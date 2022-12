Champions: il film ironico sullo sport e la disabilità

Uscirà a marzo Champions, il nuovo film con protagonista Woody Harrelson, alle prese con una squadra di basket, con disabilità mentale

Dopo essere stato nominato per tre volte Premio Oscar, Woody Harrelson torna con una simpatica commedia, in compagnia di una squadra di basket speciale: dei ragazzi con disabilità mentale. Scopriamo qualche dettaglio in più sul film Champions, il cui trailer è appena stato messo in circolazione.

Champions: la trama

Marcus è un capriccioso allenatore di basket di una lega minore. Dopo innumerevoli sconfitte, l’uomo viene licenziato, oltre a finire in guai legali a causa di uno schianto contro un auto della polizia. Viene quindi costretto dal tribunale a svolgere un servizio per la comunità: fare da allenatore ad un gruppo di giovani ragazzi con disabilità intellettive. Inizialmente scettico, l’uomo imparerà ad apprezzare la sua nuova squadra, il loro modo di vedere il mondo e di dimostrare affetto, arrivando a capire che i suoi nuovi giocatori sono molto più in gamba di quanto pensasse.

Champions: il cast del film

Nei panni di Marcus troveremo Woody Harrelson, attore molto noto anche grazie alle diverse candidature a premi prestigiosi. Harrelson è stato infatti candidato a tre premi Oscar, oltre ad essere vincitore di un Emmy per la sua interpretazione nella sitcom Cin cin (1982- 1993). Al suo fianco, troviamo Ernie Hudson (Ghostbusters: Legacy, 2021), Cheech Marin (Fuga dal Natale, 2004) e Kaitlin Olson (Corpi da reato, 2013). Nel cast sono presenti anche Alexandra Castillo, Alicia Johnston, Matt Cook, Madison Tevlin, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, James Day Keith, Casey Metcalfe, Bradley Edens.

La nuova simpatica commedia è diretta da Bobby Farrelly, al suo debutto alla regia, noto per aver co-diretto molte pellicole in compagnia del fratello Peter. Famosissime le loro Scemo e più scemo (1994) e Tutti pazzi per Mary (1998). In passato Farrelly aveva già lavorato con Woody Harrelson nel film Kingping (1996). In questa nuova produzione Bobby è affiancato anche da Mark Rizzo, che ha scritto la commedia.

Non ci resta che attendere l’uscita di Champions, prevista per il 24 marzo 2023 e scoprire come verrà trattata, attraverso uno sguardo comico, il tema della disabilità.

