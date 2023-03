Soul Calibur: un rumor sembrerebbe puntare verso un remaster

La storia di anime e spade che trascende il mondo rivive nei rumor: Bandai Namco starà davvero lavorando a un remaster di Soul Calibur?

Trascendendo gli eoni e il mondo, una storia di spade ed anime viene raccontata in eterno: chiunque abbia amato la serie Soul Calibur, conoscendo questa narrazione iniziale, avrà avuto un brivido e sta per averne un altro se decide di dare credito al rumor secondo il quale Bandai Namco è all’opera su un remaster. Che si tratti di un ritorno solo per il caro vecchio Soul Edge o di più titoli, poi, spetterà ai posteri stabilirlo. Però non ci lamenteremmo se, dopo i cinque anni passati dal sesto episodio, la casa di Pac-Man se ne venisse fuori con una raccolta dedicata agli schermidori del tardo cinquecento.

Il rumor delle spade: il remaster marca il ritorno della buon’anima di Soul Calibur?

Per come s’è fatto grande il mondo dei picchiaduro, non si sa quanto dovremo aspettare per rivedere Soul Calibur sulle nostre console. Se non altro, però, qualche piano celebrativo sembrerebbe esserci davvero. L’insider a cui dobbiamo dare ascolto, in questo caso, è il co-fondatore di XboxEra Nick Baker. Nell’ultima puntata del suo podcast, Baker ha paventato l’idea di una raccolta rimasterizzata di diversi capitoli della saga delle schermaglie… o forse no. Nell’ipotesi più nera, però, una tirata a lucido del primo gioco è “di sicuro” in sviluppo. Lasciamo agli anglofoni il podcast da consultare qui sotto, al momento interessato.

Trattandosi di un podcast incentrato sul titano di giada, è più che naturale che Baker suggerisse che l’oggetto del desiderio possa essere disponibile anche tramite Game Pass. Non dovrebbe neanche essere necessario, dunque, specificare l’incalcolabile entusiasmo che la community dei picchiaduro riverserebbe verso un ipotetico reveal trailer. Purtroppo però dobbiamo riportarvi (e riportare noi stessi) alla realtà con l’aggettivo “ipotetico”, perché pur sempre di rumor si tratta. Per quanto ci alletti l’idea di un ritorno della serie (soprattutto con i personaggi esclusivi del secondo episodio), è bene prendere tutto con le pinze finché non sarà Bandai Namco stessa a parlare.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il rumor è attendibile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.