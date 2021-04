The Last of Us Remake: confermato il progetto

Secondo un report di Bloomberg, sarebbe in lavorazione attualmente presso Naughty Dog il remake del capolavoro PS3 The Last of Us, anche se non è ancora stato confermato ufficialmente.

Uscito originariamente nel 2013 per PS3, The Last of Us è stata un videogioco capace di far innamorare un grandissimo numero di fan, oltre al fatto che è stato un grandissimo successo commerciale per Sony e Naughty Dog. L’attenzione che sta dedicando Sony a questo brand pare essere tantissima: oltre ad aver infatti pubblicato una versione rimasterizzata meno di un anno dopo per PS4, e oltre ad aver sviluppato un sequel dall’enorme valore produttivo, pare che ancora adesso stiano lavorando su questo brand. In particolare, è stato confermato da Bloomberg il progetto The Last of Us Remake, precedentemente in sviluppo presso Visual Arts Service Group (un piccolo team che fino a poco tempo fa era relegato ad dare supporto ai team di sviluppo più grossi), e adesso passato in mano a Naughty Dog.

È stato confermato The Last of Us Remake, ma a quale prezzo?

Il rapporto di Bloomberg riporta di questo piccolo team di sviluppo proprietario di Sony, appunto il Visual Arts Service Group, che voleva cominciare a sviluppare i propri progetti, cercando di convincere la direzione di Sony a supportarli. Dopo aver scartato l’idea di un remake di Uncharted, la scelta è stata quella di realizzare un remake del primo The Last of Us. L’opzione di un remake è sempre molto sicura, in quanto richiede meno finanziamenti di un progetto totalmente nuovo; l’idea di Sony inoltre di vendere uno dei suoi brand di punta in un bundle contenente questo remake e il secondo capitolo era troppo allettante.

Lo sviluppo, che alla fine non ha ricevuto molti finanziamenti, è stato momentaneamente interrotto quando Visual Arts Service Group è stato chiamato per dare una mano nella fase finale dello sviluppo di The Last of Us Parte II. A questo punto, diversi dipendenti di Naughty Dog sono entrati in contatto con il progetto del remake, con molti sviluppatori che hanno voluto collaborare con lo studio. Alla fine, molti sviluppatori di Naughty Dog sono entrati a far parte dello sviluppo, tanto che la direzione del progetto era passata, nei fatti, in mano loro. Ciò quindi ha condotto Visual Arts Service Group a chiedere di potersene tirar fuori, e Sony ad assegnare il progetto direttamente a Naughty Dog.

L’esistenza del remake di The Last of Us non è una notizia ufficiale: il progetto è stato confermato insieme a questa notizia riguardante il “dietro le quinte” della direzione Sony, che di sicuro non può far altro che suscitare qualche perplessità. Ciò significa quindi che, per ora, non si hanno assolutamente altre notizie per quanto riguarda, per esempio, una finestra di lancio.

