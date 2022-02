Salt and Sacrifice ha una data di uscita

Attraverso il PlayStation Blog è stata ufficialmente comunicata la data di uscita di Salt and Sacrifice, sequel dell’acclamato Salt and Sanctuary

A partire dall’annuncio ufficiale, avvenuto durante lo scorso anno, i ragazzi di Ska Studios e Devoured Studios hanno rilasciato con regolarità degli aggiornamenti relativi al loro Salt and Sacrifice, seguito dell’apprezzatissimo action RPG Salt and Sanctuary. Tra le informazioni diffuse vi è stata quella relativa alla possibilità di giocare il tutto in cooperativa o PvP (sebbene sia presente una modalità single player), ma a stuzzicare maggiormente i giocatori era sicuramente la possibilità di conoscere la data di uscita del gioco. Data che è stata svelata proprio nella giornata di ieri.

Salt and Sacrifice: confermata la data di uscita

A rendere noti gli ultimi dettagli della produzione ci ha pensato lo stesso James Silva di Devoured Studios, che tramite le pagine del PlayStation Blog, si è soffermato a parlare anche del PvP. Questa feature è stata oggetto di numerose migliorie, capaci di renderla più dinamica di quanto non fosse nel titolo precedente. Sono state aggiunte anche abilità di scatto, con annessi attacchi dedicati, con i giocatori che potranno utilizzare anche dei rampini. Saranno anche presenti delle Arti Runiche, che Silva ha descritto come potenti abilità situazionali utilizzate dall’Inquisizione, e che spazieranno da onde d’urto a base di fulmini, a sciami di insetti, turbini di lame spettrali e buff elementali.

L’occasione è servita anche per svelare altri dettagli relativi alla storia ed il setting di Salt and Sacrifice: nel gioco impersoneremo un membro dell’Inquisizione, un antico e misterioso ordine dedito alla caccia e all’uccisione dei maghi. Pare, però, che questa organizzazione sia caratterizzata da differenti fazioni, che daranno origine ad una lotta intestina. Tra queste avremo la zelante Shroud Alliance, gli avidi Bluehart Runners, a cui si aggiunge la nuova divisione mostrata nel trailer che trovate nella news, i Chaos Hunger.

La notizia più succosa di tutte, comunque, è quella relativa alla data di uscita del gioco, che sarà disponibile a partire dal 10 Maggio prossimo venturo, nei formati PS5, PS4 e PC (in esclusiva tramite Epic Games Store).

In attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito al titolo, vi invitiamo a rimanere in compagnia di tuttoteK, per essere sempre informati in merito a tutte le novità legate al mondo dei videogiochi. Videogiochi che potrete acquistare anche a prezzo scontato, grazie alle numerose offerte che potrete trovare sulle pagine di Instant Gaming.