 35mm f/1.8 | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare (SEL35F18F) Il Sony 35mm f/1.8 è un ottimo obiettivo per la nostra Sony A7. Offre uno stop in puù dello zeiss ed una qualità di immagine altrettanto buona.

Obiettivo Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Il Sony-Zeiss 24-70 f/4 è un’ottica che è stata capita poco. E’ comunque un buon tuttofare che nel reportage può dire la sua!

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare per macro/still life

In questo genere sono disponibili solo due ottiche per le nostre A7. Manca il classico macro lungo e non ci sono notizie per eventuali macro TS e/o altre novità.

(attualmente in offerta) Sony SEL-50M28 Obiettivo a Focale Fissa 50 mm F2.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL50M28 Il Sony 50 macro è la soluzione più economica per la fotografia macro. Si presta però poco alla fotografia di insetti, a causa della ridotta distanza di lavoro, ma può dire la sua nello still life in modo egregio.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare come tuttofare

Sony offre 4 tuttofare, dall’economico al costoso scopriamo assieme le soluzioni attuali. In attesa del 28-75 Tamron che tanto si fa attendere!

Sony SEL-2870 Obiettivo con Zoom 28-70 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL2870 Il Sony 28-70 è il tuttofare più economico disponibile. La sua resa non è troppo lontana da quella dello Zeiss f/4, ma con il plus di un prezzo davvero basso (sopratutto nel mercato dell’usato).

Obiettivo Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Il Sony-Zeiss 24-70 f/4 è un ragionevole, ma non troppo evidente, upgrade rispetto al 28-70. Il diaframma F/4 costante si rivela utile in molte situazioni, inoltre la sua resa (se capito) è molto buona per un tuttofare anche se soffre sulle big mpx.

(attualmente in offerta) Sony SEL-24105G Obiettivo con Zoom 24-105 mm F4, Serie G, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL24105G Il Sony 24-105 f/4 è un obiettivo un po’ particolare. Osannato da alcuni come il miglior tuttofare al mondo e ridicolizzato da altri che lo trovano di pessima qualità. La verità? Sta nel mezzo, ottimo se serve questa escursione focale a tutti i costi, ma dovendo investire in un tuttofare sicuramente meglio optare per il 24-70 f/2.8 che ha invece convinto tutti.

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM - Obiettivo Zoom, Full-Frame, Zoom Standard (SEL2470GM) Il Sony 24-70 f/2.8 è il miglior tuttofare per la nostra Sony A7. Nulla da dire se non che pesa e costa tanto… ma la sua resa a detta di molti è “ineguagliabile”.

Migliori obiettivi per Sony A7 da acquistare di casa Sigma

Finalmente disponibili dopo una lunga attesa. Ecco la serie di obiettivi per Sony A7 Sigma Art! Ancora manca qualche obiettivo, ma dovrebbero essere disponibili tutti entro la fine dell’anno.

Sigma 450965 Obiettivo 14 mm-F/1.8-AF A DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 14mm f/1.8, si tratta del wide più luminoso ad oggi disponibile. Qualità ottima e autofocus affidabile. Unico neo? Il peso.

Sigma 412965 Obiettivo 20 mm-F/1.4 A AF DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 20mm f/1.4, focale particolare. Si tratta del 20mm più luminoso sul mercato, ottimo nelle notturne e nei paesaggi… ma anche nel reportage.

Sigma 401965 Obiettivo 24 mm-F/1.4 A AF DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 24mm f/1.4, si tratta di una tipica focale da reportage. Il 24 f/1.4 attualmente manca nel corredo Sony (e dovrebbe arrivare un GM… ma chissà a che prezzo), questo obiettivo è un’ottima aggiunta a quanto offerto in catalogo!

(attualmente in offerta) Sigma 321965 Obiettivo 85 mm-F/1.4-AF A DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 85mm f/1.4, resa totalmente diversa dal GM Sony, si tratta di un obiettivo molto “affilato”. Anche lui economico rispetto alla controparte Sony!

Sigma 259965 Obiettivo 105 mm-F/1.4-AF A DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 105mm f/1.4, resa totalmente diversa dai GM Sony, si tratta di un obiettivo molto “affilato” che non ha controparti fra le lenti Sony.

Sigma 240965 Obiettivo 135 mm-F/1.8-AF A DG HSM, Attacco Sony E-Mount, Nero Sigma Art 135mm f/1.8, resa totalmente diversa dal GM Sony, si tratta di un obiettivo molto “affilato”. Anche lui economico rispetto alla controparte Sony anche se di gran lunga più pesante.

