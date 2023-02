The Last Of Us: gli sceneggiatori spiegano l’episodio 3

Proteggere e rischiare, sono queste le parole con cui Craig Mazin e Neil Druckmann descriverebbero il fantastico episodio 3 di The Last Of Us

È innegabile, il successo di The Last Of Us è in ascesa, tanto che la seconda stagione è stata rinnovata già all’uscita dell’episodio 1 x 3 (qui la nostra recensione). Questo perché gli spettatori hanno apprezzato la serie sin dall’inizio, dimostrando entusiasmo ed esprimendo consensi per l’accuratezza con cui riprende le scene del videogioco da cui è ispirato.

Con l’episodio 3 abbiamo assistito ad una dinamica poco approfondita nel videogioco. Si tratta della storia di due personaggi minori, Bill e Frank, interpretati rispettivamente da Nick Offerman e Murray Bartlett. Craig Mazin e Neil Druckmann, gli sceneggiatori dello show, si sono soffermati sulla scelta di dare loro questo spazio.

The Last Of Us: le parole di Mazin e Druckmann sull’episodio 3

Riguardo alla scelta di dare tridimensionalità a Bill e Frank, Craig Mazin ha confessato:

Ricordo bene la mia reazione emotiva di fronte ad alcuni momenti della storia. Soprattutto quando Bill parla del suo partner. Nel sentire il suo racconto, volevo proprio saperne di più. Sapevamo di avere anche l’opportunità di mostrare, passo passo, come il mondo si sarebbe evoluto, un giorno, un mese, un anno dopo, un altro anno ancora, fino ad arrivare al presente della storia. Volevamo avere l’opportunità di tornare indietro per osservare il mondo che cambia lentamente nel tempo. E abbiamo pensato che farlo attraverso l’evoluzione di questa relazione sarebbe stato un modo fantastico.

Lo sceneggiatore ha poi sottolineato:

Penso che la relazione tra Bill e Frank sia stata perfetta per capire cosa significa “proteggere e rischiare”. Il loro rapporto sembrava una buona occasione per esprimere questi due concetti, senza allontanarsi o tradire la trama del gioco.

Anche Neil Druckmann ha commentato la scelta di approfondire questi due personaggi:

In questo terzo episodio di The Last Of Us, possiamo staccare la spina da Joel ed Ellie e andare a vedere com’era la vita di Bill quando è scoppiata l’epidemia; com’era quel rapporto con Frank ed espanderlo in maniera interessante ed emotiva, cosa che non potremmo fare nel gioco. Lì, tutta la storia deve essere raccontata attorno al videogiocatore, la serie invece non ha quei vincoli.

Aspettiamo con ansia le prossime puntate, per capire se e quali altri personaggi incontreremo e come questi verranno sviluppati.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.