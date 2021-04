Recensione Scarlet Hood and the Wicked Wood: una favola moderna

In questa recensione vi parleremo di Scarlet Hood and the Wicked Wood, un’avventura grafica fiabesca che include al suo interno alcuni elementi action

Ormai quello delle avventure grafiche è diventato un genere davvero poco diffuso e di conseguenza i fan di questa categoria di videogiochi sono sempre in cerca di qualcosa di nuovo da provare. Per loro fortuna recentemente è stato rilasciato Scarlet Hood and the Wicked Wood, un titolo indie che mischia le meccaniche base del genere ad alcuni elementi action. Sarà riuscita l’ultima opera di Devespresso Games e WhisperGames a centrare il bersaglio? Scopritelo insieme a noi con la nostra recensione di Scarlet Hood and the Wicked Wood!

Il classico Mago di OZ

Iniziamo subito questa recensione parlando brevemente della storia di Scarlet Hood and the Wicked Wood. In questo titolo i giocatori vestiranno i panni di Scarlet, una ragazza piena di energie che fa la cantante all’interno di una band poco nota. Una sera lei e gli altri membri del suo gruppo partecipano ad una gara per impressionare la producer di una nota casa discografica chiamata Wicked Records, ma sfortunatamente la performance non va per il verso giusto.

Infatti, a causa di un determinato evento, Scarlet finisce con l’allontanarsi dai suoi amici dopo una brutta litigata. La serata ormai è rovinata ma a quanto pare non c’è mai fine al peggio, dato che poco prima di rientrare in casa la protagonista viene inglobata da un violento tornado che la spedisce in un mondo fantasy. Una volta entrata in questo universo alternativo Scarlet otterrà misteriosamente i poteri della potente strega rossa e dovrà imparare a padroneggiarli per sopravvivere alle macchinazioni di Le Faba, la strega nera.

L’incipit del gioco è molto classico e riprende tanti elementi tratti dal famoso romanzo Il meraviglioso mago di Oz. Nel corso dell’avventura ci siamo imbattuti anche in alcune trovate molto interessanti, ma sfortunatamente nel complesso la storia non ci ha convinto particolarmente. La trama del gioco infatti prosegue in un modo estremamente lineare e tutti i colpi di scena risultano essere davvero telefonatissimi. Alla fine la storia resta godibile, ma di sicuro ci avrebbe fatto piacere vedere dei risvolti più interessanti.

Un mondo di enigmi – Recensione Scarlet Hood and the Wicked Wood

Adesso è arrivato il momento di parlare di uno degli elementi più importanti di ogni avventura grafica: gli enigmi. Per completare Scarlet Hood and the Wicked Wood dovrete superare un gran numero di enigmi che si differenziano molto l’uno dall’altro. Per alcuni dovrete risolvere dei puzzle particolari legati all’ambientazione, mentre per altri invece dovrete solamente trovare determinati oggetti in giro per la mappa e poi utilizzarli nel punto giusto.

Nel complesso gli enigmi sono molto vari, e questo è un bene, ma sfortunatamente soffrono a causa di una grossa pecca. In generale i puzzle sono abbastanza semplici, ma alcuni sfortunatamente risultano davvero poco chiari. Ad esempio a volte alcuni enigmi ambientali presentano una struttura che non permette di capire se si sta proseguendo in modo giusto o sbagliato. Questo problema rischia di rendere molto frustranti alcune sezioni del gioco, danneggiando non poco l’esperienza.

Per fortuna in alcuni casi potrete mitigare questa problematica in base al vostro stile di gioco. Ciò avviene perché ogni area di Scarlet Hood and the Wicked Wood può essere completata in due modi completamente diversi. Questa possibilità di scelta aggiunge un buon livello di rigiocabilità al titolo e, con un po’ di fortuna, vi permetterà di evitare gli enigmi meno riusciti.

Azione innecessaria – Recensione Scarlet Hood and the Wicked Wood

Come vi abbiamo anticipato all’inizio della nostra recensione, Scarlet Hood and the Wicked Wood presenta alcuni elementi atipici per un’avventura grafica. Ad esempio Scarlet possiede un indicatore per i punti vita, una barra della stamina ed è in grado di utilizzare degli oggetti acquistati o trovati in giro per ottenere dei bonus. Ovviamente se sono presenti tutti questi elementi ci saranno anche dei nemici.

I nemici saranno presenti solamente in determinati punti della mappa e quando li incontrerete avrete solamente due modi per superarli: utilizzare un cristallo di mana oppure schivare. I cristalli di mana sono dei consumabili che vi permetteranno di eliminare automaticamente gli avversari nelle vicinanze per un breve periodo. Le schivate invece vi consentiranno di superare i nemici consumando una determinata quantità di stamina.

Indipendentemente dal vostro approccio superare i nemici sarà sempre estremamente semplice, al punto da rendere la loro presenza quasi totalmente superflua. Anche nelle sezioni più avanzate di gioco in cui saranno aggiunti avversari più pericolosi potrete evitarli tranquillamente senza alcuna difficoltà.

Qualità e leggerezza – Recensione Scarlet Hood and the Wicked Wood

I disegni che caratterizzano Scarlet Hood and the Wicked Wood sono molto belli e sono affiancati anche da un buon design dei personaggi. Il gioco però brilla particolarmente grazie alle ambientazioni, che risultano sempre curate e ricche di dettagli. Inoltre anche la colonna sonora è davvero valida e presenta diverse tracce molto orecchiabili. L’unico punto a sfavore è rappresentato dalle animazioni, che in molti casi risultano un po’ troppo grezze.

Per quanto riguarda il comparto tecnico invece non c’è molto da dire. Il titolo è estremamente leggero e di conseguenza non abbiamo mai notato alcun calo di prestazioni. Inoltre nel corso della nostra prova non siamo incappati quasi mai in bug o crash. Forse l’unica cosa su cui abbiamo da ridire sono i tempi di caricamento un po’ troppo lenti, ma si tratta comunque di una piccolezza.

Conclusioni

Leggendo la nostra recensione avrete sicuramente capito che Scarlet Hood and the Wicked Wood è un’avventura grafica senza infamia e senza lode. Il titolo presenta elementi interessanti come la possibilità di seguire percorsi diversi, ma soffre a causa di enigmi poco chiari e una componente action superflua. Nel complesso però il titolo resta comunque godibile e se siete dei grandi fan del genere di sicuro riuscirete ad apprezzarlo.

Scarlet Hood and the Wicked Wood è disponibile ora per PC.