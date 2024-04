Range Rover presente alla Design Week: una scelta strategica

La Design Week dal 16 al 21 aprile è il posto ideale per partecipare all’inaugurazione della Range Rover House Milano. Un evento da non perdere

Range Rover ha optato per la prestigiosa cornice della Design Week per l’inaugurazione della House Milano, un luogo esclusivo che celebra la creatività e l’innovazione del marchio. Situata in Via Amerigo Vespucci 8, nella zona di Porta Nuova, la casa del brand apre le sue porte al pubblico dal 16 al 21 aprile. Benvenuti nel mondo del modern luxury. Gli ambienti sono infatti progettati per riflettere la filosofia del marchio, caratterizzata da design essenziale, ricercatezza ed eleganza sostenibile. Gli ospiti potranno immergersi nell’essenza della casa automobilistica, ammirando la cura dei dettagli e la scelta di materiali pregiati. Oltre allo showroom, verranno ospitati una serie di eventi esclusivi, tra cui design talks, conversazioni creative e show-cooking con chef stellati. Sono stati inoltre organizzati momenti dedicati al benessere, come sessioni di energia mattutina, esperienze di bellezza e mixology.

Range Rover alla Design Week: test drive e avventure fuori porta

Gli appassionati di guida potranno provare l’emozione di un test drive a bordo della gamma. Sabato 20 e domenica 21 aprile è prevista un’avventura esclusiva fuori porta, con un emozionante percorso fuoristrada tra i vigneti della Franciacorta, seguito da una degustazione e un pranzo. L’House è stata realizzata in collaborazione con prestigiosi partner, tra cui Molteni&c per l’arredamento interno, Ethimo per l’arredamento esterno e Tecnogym per le sessioni di benessere.

La scelta di inaugurare la casa durante la Design Week è strategica, perché permetterà alla casa automobilistica di raggiungere un pubblico ampio e variegato e di rafforzare la sua immagine di brand innovativo e creativo. La Range Rover House Milano rappresenta un nuovo capitolo nella storia del marchio, un luogo dove i clienti possono vivere un’esperienza unica e immergersi nel mondo del modern luxury. Scegliere la Design Week è sinonimo di successo indiscusso, che conferma la visione strategica del marchio e il suo impegno costante nell’offrire prodotti e servizi di altissima qualità.

