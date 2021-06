E3 2021: tutti gli annunci dell’Xbox & Bethesda Games Showcase

Ecco a voi un comodo riassunto di tutti gli annunci avvenuti durante l’evento organizzato da Xbox e Bethesda all’interno del E3 2021

L’edizione 2021 del E3 e in pieno svolgimento e, non essendo sempre facile stare dietro a tutti gli annunci, abbiamo deciso di proporvi questo articolo, dove raccogliamo tutte le novità presentate durante lo Xbox & Bethesda Games Showcase. Questa edizione della fiera losangelina, senza dubbio una delle più importanti del settore, è caratterizzata dalla scelta di limitare gli eventi alla sola diretta streaming. In ogni caso, questo non ha comportato una diminuzione né nella quantità né nella qualità dei titoli coinvolti. Per avere una prova di questo, non dovete fare altro che continuare a leggere.

I duri iniziano a giocare

L’unità formata da Xbox e Bethesda rappresenta al momento uno dei colossi dell’industria videoludica e, di conseguenza, c’è sempre molto interesse intorno agli eventi che organizzano. Questo anche perché, vista la loro dimensione e il loro potenziale di investimento, è legittimo per i giocatori aspettarsi molto da queste compagnie. Il gioco si è fatto duro, ma i duri hanno iniziato a giocare? In questo caso, possiamo dire di sì: l’Xbox & Bethesda Games Showcase si è rivelato essere uno degli eventi più ricchi del E3 2021: ripercorriamone insieme tutti gli annunci, a partire dalle prime rivelazione.

Starfield: il GDR a tema fantascientifico era sicuramente uno dei possibili annunci più attesi. Non solo è stato mostrato il primo trailer del gioco, ma è stata anche rivelata la data di uscita.

il GDR a tema fantascientifico era sicuramente uno dei possibili annunci più attesi. Non solo è stato mostrato il primo trailer del gioco, ma è stata anche rivelata la data di uscita. Stalker 2: La conferenza prosegue con la presentazione del gameplay di questo atteso sequel, di cui è anche stata rivelata la data di uscita dell’atteso seguito sviluppato da GSC Game World.

La conferenza prosegue con la presentazione del gameplay di questo atteso sequel, di cui è anche stata rivelata la data di uscita dell’atteso seguito sviluppato da GSC Game World. Sea of Thieves: Una inattesa collaborazione con Disney introduce nel gioco Jack Sparrow, il noto capitano della saga cinematografica de I Pirati dei Caraibi

I titoli disponibili su Xbox Game Pass – E3 2021: Tutti gli annunci del Xbox & Bethesda Games Showcase

Tra i vari annunci che hanno caratterizzato la conferenza del E3 2021 di Xbox e Bethesda molti hanno riguardato i titoli che andranno a riempire l’offerta del Xbox Game Pass a partire dal suo rilascio: rivediamo tutti quelli che sono stati annunciati.

Back 4 Blood: il sequel spirituale di Left 4 Dead è il primo gioco presentato tra quelli destinati ad arrivare nel Game Pass a partire dalla sua data di lancio.

il sequel spirituale di è il primo gioco presentato tra quelli destinati ad arrivare nel Game Pass a partire dalla sua data di lancio. Psychonauts 2: chi deciderà di abbonarsi al servizio cloud fornito da Xbox avrà accesso anche a questo sequel sviluppato da Double Fine. È stata inoltre rivelata la data di uscita del titolo.

chi deciderà di abbonarsi al servizio cloud fornito da Xbox avrà accesso anche a questo sequel sviluppato da Double Fine. È stata inoltre rivelata la data di uscita del titolo. Shredders: si tratta di un gioco sportivo dedicato allo snowboarding , che sarà disponibile per i non abbonati a partire dal prossimo Dicembre.

si tratta di un gioco sportivo dedicato allo , che sarà disponibile per i non abbonati a partire dal prossimo Dicembre. Yakuza Like a Dragon: approda sul Game Pass l’ottavo capitolo della irriverente saga JRPG.

approda sul Game Pass l’ottavo capitolo della irriverente saga JRPG. Twelve Minutes: il thriller interattivo, che può contare sulla partecipazione del noto attore Willem Dafoe , non solo farà parte del servizio, ma sarà possibile acquistarlo a partire dalla prossima estate!

il thriller interattivo, che può contare sulla partecipazione del noto attore , non solo farà parte del servizio, ma sarà possibile acquistarlo a partire dalla prossima estate! Hades: anche il titolo roguelike sviluppato da Supergiant Games farà parte dell’offerta di questo nuovo servizio.

anche il titolo roguelike sviluppato da Supergiant Games farà parte dell’offerta di questo nuovo servizio. Among Us: gli impostori si sono introfulati anche all’interno del Game Pass

Le sorprese – E3 2021: Tutti gli annunci del Xbox & Bethesda Games Showcase

Non sono poi mancati gli annunci a sorpresa. Questi in alcuni casi hanno riguardato titoli noti, che sono pronti a tornare con un sequel o con un remake; in altri casi, si sono invece concentrati su prodotti originali, di cui al momento si sa ancora molto poco.

Contraband: sviluppato da Avalanche, si tratta di un titolo co op con ambientazione open world, destinato ad arrivare in esclusiva su Xbox .

sviluppato da Avalanche, si tratta di un titolo co op con ambientazione open world, destinato ad arrivare in . Party Animals: si tratta di un nuovo party game, che sarà disponibile unicamente su console e sarà distribuito nel 2022.

si tratta di un nuovo party game, che sarà disponibile unicamente su console e sarà distribuito nel 2022. Somerville: mostrato un trailer del gioco sviluppato dall’indipendente Jumpship . Il team dello studio è guidato da Dino Patti, che in precedenza ha lavorato a Limbo e Inside .

mostrato un trailer del gioco sviluppato dall’indipendente . Il team dello studio è guidato da Dino Patti, che in precedenza ha lavorato a e . The Outer Worlds 2: annunciato a sorpresa il seguito dell’acclamato GDR sviluppato da Obsidian Entertainment .

annunciato a sorpresa il seguito dell’acclamato GDR sviluppato da . Atomic Heart: durante l’evento si è avuto modo di vedere un lungo video di gameplay del titolo, di cui purtroppo non è stato rivelato il periodo di uscita.

durante l’evento si è avuto modo di vedere un lungo del titolo, di cui purtroppo non è stato rivelato il periodo di uscita. A Plaugue Tail Requiem: la rivelazione dell’arrivo di un seguito per Innocence è arrivata tramite la visione del primo trailer del titolo.

la rivelazione dell’arrivo di un seguito per Innocence è arrivata tramite la visione del primo trailer del titolo. Diablo 2 Resurrected: la data di uscita del remake dell’action RPG ha adesso una data ufficiale di uscita. Sarà disponibile su PC, Xbox e tramite Game Pass.

la data di uscita del remake dell’action RPG ha adesso una data ufficiale di uscita. Sarà disponibile su PC, Xbox e tramite Game Pass. Slime Rancher 2: mostrato il primo trailer del seguito del particolare titolo sviluppato dall’indipendente Monomi Park.

mostrato il del seguito del particolare titolo sviluppato dall’indipendente Monomi Park. Replaced: il titolo è stato presentato tramite un lungo gameplay , che ha messo in evidenza la bella grafica in pixelart del prodotto.

il titolo è stato presentato tramite un lungo , che ha messo in evidenza la bella grafica in del prodotto. Grounded: presentato il trailer della nuova espansione, intitolata The Shroom & Doom.

presentato il trailer della nuova espansione, intitolata Eyuden Chronicle Rising e Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: annunciati ben due titoli della saga di Eyuden Chronicle: l’RPG classico Hundred Heroes e il titolo action Rising.

I carichi pesanti – E3 2021: Tutti gli annunci del Xbox & Bethesda Games Showcase

Infine, lo show organizzato da Xbox e Bethesda all’interno del E3 2021 non poteva certo farsi mancare degli annunci legati ai franchise più amati dai giocatori e ai titoli di maggior successo del momento: di seguito, li abbiamo elencati tutti.

Battlefield 2042: è stato mostrato un lungo video di gameplay del sesto capitolo del franchise di videogiochi sparatutto in prima persona.

è stato mostrato un lungo video di gameplay del sesto capitolo del franchise di videogiochi sparatutto in prima persona. Fallout 76: in occasione del panel si è anche proceduto a presentare le due prossime espansioni del titolo multiplayer sviluppato da Bethesda.

in occasione del panel si è anche proceduto a presentare le due prossime espansioni del titolo multiplayer sviluppato da Bethesda. Halo Infinite: numerosi nuovi dettagli sul titolo sono stati rivelati. In particolare, alcuni interessanti particolari della modalità multiplayer sono stati annunciati.

numerosi nuovi dettagli sul titolo sono stati rivelati. In particolare, alcuni interessanti particolari della modalità multiplayer sono stati annunciati. Forza Horizon 5: la data di uscita e l’ambientazione del nuovo capitolo della saga di videogiochi di simulazione di guida sono stati annunciati tramite un trailer.

la data di uscita e l’ambientazione del nuovo capitolo della saga di videogiochi di simulazione di guida sono stati annunciati tramite un trailer. Far Cry 6: è stato mostrato un nuovo trailer del gioco.

è stato mostrato un nuovo trailer del gioco. Age Of Empires IV: la data di uscita dell’atteso quarto capitolo dell’amata saga strategica è stata rivelata dal trailer mostrato durante la conferenza.

la data di uscita dell’atteso quarto capitolo dell’amata saga strategica è stata rivelata dal trailer mostrato durante la conferenza. Flight Simulator: c’è l’ufficialità dell’arrivo su Xbox Series X|S del titolo. Inoltreè stato rivelato l’arrivo di una espansione a tema Top Gun .

c’è l’ufficialità dell’arrivo su del titolo. Inoltreè stato rivelato l’arrivo di una espansione a tema . Red Fall: l’annuncio che chiude l’evento è quello del nuovo titolo sviluppato da Arcane, di cui è stato mostrato un trailer.

Pronti a giocare!

Considerando tutti gli annunci, durante lo showcase organizzato da Xbox e Bethesda per questo E3 2021 sono stati discussi 30 diversi titoli. Per alcuni di essi, come Starfield e Forza Horizon 5, è stata rivelata la data di uscita; altri, come Red Fall e The Outer Worlds 2, sono invece stati annunciati proprio in questa occasione. In ogni caso, il grande protagonista dell’evento è stato senza dubbio l’Xbox Game Pass, che è stato fortemente promosso per l’interezza della sua durata.

Continuate a seguirci su tuttoteK per le principali news derivanti dal E3 2021 e per il report di tutte le principali conferenze dell’evento. Se siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.