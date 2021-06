Psychonauts 2 potrebbe avere una data di uscita

L’atteso proseguo delle avventure di Raz, Psychonauts 2, potrebbe finalmente avere ottenuto la sua probabile data di uscita ufficiale

Dire che la platea videoludica stia aspettando da tantissimo tempo l’uscita di Psychonauts 2 sarebbe alquanto eufemistico, visto gli anni che ci separano dal primo capitolo e dell’annuncio ufficiale di questo attesissimo sequel. Eppure, dopo anni ed anni di rinvii, sembra proprio che il titolo sviluppato da Double Fine sia oramai in dirittura di arrivo, e che sia realmente pronto a debuttare su PC e console proprio in questo 2021, come conferma la probabile data di uscita spuntata in rete.

Psychonauts 2 ha una data di uscita?

La domanda che, a questo punto, tutti i fan dell’allucinato mondo di Raz si stanno chiedendo è quando il gioco debutterà ufficialmente. In attesa di comunicazioni ufficiali, tutto quanto abbiamo a disposizione al momento, in tal senso, sono alcuni indizi riportati da un utente di ResetEra, che avrebbe scovato il titolo Double Fine all’interno della lista delle prossime uscite presenti su Steam. E tra i giochi in uscita il prossimo 25 Agosto figurerebbe anche il platform in questione.

Naturalmente, come spesso accade, il giorno potrebbe essere soltanto un semplice placeholder, ma se consideriamo che sino a poco tempo fa l’ipotetica data di uscita era fissata per il 31 Dicembre, è segno che qualcosa si sta effettivamente muovendo. Sicuramente ne sapremo di più durante la conferenza che Microsoft terrà durante l’imminente E3, che vi ricordiamo essere in programma per il prossimo 13 di Giugno. E noi di tuttoteK non mancheremo certo di riportarvi tutti gli sviluppi del caso.

Vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, e PC, e che gli utenti abbonati a Xbox Game Pass lo otterranno gratuitamente sin dal day one, come avviene per tutte le produzioni interne del colosso di Redmond.

