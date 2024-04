Suicide Squad: Kill the Justice League, la stagione 5 sarà l’ultima?

Quando la vittima è il gioco stesso: Kill the Justice League, debutto videoludico della Suicide Squad, potrebbe chiudersi con la stagione 5

Anche al di fuori della nostra recensione, Suicide Squad: Kill the Justice League non ha proprio fatto faville con la critica videoludica ed è per questo che la stagione 5 potrebbe rivelarsi più… conclusiva del previsto. Anche giochi migliori di questo hanno dimostrato in precedenza che il game as a service a prezzo pieno (alterando il gameplay dell’Arkhamverse) semplicemente non funziona, ma la lezione non è stata appresa e il risultato si è visto sia negli incassi che nell’accoglienza riservata alla prima tra le stagioni post-lancio previste per il gioco. Ora, il leaker Miller Ross ha lasciato intendere su Twitter che dopo il ritorno di Batman nella season 4 a quanto pare WB Games e Rocksteady Studios si prepareranno a calare il sipario sul gioco.

This storyline concludes in the game’s 5th season, when the reassembled Justice League join forces with ARGUS to end Brainiac’s multiversal reign of terror. Sources tell me that this will likely serve as the game’s finale, with the recent season 1 doing little to reignite sales. — Miller Ross (@mmmmmmmmiller) April 5, 2024

Suicidio alla canna del GAAS: Kill the Justice League con la stagione 5 dà l’addio alla Suicide Squad

Sebbene nel thread riportato qui sopra il leaker non abbia menzionato quando sia prevista la stagione 5 di Suicide Squad: Kill the Justice League, la quarta dovrebbe aprire i battenti il prossimo gennaio. Il motivo dietro la presunta finalità della quinta season è da attribuire, stando a Ross, a quanto “poco” abbia fatto la prima per “risollevare le vendite”. Possiamo aspettarci che il saluto alla Task Force X sia auspicabile per la prossima primavera, limitando dunque la “vita” del titolo a poco più di un anno. Naturalmente, specie considerando che sempre di un rumor si tratta, tutto può sempre cambiare. Anche se, per quanto sia passato relativamente poco tempo dal day one, non ci metteremmo la mano sul fuoco.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi questo articolo invecchierà come il vino, o come il latte? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.