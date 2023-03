Oscar 2023: Brendan Fraser vince il premio come Miglior Attore!

Al termine della cerimonia della Notte degli Oscar 2023, Brendan Fraser è stato incoronato come Miglior Attore per la sua interpretazione in The Whale: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ammettiamolo: Brendan Fraser non è mai stato l’attore dei film indimenticabili. Sì, possiamo certamente ricordare la saga de La Mummia come uno dei capisaldi di chi è nato, cresciuto e ha vissuto la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, ma poco altro effettivamente ha avuto un impatto decisivo sul mondo cinematografico. Questo fino allo scorso anno, quando l’attore si è calato nei panni di Charlie, protagonista di The Whale, diretto da Darren Aronofsky. E da lì il tripudio.

Dopo essere stato candidato come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe e al Premio BAFTA nella sezione miglior attore protagonista, Fraser ha vinto il Critics’ Choice Award e lo Screen Actors Guild Award come miglior attore. Non solo, però, Fraser era stato nominato anche agli Oscar 2023 per lo stesso premio. E indovinate un po’? Ce l’ha fatta.

Brendan Fraser vince l’Oscar 2023 come miglior attore!

Brendan Fraser ha dunque vinto il premio come Miglior Attore agli Oscar per la sua magistrale interpretazione in The Whale. L’ennesima statuetta che l’attore può dunque vantare nella sua carriera per questa meravigliosa pellicola. La sinossi del film è la seguente:

Un insegnante di inglese obeso e solitario cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente allontanata per avere un’ultima possibilità di redenzione.

Ricordiamo che gli altri candidati al premio come miglior attore agli Oscar 2023 erano Colin Farrell per Gli Spiriti dell’isola, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living e, infine, Paul Mescal per Aftersun.

Ed ecco chi è dunque, secondo gli Oscar 2023, il miglior attore dello scorso anno: Brendan Fraser. Fateci sapere che cosa ne pensate voi di questa premiazione qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema Cinema e Serie TV!

