Migliori film romantici orientali: i 10 da vedere

Voglia di romanticismo? Ci pensiamo noi a soddisfare le vostre richieste: ecco la nostra classifica dei migliori film romantici orientali

Ammettiamolo: ogni tanto vedere una bella storia d’amore sugli schermi fa proprio bene. Anche se il nostro è un cuore di ghiaccio, quelli proposti oggi riuscirebbero a sciogliere chiunque, anche i più “orsi” di noi. Questo perché è possibilissimo parlare d’amore e farlo bene, senza risultare smielati e sdolcinati. La classifica che noi di tuttoteK vi proponiamo per la nostra ultima guida ne è la prova: oggi parleremo dei dieci migliori film romantici orientali.

Perché l’amore è un linguaggio universale, e i lungometraggi che vi proporremo sono capaci di colpirci dritti dritti al cuore. L’Oriente spesso ha una marcia in più nel raccontarci le storie, e anche nell’ambito dei film sentimentali troviamo delle perle assolutamente da non perdere. Scoprite tutto con la nostra guida!

Migliori film romantici orientali: la nostra top 10

Nella guida di oggi, abbiamo selezionato dieci film romantici orientali da non perdere per nessuna ragione al mondo. Nella classifica troverete di tutto: dalle storie più drammatiche alle commedie divertenti, passando per i film più poetici di acclamatissimi cineasti asiatici. Siete curiosi? Iniziamo subito a scoprire quali sono i dieci migliori film romantici orientali secondo noi di tuttoteK!

10 – Lussuria – Seduzione e tradimento, Ang Lee | Migliori film romantici orientali

Ang Lee può essere definito ormai come un regista più hollywoodiano che taiwanese. Ma ciò non toglie che durante la sua carriera a metà tra Oriente e Occidente ci abbia regalato alcuni film splendidi. Uno di questi è Lussuria – Seduzione e tradimento (2007), una co-produzione fra Taiwan, Hong Kong e Stati Uniti. Come potevamo iniziare la nostra classifica dedicata al sentimento più totale, se non con una torbida storia di amore e passione ambientata nella Shanghai degli anni Quaranta, tra mosse politiche, resistenza e rivoluzione? Un film affascinante come i suoi meravigliosi protagonisti, Tony Leung Chiu Wai e Tang Wei.

9 – Failan, Song Hae-sung | Migliori film romantici orientali

Pur non essendo un’opera troppo nominata quando si parla di cinema orientale, Failan merita assolutamente una posizione nella nostra classifica. Un matrimonio combinato si trasforma delicatamente in una storia d’amore, in questo film del 2001 diretto da Song Hae-sung, Corea del Sud. Failan (Cecilia Cheung) è una dolce ragazza cinese immigrata in Corea che si ritrova improvvisamente sola al mondo. Kang-jae (Choi Min-sik) è un gangster da quattro soldi in difficoltà economiche. Tra violenza e amore platonico, le loro anime si congiungeranno in un mondo troppo crudele per entrambi.

8 – Your name., Makoto Shinkai | Migliori film romantici orientali

Sul versante del cinema d’animazione, troviamo una bella storia d’amore in Your name. (2016), film diretto da Makoto Shinkai e disponibile su Netflix. L’altissima qualità delle splendide animazioni si unisce a un amore che lotta contro lo spazio e il tempo per vincere. Due adolescenti che conducono due vite completamente diverse tra loro finiscono l’uno nel corpo dell’altra, senza sapere il perché. Piano piano, tra loro nascerà un legame che va ben oltre le aspettative. Per chi crede nel destino… e nell’amore!

7 – Air doll, Hirokazu Kore’eda | Migliori film romantici orientali

In Air doll (2009), Hirokazu Kore’eda lascia per un attimo da parte la sua analisi sui legami familiari e ci racconta un’atipica storia d’amore. Hideo (Itsuji Itao) è un uomo comune, tranne per il fatto che la sua ragazza è una bambola gonfiabile. Insieme a lei, Hideo è felice. Ma un giorno questa prende vita, e il loro idillio ha fine, dal momento che l’ormai donna Nozomi (Bae Doona) si innamora di un altro uomo. Una bizzarra favola che sa parlare di amore, solitudine, incomunicabilità e anche di vita, con quella delicatezza tipica dei migliori film di Kore’eda.

6 – I’m a cyborg but that’s ok, Park Chan-wook | Migliori film romantici orientali

Il film più anomalo di Park Chan-wook è sicuramente I’m a cyborg but that’s ok (2006), coloratissima storia d’amore tra due ragazzi con disturbi mentali. Young-goon (Lim Su-jeong) è una giovane ormai convinta di essere un cyborg, ricoverata in una casa di cura per aver tentato il suicidio. L’unico a capirla è Il-sun (Jeong Ji-hoon), un ragazzo ricoverato a causa di problemi di cleptomania e antisocialità. Park Chan-wook cambia completamente registro rispetto alla sua filmografia – in particolare alla Trilogia della vendetta – e decide di creare un’opera che avrebbe potuto vedere anche sua figlia. Il risultato è un film particolarissimo e dolcissimo.

5 – My sassy girl, Kwak Jae-yong | Migliori film romantici orientali

La commedia romantica per eccellenza in quel dell’Oriente è senza dubbio My sassy girl (2001), divertentissima storia d’amore tra due adolescenti in salsa sudcoreana. Con questo film diretto da Kwak Jae-yong è davvero impossibile non ridere a crepapelle! My sassy girl è la storia dell’incontro tra il timido e impacciato Gyeon-woo (Cha Tae-hyun) e una sfacciatissima ragazza che stravolgerà per sempre la sua vita (la splendida Jun Ji-hyun). I due si incontrano, si odiano, si amano, e forse riusciranno insieme a superare delle difficoltà insormontabili. Un film che ha tra i suoi punti di forza il ritmo e una sceneggiatura perfettamente equilibrata tra il divertimento e il melodramma finale. Da non perdere!

4 – Oasis, Lee Chang-dong | Migliori film romantici orientali

Oasis (2002) è il film che ha consacrato Lee Chang-dong come uno degli autori sudcoreani più spiazzanti degli ultimi anni. Nel suo terzo lungometraggio, il regista mette in scena la particolare relazione che si crea tra Hong Jong-du (Sul Kyoung-gu), ragazzo appena uscito di prigione per un crimine non commesso, e Han Gong-ju (Moon So-ri), giovane disabile a causa di un ictus cerebrale, che vive nella solitudine più totale. Un amore impossibile agli occhi della società che guarda e giudica, ritratto da Lee Chang-dong con crudezza e tenerezza.

3 – Dolls, Takeshi Kitano | Migliori film romantici orientali

“Beat” Takeshi firma il suo film più poetico con Dolls (2002) e le sue tre storie di amore, destino, vita e morte. Due amanti vagano legati da una corda rossa che li tiene insieme, dopo il tentato suicidio di lei. Un boss della yakuza ricorda con nostalgia i suoi incontri con una ragazza su una panchina del parco, con la quale condivideva il pranzo. Una nota popstar rimane sfigurata dopo un incidente, e il suo più grande fan si acceca anch’esso per il dolore. Tre storie estremamente tragiche sullo sfondo di un Giappone fotografato splendidamente, capaci di rappresentare perfettamente la fragilità delle nostre esistenze.

2 – Ferro 3 – La casa vuota, Kim Ki-duk | Migliori film romantici orientali

Come parlare d’amore senza nominare il più incredibile film di Kim Ki-duk, Ferro 3 – La casa vuota (2004)? L’opera che vinse la 61esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è il film totale sull’amore, rappresentato senza il bisogno di proferire una sola parola. Tae-suk (Lee Hyun-kyoon) ha l’abitudine di intrufolarsi nelle case momentaneamente disabitate e comportarsi come se fosse il padrone. Un giorno incontra Sun-hwa (Lee Seung-yeong), giovane donna vittima di violenze da parte del marito. Tra i due nascerà un legame indissolubile, rafforzato dai silenzi di intesa e dalla purezza delle loro anime.

1 – In the mood for love, Wong Kar-wai | Migliori film romantici orientali

Di recente tornato sugli schermi in occasione della riapertura delle nostre sale, In the mood for love (2000) è senza dubbio il capolavoro di Wong Kar-wai. Amore struggente, malinconico e impossibile, solo sussurrato, come si fa con i propri segreti rivelati nel profondo della cavità di un albero. Siamo a Hong Kong, negli anni Sessanta, e l’incontro è quello tra Chow (Tony Leung Chiu Wai) e Su Li-zhen (Maggie Cheung). Entrambi sono sposati e traditi dai propri coniugi. Inizieranno ad amarsi per caso, quasi senza dirselo, ma il loro amore non si realizzerà mai. Incorniciato da una fotografia sublime e una colonna sonora ammaliante, In the mood for love è per noi di tuttoteK il miglior film romantico proveniente dall’Oriente.

Buona visione!

Ora sapete cosa guardare quando vi trovate in carenza d’affetto, o semplicemente quando volete vedere un gran bel film dall’Oriente. Fateci sapere cosa ne pensate e qual è il vostro preferito con un commento. Continuate inoltre a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le nostre guide dedicate a cinema e serie TV!