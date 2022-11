Siti web italiani: i visitatori sono seguiti da almeno 16 tracker

Secondo una ricerca condotta da NordVPN, i siti italiani hanno in media 16 tracker che seguono e monitorano l’esperienza degli utenti

La sicurezza online è sempre un fattore molto importante. Ogni giorno milioni di dati circolano in tutto il globo e il più delle volte neanche ce ne accorgiamo. Questo avviene ad opera di tracker, ovvero pixel, cookie o script di tracciamento, che raccolgono informazioni sui visitatori di un sito. Le ragioni principali sono due: pubblicità e statistiche. Nel primo caso i siti raccolgono dati per offrire annunci personalizzati di beni e servizi che mirino a stimolare l’interesse d’acquisto dell’utente.

Nel secondo invece si tratta di monitorare le abitudini degli utenti per capire come questi interagiscano con il sito stesso. Conoscere questi dati aiuta gli amministratori a capire come sviluppare e personalizzare il sito, come ad esempio inserire banner nelle pagine più visitate e così via. Tuttavia a volte i tracker possono raccogliere dati sensibili, come ad esempio l’indirizzo IP e persino i dati personali. NordVPN ha eseguito una ricerca in merito e ha scoperto che i siti italiani hanno in media 16 tracker ognuno. Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio i dati raccolti dalla società panamense.

Social media, ecommerce e siti sulla salute i principali indiziati della ricerca di NordVPN

Queste tre tipologie di siti, fra quelli italiani passati sotto la lente d’ingrandimento, sono quelli più ricchi di tracker con un numero che oscilla tra i 20 e i 25 per sito. La maggior parte dei tracker rilevati erano di proprietà di terzi. Circa il 30% dei tracker di terzi apparteneva a Google, l’11% a Facebook e il 7% ad Adobe che utilizzano i dati raccolti per scopi di marketing. Daniel Markuson, esperto di privacy digitale presso NordVPN, ha dichiarato quanto segue:

Di norma, i tracker vengono inseriti nel codice dei siti web e sono difficili da rilevare per un utente normale. Le informazioni raccolte dai tracker possono includere l’indirizzo IP e la posizione, la cronologia di navigazione, i click di un utente su un sito web, quali articoli gli utenti hanno visto e per quanto tempo, nonché i dati relativi al browser e al dispositivo utilizzati.

I ricercatori hanno esaminato i 100 siti web più popolari in 20 Paesi del mondo. Utilizzando tre diversi tracker blocker, sono riusciti a vedere quanti tracker (ad esempio in forma di cookie o pixel di tracciamento) quei siti web utilizzano per acquisire maggiori informazioni sui loro utenti. Se prese singolarmente, queste informazioni potrebbero non essere molto utili, ma tutte insieme consentono di creare un profilo molto dettagliato di ogni utente che può essere rivenduto successivamente a società terze. Queste utilizzano i vari profili per creare annunci pubblicitari mirati che “seguano” l’utente su ogni pagina che visita.

Ovviamente le grandi società puntano solo a quello, ma lo scenario peggiore si verifica nel caso in cui a mettere le mani sui dati siano dei criminali informatici. Questi potrebbero elaborare un portfolio dettagliato su un utente e utilizzarlo a sue spese in un attacco di phishing, creando un messaggio altamente personalizzato e credibile.

Come evitare il tracciamento dei tracker sui siti italiani e non solo

Vi sono vari modi per evitare che il tracciamento diventi un’arma utilizzata contro noi stessi. Il primo è sicuramente quello di utilizzare una VPN (Virtual Private Network) che permette di nascondere il proprio indirizzo IP e la propria posizione da tutte le terze parti, inclusi il proprio fornitore di servizi Internet, i criminali informatici, gli amministratori di rete e gli inserzionisti.

Molto utile sarebbe anche l’installazione di un tracker blocker che impedisce al browser di raccogliere informazioni personali e può anche agire come un blocco per le pubblicità. Alcuni tracker blocker, come Threat Protection di NordVPN, offrono ulteriori funzionalità di sicurezza informatica, come la protezione dai malware. È possibile inoltre munirsi di un browser Internet fatto su misura per chi tiene alla privacy online: niente sincronizzazione automatica, controllo ortografico, compilazione automatica o plug-in.

Insomma, bastano solo dei piccoli accorgimenti per mantenere più sicura la nostra esperienza nel web. Se siete alla ricerca di maggiori dettagli relativi alla ricerca svolta da NordVPN, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Voi usate già i giusti accorgimenti per non essere tracciati? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdere ulteriori news relative all’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!