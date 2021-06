Avowed salta l’E3 2021?

Secondo alcuni recenti rumor pare che Avowed, il nuovo lavoro di Obsidian Entertainmente, potrebbe saltare l’appuntamento dell’E3 2021

Nel pieno rispetto della tradizione, più ci avviciniamo all’E3 2021 e più i rumor relativi ai vari giochi che dovrebbero essere protagonisti della kermesse tendono ad aumentare. Stavolta è il turno di Avowed, il nuovo RPG sviluppato dai ragazzi di Obsidian Entertainment, che in base a quanto riportano le nuove voci di corridoio, sembra essere uno dei possibili assenti della manifestazione. Un’assenza che, se confermata, non farebbe certo la felicità di tutti coloro che attendono il gioco, del quale al momento, sono state diffuse soltanto pochissime informazioni.

Avowed potrebbe non essere presente all’E3 2021?

A gettare benzina sul fuoco in merito alla presunta assenza del gioco Obsidian durante l’Xbox and Bethesda Games Showcase, che vi ricordiamo essere in programma per il prossimo 13 di Giugno, è il solito Jeff Grubb, fonte generalmente attendibile in tal senso. La notizia, però, non trova conferma presso altri insider, secondo i quali la presenza di Avowed sarebbe confermata, abbinata alla presentazione di un trailer dedicato.

A confermare le parole di Grubb, però, ci ha pensato l’insider Nate Drake, che su ResetEra avrebbe ritenuto le notizie in possesso del giornalista in forza a GamesBeat decisamente aggiornate ed attendibili. Ha inoltre aggiunto che il tutto era originariamente previsto come un appuntamento dell’E3 2021, pertanto il nuovo RPG del team potrebbe venire presentato non troppo più avanti nel tempo, sempre in occasione di un evento firmato Microsoft.

Ovviamente, quando si parla di notizie non confermate in via ufficiale dai diretti interessati, il nostro consiglio è sempre quello di prendere tali affermazioni con tutte le precauzioni del caso. Quello che è certo è che, visto il numero di studi interni adesso in forza a Microsoft, la conferenza in programma non dovrebbe certo essere avara di annunci. Che noi di tuttoteK non mancheremo di riportarvi.

