Come vedere il Sei Nazioni di rugby con telecronaca italiana dall’estero

In questa breve guida vi spiegheremo come vedere le partite della nazionale di rugby al Sei Nazioni con telecronaca italiana dall’estero

Uno degli eventi più attesi dagli appassionati di rugby è finalmente arrivato. Domani inizierà infatti il Sei Nazioni che vedrà impegnate le squadre di rugby di Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Italia. Sebbene il torneo non sia poi così roseo per i nostri azzurri, i nostri partono dalla consapevolezza che tutto è possibile, visti soprattutto gli importanti risultati arrivati proprio contro il Galles nello scorso torneo e contro l’Australia nel match delle Autumn Nations Series 2022. Vediamo adesso come vedere le partite dell’Italrugby al Sei Nazioni con telecronaca italiana anche dall’estero.

Come possiamo vedere le partite della nazionale al Sei Nazioni con telecronaca italiana se siamo all’estero?

Prima di proseguire con questa guida è giusto fare una precisazione. Sia che noi ci troviamo in Italia, o in qualsiasi altro paese del mondo, possiamo comunque seguire tutti i servizi streaming, a pagamento e non, anche se non sono disponibili nella nazione dove ci troviamo in quel momento. Tutto quello di cui avremo bisogno è solamente una VPN (Virtual Private Network), ovvero una rete privata virtuale, che ci permetta di cambiare la nostra geolocalizzazione senza muoverci di un passo dalla nostra postazione.

In questo modo saremo in grado, ad esempio, di usufruire dei servizi gratuiti presenti in una nazione anche se noi ci troviamo dall’altra parte del mondo. Tuttavia, questa non è l’unica funzione che ci offrono queste reti virtuali. Grazie a questi servizi, infatti, saremo in grado di proteggere i nostri dati sensibili dai vari tracker presenti sui siti, ma saremo protetti anche dai vari malware. Perché questa precisazione?

Sebbene il torneo in generale sia trasmetto da Sky sui suoi servizi streaming (SkyGo e NOW), le partite della nazionale si potranno vedere in chiaro su TV8. Tuttavia quest’ultima non è raggiungibile fuori dall’Italia, così come il servizio di streaming offerto sul sito ufficiale. Come fare quindi per vedere il tutto?

NordVPN è la soluzione

Tutto quello di cui abbiamo bisogno è una VPN e noi di tuttoteK vi suggeriamo NordVPN, una fra le migliori VPN presenti attualmente sul mercato. In questo periodo inoltre tutti i piani d’acquisto sono interessati da importanti sconti che arrivano fino al 59% per quanto riguarda quello Completo da 2 anni, che vede crollare il costo mensile a soli 6,69 € al mese anziché 14,49 €. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di NordVPN.

Oltre al Sei Nazioni potrete vedere anche altri sport gratuitamente senza pagare servizi terzi. Potrete seguire, ad esempio, il campionato di F1 che ricomincerà fra poco più di un mese, semplicemente impostando la posizione in Svizzera. Nella nazione transalpina, infatti, il mondiale automobilistico è trasmesso in chiaro sulle TV, senza bisogno di pagare ulteriori abbonamenti. Stesso discorso vale anche per altri sport che sono trasmessi in chiaro in altri paesi.

Per questa breve guida è ormai tutto. Cosa ne pensate di questo stratagemma per seguire la telecronaca italiana anche dall’estero? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!