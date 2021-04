Frineds: The Reunion, confermata la fine delle riprese

Terminata la fase di produzione di Friends: The Reunion, l’episodio speciale della sitcom più amata degli anni ‘90

Era ancora Novembre 2019 quando sono iniziate a circolare le prime speculazioni su una possibile reunion di Friends. A Febbraio 2020 quei semplici rumors sono stati confermati quando tutto il cast della serie ha accettato di partecipare all’episodio speciale di HBO Max: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry hanno raggiunto un accordo con la Warner Bros TV e accettato di tornare a vestire i panni storici che li hanno resi famosi.

A causa dell’emergenza sanitaria, però, le riprese sono state rimandate più e più volte, e la produzione è rimasta ferma per mesi, fino a quando, ad Aprile, è giunta la notizia che le riprese dell’episodio speciale sarebbero finalmente iniziate.

Ora che Hollywood si sta piano piano riprendendo e le produzioni hanno cominciato a rianimarsi, è finalmente arrivata la notizia che tutti i fan nostalgici degli amici più famosi della TV aspettavano con trepidazione: è stato infatti confermato che le riprese di Friends: The Reunion sono giunte al termine.

Ad annunciarlo, l’account Instagram ufficiale della serie, che nella serata di sabato 10 Aprile 2021 ha condiviso una foto col logo della serie accompagnata dalla seguente didascalia:

È finita! Potremmo essere più entusiasti!? Friends: The Reunion è in arrivo su @hbomax

L’annuncio è arrivato poco dopo un post di Matthew Perry (che nella serie interpretava il sarcastico Chandler Bing), che qualche giorno fa aveva condiviso su Instagram una foto (poi prontamente cancellata) del dietro le quinte dell’episodio speciale, nella quale si preparava nel suo camerino prima di entrare in scena.

Anche se l’immagine è stata immediatamente cancellata, è rimasta online abbastanza a lungo da permettere ai fan della serie di salvarla e pubblicarla online.

Qui, grazie alla prontezza dell’utente maa_juh che ha postato lo screenshot del post originale su Twitter, potete dare un’occhiata allo scatto dell’attore al trucco:

ver o matthew perry todo animadinho com o especial de friends e postando várias coisas sobre a série no insta me faz feliz eu não vou ter estrutura nenhuma pra assistir isso ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/BS6U4rkHV0

— maju (@maa_juh) April 10, 2021