Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once è il miglior film!

Al termine della notte degli Oscar 2023 a vincere il premio come miglior film è Everything Everywhere All at Once, la sensazionale pellicola scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sotto lo pseudonimo di Daniels, Everything Everywhere All at Once è un film del 2022 che ha riscosso un successo tanto inaspettato quanto meritato. Presentato per la prima volta al South by Southwest nel marzo dello scorso anno, in Italia è arrivato grazie a I Wonder Pictures a partire da ottobre e, a seguire del successo ai Golden Globes 2023 (dove ha riscattato ben due statuette, quella di Miglior attrice in un film commedia o musicale e Miglior attore non protagonista), la pellicola è stata nuovamente protagonista dei cinema italiani dal 2 febbraio. Ai SAG Awards, invece, la pellicola dei Daniels si è portata a casa ben quattro statuette, nello specifico:

Miglior cast cinematografico

Miglio attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior attrice non protagonista

Insomma, una pellicola fortunata che dimostra che non solo le produzioni ad altissimo budget riescono a sfondare nel mercato cinematografico moderno. Bisogna ammettere, però, che la candidatura con più risonanza per Everything Everywhere all At Once era quella agli Oscar 2023. La pellicola ha ricevuto infatti moltissime candidature per le ambite statuette, ma quella di maggior pregio è indubbiamente quella per il Miglior Film. E indovinate un po’? I Daniels ce l’hanno decisamente fatta.

Everything Everywhere All at Once vince il premio come miglior film agli Oscar 2023: che trionfo!

Fra i tantissimi premi vinti da Everything Everywhere All at Once, che ha letteralmente fatto incetta di statuette, agli Oscar di quest’anno possiamo dunque annoverare anche quello per il Miglior Film. Gli sfidanti erano film altrettanto validi, nello specifico:

Avatar – La via dell’acqua

Gli Spiriti dell’isola

Elvis

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

La sinossi di Everything Everywhere All at Once è invece la seguente:

Evelyn Wang, un’immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente, si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo.

Vincitore del premio come miglior film agli Oscar 2023 è dunque Everything Everywhere All at Once. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa premiazione qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it con tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.