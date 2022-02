Call of Duty: l’annuncio di Warzone 2 arriverà molto presto

Un noto insider nell’industria videoludica ha svelato una potenziale notizia bomba: nelle prossime ore, infatti, ci potrebbe essere l’annuncio di Warzone 2

I prossimi mesi del 2022 saranno piuttosto cruciali per Activision e i suoi dipendenti: dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, la casa di sviluppo si trova a dover affrontare un periodo di transizione, che culminerà infine con la conclusione dell’affare una volta giunto il 2023. Nel frattempo i team che lavorano ai titoli di Call of Duty, il franchise sparatutto più importante e conosciuto appartenente ad Activision Blizzard, rimangono in piena attività, e continuano a supportare i giochi usciti più recentemente, come Call of Duty Vanguard e il giocatissimo free to play battle royale Call of Duty Warzone. Nella metà di questo mese dovrebbe arrivare l’attesa Season 2 per entrambe i titoli, dopo essere stata rinviata nelle scorse settimane, e le anticipazioni rivelate in questi giorni sembrano promettere importanti cambiamenti all’interno dei due giochi. In aggiunta, pare che le novità in arrivo non siano ancora finite: secondo un insider, infatti, tra non molto ci sarà l’annuncio ufficiale riguardante Warzone 2, il sequel dell’attuale Call of Duty Warzone, già rumoreggiato in questo periodo.

L’annuncio di Warzone 2 è imminente

Questi rumor sono stati avanzati da Tom Henderson, uno dei leaker più prominenti dell’industria, e che molto spesso si è rivelato essere piuttosto accurato quando si trattava di diffondere notizie ancora non confermate. In precedenza, Henderson aveva anche accennato all’arrivo di Warzone 2 sull’attuale nuova generazione di console, non presentandosi quindi su PS4 e Xbox One, diventando disponibile solo su PC, PS5 e Xbox Series X e Series S. Come di consueto, Henderson rilascia alcuni dettagli riguardo Warzone 2 sul suo profilo Twitter, affermando come il gioco avrà l’opzione 120 FOV sin dal lancio, donando così al titolo un campo visivo decisamente più ampio rispetto al suo predecessore.

The embargo for Warzone 2 releases tomorrow. But basically, if you follow me, you've known of this information for weeks as I've already reported on it all. pic.twitter.com/JHeNbU2YVc — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022

Ulteriori informazioni svelate da Henderson riguardano la struttura che caratterizzerà Warzone 2: il titolo, infatti, sarebbe stato ricostruito da zero, per via di alcuni problemi di sviluppo con il primo gioco, emersi a causa dell’integrazione con Call of Duty Black Ops Cold War. Invece, per quanto riguarda la data nel quale verrà lanciato Warzone 2, non è ancora stato dato sapere. Sempre Henderson aveva precedentemente dichiarato come il prossimo titolo di Call of Duty in arrivo sarebbe stato Modern Warfare 2, sviluppato da Infinity Ward e previsto per quest’anno, ed è possibile che Warzone 2 uscirà allora nello stesso periodo. In ogni caso, ci si potrà aspettare di ricevere numerose delucidazioni con un annuncio in arrivo proprio oggi, poiché dovrebbe scadere l’embargo su Warzone 2.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare titoli a prezzi convenienti.