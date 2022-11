Recensione NordVPN: funziona anche dall’altra parte del mondo?

In questa recensione vi parliamo di NordVPN, una tra le più famose VPN in circolazione e anche una delle migliori. Dopo averla provata per circa 2 settimane a svariate migliaia di chilometri dall’Italia, vi diciamo che cosa ne pensiamo!

Sicuramente NordVPN non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di una tra le VPN più famose tra quelle disponibili sul mercato, con una platea di oltre 14 milioni di utilizzatori. Di certo nel web potete trovare decine di recensioni di questo prodotto. Perchè la nostra è differente? Siamo andati dall’altra parte del mondo – precisamente in Giappone – e l’abbiamo utilizzata per circa 2 settimane. Infatti, una VPN è particolarmente utile quando si viaggia. Ed è anche il modo migliore per stressare un po’ la rete. Vediamo che cosa ne esce dalla nostra recensione di NordVPN!

Recensione NordVPN: interfaccia grafica e specifiche di utilizzo

Abbiamo provato NordVPN sia su dispositivi mobili che su desktop. In entrambi i casi l’interfaccia grafica ci è sembrata assolutamente ottima: semplice, intuitiva e piacevole alla vista. Per usare la nostra VPN in modo semplice sarà sufficiente cercare il paese dove vogliamo collegarci – in pratica il nostro dispositivi figurerà poi collegato da quel paese – e attendere qualche secondo per la connessione. Nulla più! In ogni caso anche accedere ad altre funzionalità come Double VPN, IP dedicato, Meshnet e altro ancora è altrettanto semplice. Basterà scegliere dal menù a lato – o sotto nella versione mobile – il tab corretto. Utilissima anche la barra della cronologia che ci permette di accedere rapidamente ai servizi che abbiamo usato più di recente così da non doverli cercare ogni volta.

Ma quanti dispositivi possiamo proteggere? Il nostro account ci consente di collegare fino a 6 dispositivi, tuttavia se siamo collegati allo stesso server dovremo utilizzare protocolli VPN diversi (fino a 5 disponibili) oppure cambiare server. Dato che NordVPN possiede oltre 5000 server in 59 paesi (poco meno di 50 per ogni paese quindi) non dovrebbe essere un problema.

Recensione NordVPN: come funziona?

Questa sezione probabilmente è quella più interessante in cui valuteremo dal punto di vista tecnico ed esperienziale le prestazioni di NordVPN. Ricordiamo che i test sono stati eseguiti da Giappone, connessi ai server in Italia. La tecnologia esclusiva NordLynx in sostanza fa due cose. Prima cripta i dati e li incapsula in pacchetti anonimi che arrivano al server NordVPN scelto in precedenza. Qui i pacchetti vengono decifrati, ricostruiti e spediti verso la destinazione, in modo anonimo, come se fossero partiti dal server stesso. Quindi quello che mettete nei vostri pacchetti non può essere intercettato nel viaggio verso il server e quando ne esce non può essere ricondotto a voi.

Prestazioni

Ci sono due cose da valutare innanzitutto: stabilità e velocità dalla nostra VPN. La nostra connessione di base (senza connettersi al server VPN) offre circa 200 Mbps in download e circa 60 Mbps in upload. Accedendo invece ad un server italiano di NordVPN, scendiamo a circa 50 Mbps in download e circa 10 in upload. Un bel salto, ma abbiamo una banda sufficiente a fare tutto quello che vogliamo, dai meeting online al guardare serie TV. Gran parte del calo è probabilmente dovuto alla distanza geografica tra Italia e Giappone. Infatti scegliendo un server giapponese avremo circa 130 Mbps in download e circa 20 in upload. Un po’ di overhead c’è sempre, ma il risultato è che avremo una rete sicura da utilizzare e soprattutto potremo accedere a contenti non disponibili nel paese in cui ci troviamo. Un semplice caso è quello di Netflix che in Giappone ovviamente offre contenuti diversi e senza lingua italiana. Utilizzando NordVPN abbiamo potuto accedere a tutti i contenuti senza alcun problema.

La connessione è rimasta stabile per tutto il tempo di utilizzo che variava tra i 30 e i 60 minuti circa, anche per lo streaming di contenuti in alta risoluzione. Da questo punto di vista quindi possiamo ritenerci soddisfatti!

Funzionalità aggiuntive

NordVPN non offre sola la possibilità di utilizzare una rete privata virtuale, ma ci sono diversi vantaggi nell’utilizzare questo provider. Vediamone alcuni:

Double VPN : consente di indirizzare il traffico attraverso due server VPN, rendendo ancora più difficile intercettare e rintracciare il traffico.

: consente di indirizzare il traffico attraverso due server VPN, rendendo ancora più difficile intercettare e rintracciare il traffico. Obfuscated serve r: in questo modo non si potrà capire che state usando una VPN. In alcuni paesi infatti non sono ben accette o addirittura illegali.

r: in questo modo non si potrà capire che state usando una VPN. In alcuni paesi infatti non sono ben accette o addirittura illegali. Onion over VPN : consente di accedere alla rete di Tor dall’interno della vostra VPN per poter rimanere protetti.

: consente di accedere alla rete di Tor dall’interno della vostra VPN per poter rimanere protetti. IP dedicato: vi permette di aver un IP apposta per voi e non condiviso con altri in modo da poter sfruttare tutte le risorse in modo esclusivo

E anche altre. Tutte le suddette rimangono comunque all’interno del mondo delle VPN. Ma abbiamo molte altre funzionalità utili. Ad esempio Threat Protection che ci fornirà una protezione real time contro gli attacchi informatici e alla nostra privacy. In sostanza funziona come una specie di antivirus che controlla e blocca siti web potenzialmente pericolosi, interrompe il tracciamento, blocca pubblicità pericolose o invasive e protegge da file infetti. Un’altra funzione molto interessante è Meshnet. In sostanza sarà possibile creare una rete locale simulata tra dispositivi sparsi in tutto il mondo e collegati in modo sicuro tramite la tecnologia di NordVPN. Che cosa significa? Facile: potremo organizzare LAN party con gli amici da remoto oppure lavorare su progetti condivisi oppure ancora connetterci a PC e file da remoto. Infine ultimo, ma non ultimo: Dark Web Monitor. Questa utile funzione permette di ottenere degli alert se i nostri dati personali vengono in qualche modo diffusi nel dark web. Infatti ogni giorno milioni di dati vengono riversati nei mercati di compravendita illegale del dark web. Unica pecca? Non tutte le funzionalità sono disponibili sia su desktop che su mobile.

Recensione NordVPN: prezzo e conclusioni

Veniamo quindi al dunque: siamo soddisfatti di NordVPN? Sì. Ci ha permesso di utilizzare i nostri dispositivi come se fossimo in Italia. Il prezzo dell’abbonamento è di 6,79 euro al mese per un anno per il pacchetto di protezione completo di tutte le funzionalità che abbiamo visto nella nostra recensione di NordVPN. I pacchetti standard e Plus invece costano 4,49 euro al mese e 5,49 euro al mese rispettivamente per un anno di abbonamento.

Ma, in occasione del Black Friday, avremo a disposizione tantissimi sconti! In particolare, accedendo a questo link avrete la possibilità di avere 3 mese completamente gratuiti sui piani biennali. Ecco che cosa spenderete:

Il piano da 2 anni Standard costerà 2,99€ al mese .

. Il piano da 2 anni Plus costerà 3,99€ al mese .

. Il piano da 2 anni Completo costerà 5,29€ a mese.

Non male no? Ma vale la pena scegliere una VPN a pagamento quando ce ne sono tantissime gratuite? La risposta è sì, soprattutto se viaggiato molto oppure lavorate con contenuti sensibili. Infatti un prodotto a pagamento come NordVPN, non solo offre prestazioni e stabilità nettamente superiori, ma offre anche una serie di funzionalità di protezione e produttività aggiuntive. E il prezzo non è poi così alto!

