Shredders: spunta una data di uscita

Un aggiornamento comparso sul Microsoft Store sembrerebbe aver suggerito una possibile data di uscita per Shredders

Il titolo sviluppato da Foampunch, Shredders, ha tutta l’aria di essere un ottimo erede spirituale della celebre e mai dimenticata (per quanto adesso dormiente da troppo) serie SSX. Proprio per questo motivo, i fan dell’IP legata al mondo dello snowboard, stanno tenendo d’occhio con estrema attenzione il titolo, ansiosi anche di sapere quando questo sarà finalmente disponibile. E sebbene fosse stato dato in uscita per il mese di Febbraio (inizialmente avrebbe dovuto uscire nel 2021), nelle versioni Xbox e PC, ancora non è stata resa nota una data di debutto ufficiale, anche se qualche indizio comparso in rete potrebbe aver svelato il mistero.

Shredders: la data di uscita svelata dal Microsoft Store?

A far fremere coloro che attendono di tornare, per quanto virtualmente, ad esibirsi sulle nevi, ci ha pensato il Microsoft Store, al cui interno è comparso un update che riporta come data di uscita della produzione Foampunch il prossimo 17 di Marzo. Qualora il tutto dovesse essere confermato, gli appassionati dovranno attendere qualche settimana in più prima di poter mettere le mani sul gioco.

Alongside Xbox Series X|S and @XboxGamePass we're stoked to announce that Shredders is coming to Steam! 🏂 Wishlist now! ➡️ https://t.co/juUbkBT2qb pic.twitter.com/IqGjYxFzJw — Shredders (@ShreddersGame) January 26, 2022

Sicuramente la fonte risulta quanto mai attendibile, pertanto non è da escludere questo slittamento, ma dato che la notizia non è ancora stata confermata in via ufficiale, c’è sempre spazio a qualche dubbio. In tal senso, difatti, l’account Twitter ufficiale di Shredders, riporta ancora il prossimo Febbraio come periodo di uscita della produzione.

Come sempre accade in questi casi, noi di tuttoteK vi invitiamo pertanto a prendere la notizia con tutte le cautele del caso, ma sarà nostra premura tenervi aggiornati in merito alla situazione, quindi restate sintonizzati sulle nostre pagine per rimanere sempre informati su questa e le altre novità del mondo videoludico.

