Pokemon Scarlatto e Violetto: annunciati i Tera Raid di Delibird e Cinderace

In Pokemon Scarlatto e Violetto arrivano Delibird e Cinderace con due Tera Raid che vedranno i pokémon suddetti come protagonisti

Nintendo sta entrando nello spirito della stagione con i Raid di Pokemon Scarlatto e Violetto di Tera Cinderace e Tera Delibird a dicembre e gennaio. Sono infatti appena arrivati annunci che segnano l’apparizione di entrambi i Pokémon suddetti. Innanzitutto, durante il fine settimana di Natale, si potrà ottenere Delibird. Successivamente, per celebrare l’Anno del Coniglio nel 2023, si potrà ricevere Cinderace a Capodanno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Pokemon Scarlatto e Violetto: tutti i dettagli dei Tera Raid di Delibird e Cinderace

Il Tera Raid di Delibird sarà presente in Pokemon Scarlatto e Violetto solo dal 23 al 25 dicembre 2022, successivamente verrà il turno di Cinderace. Non ci sarà un tipo Tera prestabilito e la versione a cinque stelle del raid includerà i Frammenti Tera.

Ci saranno due periodi di tempo in cui sarà possibile affrontare il Tera Raid di Cinderace. Il primo sarà proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno: tra il 30 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023. Il secondo evento si svolgerà invece tra il 13 e il 15 gennaio 2023. Si tratterà di un combattimento contro una versione Mightiest Mark del pokémon in questione, il tutto in un raid a sette stelle (Tera del tipo Lotta).

Cinderace sarà il secondo pokémon non nativo ad apparire in un Tera Raid di Pokemon Scarlatto e Violetto, il primo è stato infatti Charizard. Quest’ultimo è apparso dall’1 al 4 dicembre 2022 e dal 15 al 18 dicembre 2022. Pokemon Scarlatto e Violetto sono disponibili per Nintendo Switch, qui trovate la nostra recensione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.