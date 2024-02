Suicide Squad: Kill the Justice League, trucchi e consigli per sopravvivere

Come missione, “Kill the Justice League” è decisamente suicida: ecco i migliori trucchi e i consigli più preziosi per la Suicide Squad

Ora che Suicide Squad: Kill the Justice League è pronto a metterci in mano i mezzi per mettere a ferro e fuoco Metropolis, vorrete (ne siamo sicuri) una guida con trucchi e consigli. Siete fortunati: ne abbiamo giusto cinque che intendiamo sviscerare a dovere. Tra i quattro personaggi intenti a spartirsi i riflettori e i loro stili di gioco unici, gli elementi da looter-shooter consentono parecchia personalizzazione ed altrettante scelte per costruire a dovere il vostro membro della Task Force X. Tutto molto carino, ma i principianti dove devono andare a sbattere la testa? Abbiamo snocciolato per bene il vademecum sulle cose che è meglio sapere, riducendo la scelta a queste cinque. Fuoco a volontà: partiremo da…

“Sono abbastanza grande da farlo da solo” | Trucchi e consigli per Suicide Squad: Kill the Justice League

Tra i trucchi e i consigli che potremmo dispensare per Suicide Squad: Kill the Justice League, il più urgente che ci viene in mente è quello di disabilitare l’equipaggiamento autonomo per ciascuno dei quattro personaggi. Il motivo è facilmente intuibile: evitare di ritrovarvi con armi e protezioni diverse dalla build che stavate usando fino a quel momento. Sono stati in molti ad accorgersi di non raccapezzarsi improvvisamente con il flow del gameplay, andando completamente a snaturare talenti e progresso. Accedete dunque al menu di loadout e, in fondo allo schermo, usate l’apposita opzione per far sì che il gioco non cambi le carte in tavola al posto vostro. E la questione più urgente l’abbiamo sistemata…

Evitate di fare la fine di Leeroy Jenkins | Trucchi e consigli per Suicide Squad: Kill the Justice League

Avete presente i supereroi a cui allude il titolo del gioco, no? Bene, perché non andare direttamente a dirgliene quattro? Potrete trovare ben presto missioni che vi chiedono di farlo. Prima di provarci, però, vi consigliamo caldamente di affrontare prima le side-quest che i vari membri di supporto vi assegneranno man mano che salgono di livello. Trattasi di eventi secondari che spaziano dalle ricette per il crafting a status aggiuntivi che richiedono di eliminare i nemici in metodi specifici. Le quest secondarie vi aiutano a potenziare il vostro personaggio a dovere, potenziandoli e sbloccando il loro pieno potenziale mediante strumenti ed equipaggiamento da creare con la già citata meccanica di crafting.

Tutta una (s)montatura | Trucchi e consigli per Suicide Squad: Kill the Justice League

Da looter-shooter quale è, il gioco vi darà parecchie armi ed equipaggiamento, e proprio come nel Borderlands di turno i doppioni inizieranno inevitabilmente a fioccare. Anziché tenervi il loot, potreste provare a smontarlo per ottenere risorse da scambiare, ad esempio, con il Pinguino (avete presente, no?) per avere nuove armi. Collaborare con Cobblepot vi aiuterà a gestire efficacemente il vostro inventario, ottenendo nel frattempo anche armi nuove. Per smontare armi ed equipaggiamento, accedete all’inventario e scegliete l’apposita icona in fondo alla schermata. Abituatevi a non affezionarvi più di tanto alle armi che non usate, specie se (come dovreste) avete disabilitato l’equipaggiamento automatico.

“Noi di Sputnik arriviamo in fretta… e ce ne andiamo con calma” | Trucchi e consigli per Suicide Squad: Kill the Justice League

Sembrerà una domanda stupida, ma voi come gestireste una vacanza in una grande città? La risposta ideale è quella di astenervi dalla semplice gita fuori porta e di optare per una settimana intera, per conoscerla ed esplorarla a dovere. Con l’open world del gioco è uguale. Prendetevi il dovuto tempo per fare tutto: siete più che invitati a livellare a dovere il personaggio tramite i vari eventi, accompagnati da loot di due diverse qualità. Entrambe di altissimo livello, naturalmente. Altri eventi in-game vi aiutano a fare incetta di risorse per i talenti, con cui sbloccare feature essenziali che cambiano di molto lo stile di gioco di un personaggio o di un altro. Okay, okay, o di un’altra; non lo stiamo specificando sotto minaccia di Harley, promesso.

Poi un giorno ti svegli e…

Sì, certo, stiamo esaurendo i consigli, ma l’ultimo che abbiamo per voi per Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe quasi rientrare tra i trucchi, se non fosse che non c’è alcun cheating di mezzo. In un clima videoludico dominato da alberi delle abilità, ci dimentichiamo sempre che è possibile azzerarli. In altre parole, la vostra build può essere flessibilissima. Trovando armi ed equipaggiamento sempre migliori, vorrete sfruttare i talenti che meglio si confanno ai nuovi giocattoli. Ed è qui che entra (letteralmente) in gioco l’opzione di ricalibrazione. Provate a controllare il vostro albero delle abilità: scoprirete di poterlo mettere a punto come meglio credete.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto?