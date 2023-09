Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Altro che “svegliami quando settembre finisce”: gli annunci del Nintendo Direct preannunciano un autunno 2023 pieno di bombe per tutti!

La canzone dei Green Day non avrebbe certamente potuto prevedere che il settembre del 2023 sarebbe stato tanto esplosivo quanto il Nintendo Direct di ieri, il cui recap passa in rassegna (come sempre) tutti gli annunci. Contrariamente al disguido extraredazionale dello scorso anno, stavolta abbiamo potuto seguire l’evento dal vivo, senza però negarci il tempo necessario a scrivere un resoconto quanto più completo possibile. Se tuttavia vi siete persi la diretta, o volete rivederla prima per intero, qui sotto potete trovare tutti i 40 minuti di materiale. Se invece volete un riassunto perché eravate a lavoro, o un resoconto di quanto appena visto… continuate a leggere!

Splatoon 3: Pass di espansione – Ondata 2: Torre dell’Ordine | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Il Nintendo Direct di settembre 2023 si è aperto con uno degli annunci più attesi da tutti… i fan degli Inkling, più che altro. Il Pass di espansione è pronto alla “Ondata 2”, che aggiungerà a Splatoon 3 la misteriosa Torre dell’Ordine. Apparentemente, tra una planata e l’altra, potremo interpretare una ragazza Octoling bianca mentre ci addentriamo nell’edificio dello stesso colore. L’inchiostro nero e i codici stile Matrix sono forse l’ultimo dei misteri, ma al di là dell’enigmatica alleata Acht soffermiamoci su quel che abbiamo capito: ci attende una modalità da rigiocare a oltranza, con quelle che hanno tutta l’aria di essere meccaniche roguelike. Ne sapremo di più in attesa che esca la prossima primavera. Ve lo diciamo da ora, i vari “2024” non sono pochi.

Mario vs. Donkey Kong | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Un gioco che ci avrebbe sorpreso meno vedere a fine diretta, ma tant’è: il leak di Pyoro si è dimostrato veritiero su diverse cose, quindi se avete seguito l’insider negli ultimi giorni saprete anche cos’altro aspettarvi. Ciò detto, l’inatteso (ma graditissimo) ritorno di Mario vs. Donkey Kong ripropone con grafica moderna il titolo originale per GBA. Gli sprite prerenderizzati lasciano dunque spazio ai poligoni, optando curiosamente per uno dei giochi in cui Charles Martinet ha registrato più frasi complete nei panni di Mario. La nuova aggiunta è una gustosa co-op in locale, ma da qui al 16 febbraio 2024 probabilmente avremo anche tempo di capire se l’editor, eliminato in sordina dall’originale, farà capolino nel remake.

Prince of Persia: The Lost Crown | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Anche Ubisoft vuol dire la sua, e Prince of Persia: The Lost Crown è qui per ricordarcelo. Nel gioco guideremo Sargon nella sua missione tra le mille insidie del Monte Qaf, in un ritorno trionfale dello scorrimento laterale che ha caratterizzato la serie ai suoi albori. Oltre ad arco e spada, dalla nostra avremo anche i poteri del tempo dall’amatissima trilogia dei primi anni duemila. Il quadro generale, poi, viene ulteriormente impreziosito dalla presenza di un albero delle abilità con annessi amuleti da equipaggiare. Il gioco ci dà appuntamento per il 18 gennaio 2024, con l’aggiunta degli abiti da Spirito Guerriero in caso di preordine.

Prima carrellata | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Si va avanti veloce con la prima carrellata di oggi. Con uno shadow drop, Epic Games pubblica di colpo Horizon Chase 2, con piste e veicoli da sbloccare, nonché una co-op in locale e online fino a quattro giocatori. Il gioco musicale Super Crazy Rhythm Castle offre oltre 30 brani da affrontare in questa avventura con co-op, che esce il 14 novembre e per la quale sono già aperti i preordini. Più lunga, invece, l’attesa di SpyXAnya: Operation Memories, in uscita nel 2024 e incentrato su un’adorabile storia slice of life in cui dovremo cercare dei soggetti da immortalare.

Super Mario RPG | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Di certo non avrebbe avuto un Direct a parte come è avvenuto con Super Mario Bros. Wonder, ma fa comunque piacere avere novità su Super Mario RPG. Che il gioco uscisse il 17 novembre già lo sapevamo. Quel che non ci aspettavamo era di avere un maggiore contesto sulle novità. Per iniziare, le azioni a tempo permettono ora di danneggiare più nemici insieme. Caricando la finora misteriosa barra circolare in basso a sinistra durante le battaglie, è possibile utilizzare una devastante mossa a tre. Infine, cosa più intrigante, tutti i boss del gioco si potranno riaffrontare. A oltranza? Questo lo potremo sapere solo in fase di recensione.

Another Code Recollection | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Di nuovo, un leak firmato Pyoro è pienamente confermato. Another Code Recollection ripropone due avventure grafiche degli anni duemila. La prima, Another Code: Due Memorie, vede la ragazza dai capelli bianchi Ashley Mizuki Robbins in cerca di risposte sulla misteriosa isola Blood Edward. A intralciarla, naturalmente, tantissimi enigmi. Quale sia la verità sul suo passato o sul misterioso bambino incontrato sull’isola, lo scopriremo in questo doppio remake che include anche il seguito per Wii, Another Code: R. Appuntamento, in tal senso, per il 19 gennaio 2024, con preordini da oggi.

Princess Peach: Showtime! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

L’avventura da solista della sovrana del Regno dei Funghi ha finalmente un nome. La trama di Princess Peach: Showtime! vede una locandina dello spettacolo al Teatro Splendente attirare l’attenzione di Peach e dei Toad. Naturalmente, la sera della prima la strega Uva Spina e la compagnia dei mosti rubano la scena. Stella, custode del teatro, aiuta Peach in quest’avventura in cui il potere del fiocco altera i poteri di Peach con altrettanti costumi. Peach spadaccina, Peach detective, Peach pasticcera e Peach kung fu: in base allo scenario, il gameplay cambia radicalmente, da uno spectacle fighter stile Bayonetta alle avventure grafiche di Ace Attorney. 22 marzo 2024, con preordini da oggi.

SaGa Emerald Beyond | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Le storie intrecciate dei protagonisti di SaGa Emerald Beyond ci portano il primo contributo di Square-Enix nella diretta. Potremo scegliere tra sei eroi: Tsunanori Mido (burattinaio che usa le sue marionette per combattere), Ameya (strega mascherata da studentessa), Bonnie e Formina (due poliziotte in proprio), Diva No. 5 (cantante meccanica priva di voce e corpo) e Siugnas (re oscuro fresco di risveglio). Ciascuno di loro ha una sua storia, dipanata in 17 mondi interconnessi e soggetta a finali diversi in base alle nostre scelte. Starà a noi avere la meglio in battaglia grazie a tecniche con cui alterare l’ordine delle azioni, nonché combo di squadra. 2024.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Da Aspyr arriva un colpo di coda: l’eroina che mancava su Nintendo Switch (skin da un precedente Pass Battaglia di Fortnite permettendo) fa il suo atteso (e gradito) ritorno. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft si ripromette di fare esattamente questo: riportare la trilogia classica sotto i riflettori, con annesse espansioni. Molti segreti attendono di essere riscoperti, ma uno ce lo ha svelato il narratore della diretta: sarà possibile cambiare dalla grafica nuova ai poligoni vecchi in qualsiasi momento. L’appuntamento è per il prossimo San Valentino: 14 febbraio 2024, con preordini da oggi. No, non sappiamo se Aspyr è al corrente della canzone Amami Lara.

Detective Pikachu: Il Ritorno | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Evidentemente il brand da noi si aspetta la soglia dell’attenzione di un Goldeen, se Detective Pikachu: Il Ritorno necessita di un altro spotlight. Il trailer ci ricorda ancora una volta che a Ryme City gli umani e i Pokémon convivono senza alcun tipo di combattimento. Sappiamo ugualmente anche che Tim Goodman cerca il padre Harry in compagnia del suo Pikachu parlante dipendente da caffeina. quel che non sapevamo, piuttosto, riguarda l’investigazione: tralasciando la divisione tra i ruoli (Tim interroga gli umani, Pikachu i Pokémon), Growlithe ci aiuta con il suo fiuto, Darmanitan sfascia cose e Luxray si occupa di vedere oltre ai muri. Come sempre, il gioco esce il 6 ottobre, con preordini già aperti.

Trombone Champ | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Cultori del web, gioite: la sempiterna fonte di meme, Trombone Champ, è in arrivo sull’ibrida delle meraviglie. Il gioco musicale ispirato agli strumenti a fiato si ripropone su Nintendo Switch facendo uso delle funzioni dei Joy-Con. Potremo infatti usare il giroscopio per dare fiato alle trombe o, in alternativa, sfruttare la spesso ignorata telecamera a infrarossi del Joy-Con destro. I brani a nostra disposizione sono quasi 50, e spaziano verso ogni genere. Il delirio, poi, si moltiplica in maniera esponenziale in multiplayer locale. Il gioco è già disponibile a partire dal termine della presentazione.

Seconda carrellata | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Ripartiamo a bomba con un’altra carrellata. In arrivo la prossima primavera, abbiamo il battle royale Battle Crush, con visuale dall’alto, un roster di personaggi presi da diverse mitologie, vittoria per ring-out in stile Smash e un modello di business free-to-play. Beta chiusa a ottobre. Già disponibile è invece Wartales, un GdR d’azione con un vasto mondo da esplorare in esclusiva temporale. Dal canto suo, Contra: Operation Galuga è un remake del primo gioco con difficoltà impostabile a cura di WayForward, con super attacchi e co-op a 4 giocatori. Inizio 2024. Infine, in Unicorn Overlord ci aspetta un altro grande mondo da esplorare, in cui trovare nuovi alleati tra oltre 60 personaggi. Il GdR tattico di Atlus ci guiderà alla rivolta, tra minigiochi opzionali di cucina e di farming, l’8 marzo 2024.

Luigi’s Mansion 2 HD | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Il titolo del gioco è diventato ufficialmente Luigi’s Mansion 2 HD. A Cupavalle i fenomeni sovrannaturali sono molto comuni, come ad esempio… beh, è Luigi’s Mansion, quindi sapete già dove si va a parare. Nell’(ex) episodio per 3DS, le ville stregate da esplorare sono molteplici. Ad aiutarci ci sarà il Poltergust, l’aspirapolvere per farci luce ed interagire con l’ambiente circostante. E naturalmente non mancano i fantasmi, da quelli malevoli da stordire con il flash dello Strobobulbo a quel patatone del Poltercucciolo. Oh, quasi dimenticavamo la co-op online! Ma c’è da aspettare ancora: estate 2024.

Come in Smash, “trofei” fa rima con “musei” | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Nella zona Uji, di Kyoto, alla vecchia sede della Grande N è ufficialmente in costruzione il Nintendo Museum. Verranno esposti i prodotti del colosso kyotense dal 1889 ad oggi, dalle carte hanafuda ai giocattoli degli anni sessanta, passando poi naturalmente per i videogiochi vintage. I lavori termineranno a marzo 2024, con l’inaugurazione da confermarsi in seguito. Passiamo alle altre novità: gli amiibo! Zelda e Ganondorf (Tears of the Kingdom) arrivano il 3 novembre. A seguire, Noah e Miyo (Xenoblade Chronicles 3) arrivano il 19 gennaio. Infine, il più “impossibile” di tutti: Sora, da Kingdom Hearts, completando così la collezione di Super Smash Bros. Ultimate! 2024.

F-Zero 99 | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Probabilmente, quando Pyoro ha detto “i fan di una certa funzione di MATLAB”, ha evitato i dettagli per prevenire un coccolone ai fan di Captain Falcon e compagni. F-Zero 99 consiste in… beh, diciamoci la verità: se conoscete i vari “99” di Nintendo Switch Online, sapete già l’antifona. Dovremo evitare di esplodere urtando gli altri 98 piloti e/o i bordi delle brutali piste nate su SNES anni fa, ma in caso di collisioni è possibile raccogliere punti con cui sbloccare la “Aerostrada”, una scorciatoia particolarmente sgombra. Già disponibile; resta da capire se le opzioni cosmetiche preannunciano un impegno post-lancio serio, o se andrà a finire come è avvenuto con Super Mario Bros. 35 e Pac-Man 99…

Spinoff di League of Legends | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Doppia razione di LoL, e non è una battuta. Si parte con Bandle Tale: a League of Legends story, dove ogni tipo di creatura vive a Bandle City. Nel gioco il nostro compito è raccogliere materiali per fabbricare di tutto, al servizio degli NPC. In questo spinoff, è presente persino un albero delle abilità per la cucina e le meccaniche di crafting. A quanto pare, il festival che dovremo aiutare ad organizzare è destinato a “salvare la città”. 2024. Con un ruggito familiare ai fan del brand, poi, il narratore del Nintendo Direct ha svelato Song of Nunu: a League of Legends Story, in cui seguiremo nelle loro disavventure Nunu e Willump. Preordini da oggi.

WarioWare: Move it! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Torneremo ben presto a sgobbare per quel fetente di Wario, poco ma sicuro. Il trailer del gioco riconferma che WarioWare: Move it! avrà un vero e proprio doppiaggio italiano, come apprezzato in Get it Together!, recensito in precedenza. Il pretesto narrativo vede Wario e i suoi poveri amici alle prese con un viaggio di lavoro. Il resort che li ospita si rivela foriero di idee per tanti nuovi strampalati microgiochi, in cui ripetere delle pose predefinite per affrontare le sfide: in altre parole, quanto già amato in Smooth Moves per Wii nel 2006. Fino a quattro giocatori possono affrontarsi in modalità party cimentandosi in oltre 200 microgiochi. 3 novembre, preordini aperti.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ed Eastward: Octopia | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

Cento eroi in battaglia, con un obiettivo in comune. Questa la premessa di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, nel quale ci sono tanti eroi da incontrare e reclutare nell’apposito quartier generale dopo aver conosciuto la storia unica dietro ciascuno di loro. Vedremo di rafforzare i vari legami a partire dal 23 aprile 2024. Piuttosto, chi di voi ricorda la nostra recensione di Eastward? Il gioco sta per ricevere un DLC, Octopia, accessibile anche senza aver concluso l’avventura. E a quanto abbiamo avuto modo di capire, il contenuto scaricabile sembra caratterizzato da un ritmo ancora più lento. Comunque, inverno 2023.

Wargroove 2 e DAVE THE DIVER | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

A sorpresa, abbiamo un’esclusiva su console. E non una temporale, bensì una che probabilmente richiederà l’acquisto di Nintendo Switch per qualche annetto. Wargroove 2 porta con sé diverse novità, come la fazione dei topi Faahri, il Groove supercaricabile, la modalità conquista, gli scontri tra amici in locale e online, un editor di campagne, mappe e cutscene (!!!) e quant’altro. 5 ottobre 2023, con preordini già aperti. DAVE THE DIVER, poi, esce il 26 ottobre e ci porterà con mano negli abissi, mescolando pixel art e poligoni. La demo è già disponibile, e i preordini sono, di nuovo, aperti.

Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi Aggiuntivi, sesta ed ultima ondata | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

A quanto pare, le puntate conclusive della nostra guida iniziata la scorsa estate stanno per finire. Le novità di Mario Kart 8 Deluxe, come è avvenuto in precedenza, prima del day one si limitano a poche conferme. Sappiamo solo di una pista, il Circuito di Daisy da Mario Kart Wii, ma i piloti in esso mostrati sono non meno di quattro! Da Mario Kart: Double Dash!! torna Diddy Kong, da Mario Kart Wii fa capolino Funky Kong, e da Mario Kart Tour sfrecciano in pole position Pauline e Peachette. Se ne riparla in inverno 2023, o forse prima, dal momento che il 6 ottobre avremo un bundle in formato fisico comprensivo di DLC.

Among Us: aggiornamento per la nuova mappa ed ultima carrellata | Nintendo Direct: tutti gli annunci di settembre 2023

C’è un traditore… ehm, Among Us. Il trailer, oltre a farci sognare una serie animata con lo stile artistico delle bizzarrie in Flash sul caro vecchio Newgrounds, vede gli astronauti alle prese con un fungo malefico che infesta l’intera Skuld. La nave crolla, rivelando la mappa in sé: una giungla piena di funghi. In altre parole… The Fungle. Data: ottobre 2023. Infine, l’ultima carrellata ci ripropone a ritmo indiavolato cosa ci aspetta in autunno. Oltre al DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto (che stiamo recensendo, altrimenti perché tardare sul recap?), la diretta ci ricorda di… tutto quello che abbiamo visto nella diretta. Cosa manca, dunque?

La bomba finale, ecco cosa

Quello di settembre 2023 non sarebbe un Nintendo Direct senza una bomba finale, e dopo tutti questi annunci non poteva mancarne una! Nel caso il libro a rilegatura dura adornato con una stella non l’avesse reso palese, si torna nel mondo di Mario di carta… un momento, quella è… Goombella? E quello non è il cucciolo precoce di Yoshi?! Ebbene sì: dopo tanto peregrinare, la serie torna alle origini. Nel 2024 ci aspetta nientemeno che un remake di Paper Mario: il Portale Millenario! Il classico per GameCube fa dunque il suo attesissimo ritorno, elevato da tanti fan all’altisonante titolo di gioco migliore della serie. Si riconfermerà come tale? Sarà il tempo a dircelo!

Ora sta a voi dirci la vostra: ma chi se lo aspettava Paper Mario: Il Portale Millenario?! Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.