Udinese-Inter: dove vedere la partita?

Il fine settimana si allunga fino al Lunedì, raccontando il Monday night. Ma dove vedere Udinese-Inter? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati un punto di riferimento in questo nuovo mondo del calcio. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò omporta senza dubbio un evidente vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), ma d’altra parte si rivela un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano infatti costretti a cercare numerose informazioni in merito. Da qui l’articolo assume uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Udinese-Inter e capire quali saranno i possibili protagonisti del match.

La giornata 31 si chiude così con il posticipo del Lunedì, che vedrà Cioffi e Simone Inzaghi sfidarsi.

Dove vedere Udinese-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 15esimo posto con 28 punti in classifica, l’Udinese non è di certo soddisfatta della sua stagione. Con il ko di Frosinone e Verona, i friulani devono assolutamente fare punti, nonostante il grande scoglio nerazzurro. A quota 79 punti, l’Inter è ormai prima e dovrà attendere soltanto qualche settimana per festeggiare in anticipo la vittoria dello scudetto. Scopriamo così dove poter vedere Udinese-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Serviranno dunque pochi semplici passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra completamente diversa. In merito alla Serie A, vengono garantite tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero calendario. A ciò si aggiungono le partite dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà perdersi in qualche azione, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Udinese-Inter sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 8 Aprile, alle ore 20:45, terreno di gioco il Bluenergy Stadium di Udine. Si ricorda di utilizzare una VPN per non cadere nei pericoli di internet.

Udinese-Inter, probabili formazioni

I friulani per ottenere punti essenziali in ottica salvezzi, i lombardi per puntare ad un record quasi leggendario.

Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Chi delle due otterrà punti? Diteci la vostra.