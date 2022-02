Elden Ring: rivelate numerose novità tra classi e il mondo di gioco

Dopo il network test, alcune testate hanno potuto giocare a Elden Ring per altre sei ore, con la possibilità anche di rivelare alcune novità inerenti le classi, il mondo di gioco e molto altro

Sin dall’inizio del 2022 si sapeva bene come febbraio sarebbe stato il mese di Elden Ring, e in questi giorni i fan delle opere di FromSoftware stanno attendendo con grandissima trepidazione l’arrivo del nuovo titolo del director Hidetaka Miyazaki. Mentre negli anni passati le notizie riguardanti il titolo sono state somministrate quasi con il contagocce, giunti adesso a pochi giorni dall’uscita del gioco la campagna di marketing si è accentuata notevolmente, e il creatore videoludico giapponese ha già rilasciato alcune interviste e dichiarazioni in merito ai retroscena sulla realizzazione di Elden Ring. In questi giorni alcune testate hanno potuto provare in anteprima le prime ore di Elden Ring, e nonostante non siano state rese visitabili delle nuove aree, sono comunque giunte diverse importanti novità sulle classi e sul mondo di gioco.

Le novità sul mondo di gioco di Elden Ring, tra classi, abilità, nemici

Le rivelazioni che andremo a riportare potrebbero essere ritenute “spoiler” per coloro che magari preferiranno entrare nell’universo di Elden Ring completamente ignoranti di ciò che troveranno, dunque se fate parte di quelle persone vi suggeriamo di non proseguire oltre la lettura. Detto ciò, partiamo subito con il parlare delle classi presenti nel mondo di gioco di Elden Ring: oltre alle cinque presenti nella closed beta, il gioco ne offrirà delle ulteriori (fino a dieci). Abbiamo il Vagabondo, comparabile alla classe del Cavaliere, con statistiche concentrate nella Forza, Vigore e Destrezza; il Bandito utilizza uno scudo per parare, un pugnale e un arco, coordinandosi con la statistica Arcana e Destrezza; inoltre, vedremo anche il Samurai e il Miserabile.

VAGABOND: A knight exiled from their homeland to wander. A solid, armor-clad origin. HERO: A stalwart hero, at home with a battleaxe, descended from a badlands chieftain. Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/5Pu4qgXzD9 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 4, 2022

Ci sarà una particolare e misteriosa area che condurrà verso un mondo sconosciuto denominato “underground”, ovvero i sotterranei. Sarebbe una sorta di realtà parallela, caratterizzata da elementi surreali e fantastici. Si potrà visitare una regione desertica denominata Caelid, nella quale l’utente dovrà fare i conti con un NPC invasore e coperto dall’armatura, Anastasia. In aggiunta, questa zona pullula di draghi, e tra essi vi è una delle creature più mastodontiche, che con il suo ruggito ha svegliato ogni drago vicino. Anche la zona principale dove ci si andrà a rifugiare è stata svelata, e prende il nome di tavola rotonda: essa sarà situata fuori dal tempo e dallo spazio, e sarà possibile raggiungerla in ogni luogo. All’interno di essa alcuni NPC insegneranno degli Incantesimi, daranno missioni e avranno altri diversi ruoli. Ovviamente, ci sarà anche un fabbro che produrrà delle armi per il giocatore.

