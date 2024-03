Rasoio Philips S5885/25: offerta Mediaworld su uno dei migliori!

Tempo di radersi la barba, un momento molto importante per ogni uomo che ci tiene alla sua cura e al suo aspetto. Questo lo sa molto bene Mediaworld, che ha messo in offerta il rasoio Philips S5885/25!

Oggi per gli uomini è un grande giorno, perché Mediaworld ha deciso di mettere in offerta il rasoio Philips S5585/25. Questo rasoio lo conosciamo molto bene, perché giusto qualche settimana fa l’abbiamo inserito nella lista dei migliori rasoi elettrici. Un periodo perfetto per approfittare dell’offerta e acquistarlo! Non è una sorpresa che un aggeggio del genere sia in offerta, dopotutto si tratta pur sempre di Philips, che di pulizia del corpo è un vero e proprio maestro. Ma quindi a quale prezzo offrono questo fantastico rasoio? Mediaworld oggi l’ha messo in offerta a soli 89,99 euro al posto di 139,99, per un risparmio di ben 50 euro. Un momento migliore per acquistarlo non l’abbiamo mai trovato prima! Per accedere all’offerta vi basta recarvi a questo indirizzo.

Rasoio Philips S5885/25: perché approfittare dell’offerta Mediaworld

I motivi per cui vi consigliamo assolutamente di acquistare questo rasoio sono pochi e semplici. Innanzitutto questo rasoio è molto facile da usare e potete usarlo letteralmente su ogni angolo della vostra barba con il massimo della comodità. Questo è possibile grazie alle sue lame con una rotazione a 360 gradi, che vi da una libertà di movimento senza precedenti. Queste lame sono anche belle potenti e riescono ad effettuare fino a 90,000 operazioni di taglio al minuto. Ma non solo, il rasoio Philips S5885/25 è anche dotato di un’intelligenza artificiale, che è in grado di rilevare sia la densità che la quantità di peli, in modo tale che non vi sfugga neanche un pelo che non riuscite a vedere. Come se non fosse abbastanza, questo rasoio è anche eco-sostenibile, realizzato con l’uso di elettricità completamente rinnovabile e infine è anche possibile pulirlo sott’acqua senza il minimo problema.

Ci sembrano tutti dei buoni motivi per acquistare questo rasoio! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.