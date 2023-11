Warner Bros Games: più giochi live service in arrivo nel futuro

Pure l’eterna rivale di Disney cavalca l’onda di Fortnite: da Warner Bros Games dovremo aspettarci titoli più tendenti al live service

Quello del live service è un modello di business che i publisher hanno adocchiato sin da quando la gallina di Epic Games ha deposto le sue uova d’oro, e ora anche Warner Bros Games vuole una fetta di questa multimiliardaria torta. A discapito del continuo successo dei giochi single-player (che verrà indubbiamente celebrato a dovere tra un mese) David Zaslav, amministratore delegato del gruppo Discovery, ha confermato che la branca videoludica della casa di produzione enfatizzerà maggiormente sul concetto di “gioco come servizio” rispetto alle più tradizionali esperienze per giocatore singolo. L’azienda mira ad “alzare l’asticella su interazione e monetizzazione sul lungo periodo.”

Più live service nei titoli di Warner Bros Games: la sfida di Zaslav

Proseguendo, la testata finanziaria Seeking Alpha (qui sopra) nella sua trascrizione delinea bene i piani di David Zaslav. “Il nostro scopo è trasformare i nostri maggiori franchise da esperienze su console e PC con finestre di uscita tra i tre e i quattro anni a live service più inclusivi a livello di gameplay”, ha dichiarato Zaslav. “Alla fine miriamo a portare interazione e monetizzazione di cicli più lunghi a livelli più alti.” Il tutto combacia con quanto mostrato finora per Suicide Squad: Kill the Justice League, e anche Mortal Kombat 1 mette i DLC in arrivo sullo stesso piano dei vari item shop in stile Fortnite. Accompagnare una monetizzazione tanto aggressiva a giochi venduti a prezzo pieno non sempre ripaga (si vedano Chocobo GP e Marvel’s Avengers), ma per altri sviluppi dovremo attendere.

Ora sta a voi dirci la vostra: come la pensate sugli elementi cosmetici a pagamento nei giochi retail?