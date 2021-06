Summer Game Fest 2021: annunciato Salt and Sacrifice!

Durante il Summer Game Fest 2021 di ieri sera è stato annunciato anche Salt and Sacrifice, il nuovo titolo di Ska Studio sequel diretto di Salt and Sanctuary

Lo sappiamo benissimo: vi ricordate di Salt and Sanctuary principalmente per l’indimenticabile e ilare localizzazione italiana. L’action RPG in 2D di Ska Studio, però, portò una ventata di qualità e novità al panorama indie videoludico da farlo diventare quasi un grande classico per gli appassionati del genere. Un souls-like piuttosto difficile in diversi punti, con molto backtracking e meccaniche da metroidvania, boss terrificanti e un aspetto grafico intrigante ed elegante. Insomma, i fan di Salt and Sanctuary stavano aspettando in un angolino un sequel che stentava ad essere annunciato, almeno fino a ieri sera.

Nel corso del Summer Game Fest 2021, che si è tenuto ieri sera in apertura all’E3 2021, Shuhei Yoshida di Sony PlayStation ha annunciato l’arrivo di questo fantomatico sequel. Il titolo sarà Salt and Sacrifice e avrà lo stesso stile estetico e grafico, ma offrirà una sfida ancora maggiore. Con l’occasione è stato mostrato anche un primo trailer di annuncio, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Salt and Sacrifice si mostra al Summer Game Fest 2021 con un trailer d’annuncio

L’aggiunta più interessante di Salt and Sacrifice rispetto al suo prequel è la possibilità di giocare l’intera esperienza in co-op. Inoltre, il gioco ci porterà in una nuova era e una nuova regione geografica, mettendoci nei panni di un Marked Inquisitor, un criminale che è stato risparmiato dalle mani della giustizia, ma che è stato condannato a combattere eternamente contro delle creature inumane. Salt and Sacrifice uscirà nel corso del 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Avete visto il trailer del Summer Game Fest di Salt and Sacrifice che vi abbiamo lasciato a metà articolo? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!