Take-Two Interactive: tagli al personale anche dal publisher di GTA

La febbre dei tagli al personale investe pure Take-Two Interactive: è questo che Strauss Zelnick intendeva parlando dello sviluppo di GTA 6?

Dopo quanto visto con Ubisoft e una quantità onestamente imbarazzante di altri publisher, anche Take-Two Interactive, editore di diversi franchise tra cui GTA, ha annunciato dei tagli al personale. Si parla nello specifico di 579 sedie vuote, e per quanto si tratti “solo” del 5% della forza lavoro questo comporta anche la cancellazione di diversi progetti (Agent evidentemente non bastava, ndr). Questo, naturalmente, nonostante il precedente piano di Strauss Zelnick per ridurre i costi non prevedesse “alcun piano” per licenziamenti e simili. Ora, il publisher ha annunciato che avrebbe provveduto ad “eliminare diversi progetti in sviluppo e snellire la struttura organizzativa” per un totale di spesa tra i 160 e i 200 milioni di dollari. Di questi, dai 120 ai 140 sono dovuti alle cancellazioni.

GTA 6 publisher Take-Two Interactive announced today that it is laying off 5 percent of its workforce, or more than 500 employees, despite earlier claims that it had "no current plans" for additional layoffs.

I tagli al personale di Take-Two Interactive: c’è qualcosa al sicuro al di là di GTA 6?

In precedenza, Take-Two Interactive ha definito lo sviluppo di GTA 6 a prova di sciopero, prima di annunciare a febbraio il piano di riduzione delle spese che oggi si è tradotto con un’ondata di tagli al personale. A suo tempo, Zelnick ha dichiarato che “Non abbiamo ancora messo la carne al fuoco, ma vorrei solo notare che le nostre maggiori spese sono sul marketing. E penso che ci sia modo di migliorare. Abbiamo anche spese di terze parti, di software, di rivenditori e di scorte. E c’è sempre l’opportunità. La scelta più ardua è quella di licenziare qualcuno, al cui proposito non abbiamo alcun piano.” E meno male. Il publisher conta di ottimizzare il modello di business puntando alla crescita a partire dall’uscita di Grand Theft Auto VI il prossimo anno. Recentemente, l’editore ha fatto compere aggiungendo Gearbox ai suoi team di sviluppo.

