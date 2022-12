Scommesse live: che cosa bisogna sapere

Che cosa sono le scommesse live e come funzionano? Proviamo a rispondere!

Le scommesse live prevedono di piazzare la scommesse su una partita in corso. Le scommesse live, talvolta chiamate in-game o in-play sono in rapida crescita e stanno sempre più erodendo le quote delle scommesse tradizionali, fatte prima dell’inizio di una partita.

Prima del calcio d’inizio, del face-off, del tip-off o del primo lancio, gli allibratori stabiliscono una linea di apertura e chiudono le scommesse, ma per molti scommettitori il vero gioco inizia solo dopo. Poi, con il progredire della partita e in base a quello che succede, le scommesse sportive diventano sempre più avvincenti e coinvolgenti. Tutti i siti di scommesse offrono le tradizionali moneyline, spread e totale, e alcune scommesse sportive, come Indibet, offrono linee live per alcuni props.

Come vengono calcolate le quote delle scommesse live?

Le scommesse sportive online fissano le quotazioni iniziali prima dell’inizio delle partite in base a diversi fattori antecedenti. Inizialmente le quote delle scommesse live non subiranno grandi fluttuazioni. Le quotazioni cambieranno gradualmente con il passare del tempo. Quando una squadra mostra un vantaggio considerevole o comunque ha un comportamento in campo di un certo tipo, le quote in partita iniziano a variare in modo sostanziale. Le quote live spesso si bloccano quando si verifica un’azione significativa, come un touchdown, in questo modo i siti di scommesse come Indibet si adattano alle nuove situazioni.

Le quote aggiornate vengono stimate in base agli avvenimenti più recenti, consentendo agli scommettitori di piazzare una puntata prima che si verifichi la prossima azione importante.

Quali tipi di scommesse live sono disponibili?

Oltre ai pronostici sui giocatori o sulle squadre, le scommesse live vengono spesso offerte per la moneyline, i punti di scarto e i totali.

Moneyline

In sostanza si deve scegliere una squadra o un atleta e le quote saranno espresse con il sistema americano. Quando si scommette sui favoriti le quote avranno un segno negativo, e il numero indicherà l’importo di denaro da rischiare per vincere 100$, mentre se si scommette sugli sfavoriti, le quote avranno un segno positivo, e il numero della quota indicherà il denaro che si potrà vincere per 100$ investiti.

Point Spread o punti di scarto

Secondo il point spread, il favorito ha certe probabilità di vittoria e lo sfavorito altre più basse. Poiché le squadre variano in termini di qualità, questo è il modo in cui gli allibratori bilanciano il gioco per gli scommettitori. L’obiettivo è quello di impostare le quote per attirare un numero uguale di scommesse in ciascun gruppo per garantire un profitto alla casa.

I totali

Il totale si riferisce al punteggio complessivo di una specifica partita. Le scelte degli scommettitori includono l’andare sopra o sotto il totale implicito dei punti segnati da entrambe le parti. Un possibile totale NBA è di 220 punti, ad esempio. L’under è il vincitore se la somma finale è di 219 o meno. L’over vince con 221 o più punti combinati.

Props

Queste scommesse, che vanno sotto l’abbreviazione di “proposition bets“, offrono la possibilità di piazzare una scommessa su diverse opzioni oltre alle tradizionali moneyline, spread e totale. Molte props dipendono dalle statistiche dei giocatori o dagli eventi di gioco di una particolare squadra. I props con quote più alte, come il primo marcatore di TD in una partita di NFL, sono quelli ritenuti meno plausibili.

Futures

Si tratta di scommesse fatte su incontri futuri. Tecnicamente, le scommesse live su alcuni mercati futures sono consentite perché saranno disponibili per tutta la stagione o la competizione. Tecnicamente si tratta di una scommessa live perché i tornei di golf durano quattro giorni e si può scommettere sul vincitore in qualsiasi momento.

Allora, avete capito che cosa sono le scommesse live e le varie tipologie? Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!