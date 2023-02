San Valentino: arrivano le imperdibili promozioni Asus

Arriva San Valentino e non potevano mancare le imperdibili promo di ASUS dedicate a tutti gli innamorati e alla loro festa

Anche quest’anno, in occasione di San Valentino, ASUS ha riservato ai propri utenti una serie di offerte. Per gli animi più romantici, o per chi ha solo bisogno di un’occasione per farsi un bel regalo, le offerte del brand non lasciano spazio all’indecisione. Tra i dispositivi che si possono acquistare ci sono varie linee di portatili, tra cui anche la linea ROG (Republic of Gamers), periferiche, componenti per PC e smartphone. Le promozioni laptop, monitor, periferiche e componenti sono valide sull’e-shop ufficiale di ASUS fino al 14 Febbraio 2023. Le promozioni smartphone sono valide dal 6 al 19 Febbraio.

Tutti i prodotti ASUS in offerta per San Valentino

Partiamo con Zenbook Pro 15 OLED (UM535) che è il laptop perfetto per soddisfare la richiesta di alte prestazioni da parte degli utenti ASUS. Il dispositivo monta un processore AMD fino a Ryzen 9 5900HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, con una memoria SSD PCIe 3.0 fino a 1 TB. Per facilitare la produttività, ASUS Zenbook Pro 15 OLED utilizza la tecnologia ASUS IceCool Pro. Questa comprende due ventole e tre condotti di calore, il laptop manterrà così le temperature nella norma, continuando ad assicurare alte prestazioni. Questo Zenbook è dotato inoltre di un display touchscreen NanoEdge luminoso Full HD OLED, per una resa spettacolare dei colori. Zenbook Pro 15 OLED è disponibile a partire dal prezzo promo di 1299 € (prezzo di partenza: 1499 €).

ASUS Chromebook CX1 (CX1500)

Chromebook CX1 (CX1500) è un laptop progettato per durare! Una singola carica permette di utilizzare il dispositivo fino a 11 ore: si tratta di un dispositivo solido e robusto, che soddisfa lo standard leader del settore MIL-STD 810H. ASUS Chromebook CX1 è dotato di una cerniera piatta a 180° che garantisce il massimo della versatilità durante le ore di lavoro e di divertimento. ASUS Chromebook CX1 è disponibile al prezzo promo di 239 € (prezzo di partenza: 339 €).

ProArt Studiobook Pro 16 OLED

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è un gioiello della linea ProArt di ASUS, dedicata ai content creator. Il laptop monta il primo display 16" 4K OLED HDR al mondo, con una gamma di colori 100% DCI-P3 e fino a 600 nits di luminosità massima. ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED utilizza una GPU NVIDIA RTX A3000 da 12GB, che garantisce una potenza di elaborazione grafica 3D a livello professionale. Sulla tastiera è inoltre presente l’Esclusivo ASUS DialPad, un controller fisico intuitivo che offre un controllo istantaneo e preciso dei parametri nelle app creative. ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED è disponibile al prezzo promo di 2999 € (prezzo di partenza: 3079 €).

Vivobook Pro 15 OLED (K6500) e ASUS ROG Flow X13 (GV301)

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) monta un processore Intel Core i7-12700H 2.3 GHz e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU con Display OLED da 15,6′ FHD. La GPU è basata sulla più recente architettura NVIDIA Ampere, ed è in grado di offrire la migliore esperienza visiva, per dare sfogo alla vostra creatività. Disponibile sia in versione con Win11 Home che con Win11 Pro. L’ASUS Vivobook Pro 15 OLED è disponibile a partire dal prezzo promo di 1399€ (prezzo di partenza: 1479 €).

ASUS ROG Flow X13 è il laptop da gaming convertibile per eccellenza. Con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 ti e un processore

AMD Ryzen 9 6900HS Mobile, le elevate performance di gioco sono assicurate! L’ASUS ROG Flow X13 si discosta da tutti gli altri dispositivi della famiglia Republic of Gamers: si tratta infatti di un 2 in 1 compatto e ribaltabile di 360 gradi, che i giocatori seriali potranno portare ovunque. ASUS ROG Flow X13 (GV301) è disponibile al prezzo promo di 1799 € (prezzo di partenza: 2169 €).

San Valentino con Asus: ecco TUF Dash F15 (FX517ZR)

ASUS TUF Dash F15 monta una CPU Intel Core i7-12650H di 12a generazione e una RAM da 16GB DDR5 a 4800MHz. La GPU GeForce RTX 3070 Laptop garantisce le più alte prestazioni di gioco, con uno switch MUX dedicato, mentre lo slot SSD M.2 NVMe facilita l’aggiornamento della capacità di archiviazione. Oltre a essere un laptop perfetto per i gamer, TUF Dash F15 ha un design moderno e un profilo sottile mantenendo la robustezza dei TUF certificata MIL-STD di livello militare. ASUS TUF Dash F15 è disponibile al prezzo promo di 1599 € (prezzo di partenza: 1799 €).

ROG CETRA TRUE WIRELESS

Il regalo perfetto da fare o farsi questo San Valentino! Le cuffie ROG CETRA TRUE WIRELESS sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore e wireless a bassa latenza, ideali per un audio coinvolgente e premium. Attiva la modalità gaming wireless con un semplice tocco, per avere subito una full immersion nel tuo gioco preferito. Mentre la tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore) rileva e filtra il rumore ambientale per evitare distrazioni e regalare sempre un audio perfetto. Il ROG CETRA TRUE WIRELESS sono disponibili in due colorazioni, al prezzo promo di 109,99 € (prezzo di partenza 129,99 €).

ROG Gladius III Wireless AimPoint: Il matching perfetto per ciascun partner a San Valentino

Il mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint traccia ogni movimento con una precisione assoluta grazie al sensore ottico ROG AimPoint. I livelli di sensibilità spaziano da 100 a 36.000 dpi con una DPI deviation <1%, mentre il sensore registra perfettamente anche i movimenti più rapidi. Velocità fino a 650 pollici al secondo (ips) con un’accelerazione fino a 50 g, tutto per garantire che i colpi siano sempre rapidi ed efficaci. Con il nuovo ROG Gladius III Wireless sarà ancora più semplice trovare il proprio match perfetto: sono due colorazioni disponibili per soddisfare tutti i gusti e abbinarsi ad ogni setup. Le tante feature ottimizzate, il feeling personalizzabile anche con grip tape dedicati faranno certamente innamorare anche i gamer più accaniti. ROG Gladius III Wireless AimPoint è disponibile in due colorazioni, al prezzo promo di 99,99 € (prezzo di partenza 129,99 €).

ASUS 4G-AX56: La soluzione ideale per chi è lontano… ma vicino

4G-AX56 è il router ideale per rimanere sempre connessi, anche a distanza. Lo standard WiFi 6 di nuova generazione insieme alle potenzialità delle reti 4G offrono connessioni super veloci fino a 1800 Mbps, ovunque, per il lavoro, lo streaming, il gaming. Ma anche videocall perfette, per sentirsi sempre vicini. Tutto in totale sicurezza, grazie alla protezione AiProtection aggiornata a vita. Anche il setup è davvero semplice ed immediato e in più la tecnologia Easy WiFi Portal permette di condividere facilmente la propria rete, anche con la propria metà. L’ ASUS 4G-AX56 è disponibile al prezzo promo di 189,90 € (prezzo di partenza 235,90 €).

ASUS TUF GAMING A1 & ROG STRIX ARION S500: Metti al sicuro ogni ricordo o momento più prezioso!

Due stili diversi, un unico obiettivo: archiviare non solo tutti i tuoi dati, ma mettere al sicuro anche ogni tuo ricordo! ASUS TUF GAMING A1 e ROG STRIX ARION sono due chassis per SSD diversi per stile, equivalenti per sicurezza, leggerezza e velocità. TUF Gaming A1 si presenta con look miniale ed offre protezione assoluta grazie al robusto chassis che soddisfa gli standard di livello militare MIL-STD e IP68, per resistere a urti, schizzi e sporco. ROG STRIX ARION, si riconosce subito per il suo stile accattivante e puramente ROG. Offre incredibili velocità di trasferimento dei dati, un sistema di raffreddamento eccezionale abbinate alla personalizzazione mediante illuminazione RGB. ASUS TUF GAMING A1 è disponibile al prezzo promo di 39,90 € (prezzo di partenza 49,90 €). ROG STRIX ARION S500 è disponibile al prezzo promo di 49,99 € (prezzo di partenza 59,90 €).

San Valentino: ASUS ZenScreen GO MB16AWP, svago e lavoro, anche in coppia

Il monitor portatile wireless ASUS ZenScreen GO MB16AWP è ideale per il lavoro o lo svago, permettendo di raddoppiare il tuo punto di vista. Assicura tutta la comodità un secondo schermo da 15,6 pollici per aumentare la produttività on the go, ma è utile anche in mille altri scenari, anche come monitor spia per grafici o content creator. Integra il supporto per il mirroring wireless per IOs, Android e dispositivi Windows 10 e superiori. Perfetto in tandem con un notebook, è eccellente anche per guardare film e serie TV o per qualsiasi altro momento di svago con il proprio partner. In più, con l’acquisto di ASUS ZenScreen GO MB16AWP si ottiene anche un mese gratuito di Adobe creative Cloud, per dare sfogo alla propria creatività e fantasia. ASUS ZenScreen GO MB16AWP è disponibile al prezzo promo di 499,00 € (prezzo di partenza 599,00 €).

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

ASUS ROG in collaborazione con Blizzard Entertainment ha ideato una vera rivelazione nell’universo gaming, Il ROG Phone 6 Diablo Immortal in edizione limitata. Lo smartphone gaming (16/512) è un oggetto imperdibile per i fan più accaniti di Diablo e presenta alcune caratteristiche inedite alla versione classica. Come il logo personalizzabile Aura RGB e una finitura semi-opaca Hellfire Red, che intensifica la luminosità delle fiamme rosse sul retro. Allo smartphone vengono inoltre abbinati accessori iconici che richiamano quelli del gioco, tra cui la Aero Case Shield Blessing e la Map of Sanctuary. Entrambe caratterizzate da elementi incisi con dell’inchiostro invisibile, rivelabili solo grazie alla torcia Fahir’s Light. Da un punto di vista tecnico il device è alimentato dal più recente Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform. Mentre sul fronte estetico offre un design nuovo, per lo sfondo, per i suoni e per le icone delle applicazioni. Il ROG Phone 6 Diablo Edition è disponibile al prezzo promo di 1319 € (prezzo di partenza: 1399,00 €).

ROG Phone 6 Batman Edition

Il ROG Phone 6 Batman Edition (12G/256G) in edizione limitata, progettato da ASUS ROG in collaborazione con Warner Bros. Questo è il device perfetto per tutti gli appassionati del famoso fumetto. Già il packaging trasporta l’utente nell’universo del supereroe, con lo smartphone custodito e presentato all’interno di una confezione progettata come una scatola di armamenti in EPP, robusta e resistente agli urti. Da un punto di vista estetico la versione offre un design esclusivo che richiama le atmosfere dark, tra cui un’illuminazione Aura RGB che evidenzia l’iconico logo Batman in pixel. A questa speciale versione vengono suggeriti degli accessori utili ad ottimizzare l’esperienza, come il proiettore Bat-Segnale, la Batman Aero Case e il PIN per SIM di Batman. ROG Phone 6 Batman Edition è disponibile al prezzo promo di 1219 € (prezzo di partenza: 1.299,00 €).

Oltre ai modelli elencati in precedenza, ASUS ha riservato delle offerte anche per tantissimi altri prodotti. Basta recarsi sull’e-shop ufficiale di ASUS. E voi? Cosa ne pensate di queste straordinarie offerte per San Valentino ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).