Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 17, Trofeo Roccia)

Tra capitale d’Oltremanica, lago stregato, frane e fogliame: ecco la guida a piste e tracciati del Trofeo Roccia di Mario Kart 8 Deluxe

Come promesso tra agosto e settembre, torna anche stavolta la nostra guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. E, credeteci, non avete idea di quanto sia liberatorio poter di nuovo includere schermate scattate in modalità fissa. Ad ogni modo, oggi siamo qui per sfrecciare nei circuiti del Trofeo Roccia: questo vuol dire che ci aspettano quattro scenari inediti. La nostra tappa nel mondo reale sarà con Tour Giro di Londra. Poi passeremo al simil-Mode 7 di Super Circuit con GBA Lago di Boo, per poi abbandonare gli specchi d’acqua stregati in favore di 3DS Monte Roccioso e, infine, passare dalle frane montane al bosco autunnale di Wii Pista degli aceri. Accendete i motori!

Tour Giro di Londra – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Si riparte, con buona pace della Royal Family a lutto, dalla capitale del Regno Unito: la prima delle piste del Trofeo Roccia è anche uno dei tracciati di Mario Kart 8 Deluxe a tornare da Tour. Questo è quanto ci promette Tour Giro di Londra: di portarci, beh, a spasso per le strade della fu Londinium. Vediamo di passare in rassegna il tutto.

Layout: Si parte subito con una curva a destra, seguita da un rettilineo (le altre uscite della rotatoria sono bloccate). Dopo uno zigzag a sinistra e a destra, vi attende un altro rettilineo con una curva a destra. La successiva svolta a sinistra precede una grande curva verso destra con dello sterrato al centro: se avete funghi potete concedervi un taglio, a patto che schiviate il Categnaccio. Il rettilineo a seguire vi vedrà saltare il Tower Bridge. Tra la curva a destra successiva e quella a sinistra dopo ancora, il rettilineo in salita vi offrirà una bella vista della London Eye. Il salto successivo conduce alla curva a destra che conclude il primo giro. Il secondo parte con un rettilineo verso una curva a destra, prima di una a sinistra e un altro maxi-tornante a destra con Categnaccio al centro. La rotatoria successiva, tagliata in due dalle transenne, preannuncia un terzo maxi-tornante con Categnaccio, stavolta verso sinistra. Dopo una curva a sinistra e due a destra, un salto vi condurrà a due svolte (destra, sinistra) prima di costeggiare la London Eye. Le due curve a destra successive vi condurranno al traguardo. Al terzo giro, la mappa si ripete come al secondo fino alla rotatoria transennata; dopo di essa, vi aspetta un rettilineo comprensivo di un Categnaccio a piede libero. Dopo una curva a sinistra e una a destra, tornerete alla svolta del primo giro prima del Tower Bridge, superato il quale dovrete svoltare a destra, a sinistra e ancora a destra per chiudere la gara.

Valutazione: Non sempre i segnali fluttuanti riescono a dare una chiara idea di dove andare. Potrebbe capitarvi di sbagliare direzione, ma dopo i primi passaggi di Lakitu dovreste ingranare. La prima pista davvero confusionaria del Pass Percorsi Aggiuntivi viene bilanciata da una colonna sonora rock che omaggia palesemente i gruppi della British Invasion. 7,5/10.

GBA Lago di Boo – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

A fare il suo ritorno nel Pass Percorsi Aggiuntivi è, dopo tanti anni di isolamento in Super Circuit, anche la buon’anima del fu Boo Lake. Ribattezzato GBA Lago di Boo, il tracciato è passato anche per Tour, senza però che quest’ultimo ne snaturasse il layout come è avvenuto con GBA Giardino Nuvola. O almeno, non completamente…

Layout: Questo percorso è abbastanza semplice. Dopo la prima curva a destra vi aspettano due rampe sul rettilineo. Dopo la seconda svolta, a sua volta a destra, un bivio vi farà scegliere tra due vie parallele: quella a sinistra è la più vicina alla curva verso la medesima direzione, con la quale la strada inizierà a pendere. La sezione antigravità parte a bomba con un tornante di 180°, dopo il quale un rettilineo con due rampe scivolerà lentamente in acqua. I Pesci Lisca non dovrebbero darvi problemi, ma nel dubbio evitateli. Dopo il tornante a sinistra dovrete svoltare nella direzione opposta, e un altro bivio in salita (con tanto di rampe) vi riporterà in superficie dove vi attende il traguardo.

Valutazione: Tour è solito fare scempio delle piste adattate da Super Circuit, ma dobbiamo dare onore al merito. La nuova incarnazione di Boo Lake ha preso lo spettrale precipizio dell'originale e ne ha fatto effettivamente un lago. Naturalmente con Cittadella Tremarella in giro la combo tra pista stregata e sezioni subacquee può essere ridondante, ma l'identità del percorso ora ha più carattere che mai. 8/10.

3DS Monte Roccioso – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Direttamente da Mario Kart 7, torna a farsi viva una delle piste più iconiche del terzo episodio portatile della saga. Due sono le certezze di 3DS Monte Roccioso: le frane e le planate. Riuscirà questo tracciato a distinguersi, vista la concorrenza di questo terzo DLC? Eh… vedremo.

Layout: La discesa iniziale costeggia la montagna con uno strapiombo sulla sinistra, senza guardrail. All’inizio dei giri successivi, potrete sorvolare le prime due curve. La caverna ospita molti Swooper da evitare. Cercate di non farvi distrarre dalle colonne portanti e di azzeccare le varie curve fino alla discesa in stile Wii Miniera d’oro di Wario. Risalendo troverete la rampa che dà il via alla lunga planata tra gli alberi, alla quale ne fa eco una più breve dopo la curva verso destra che vi attende all’atterraggio. La svolta a destra successiva conduce alla famigerata salita finale, tra rampe, pedane turbo e massi che vi rotoleranno addosso. Arrivate incolumi in cima e potrete sorvolare la linea del traguardo.

Valutazione: Questa pista non ha perso la sua verve "avventurosa", ma nel quadro generale di un gioco già ricco di circuiti d'eccezione spicca decisamente meno del previsto. 7,5/10.

Wii Pista degli aceri

Concludiamo veramente alla grande con l’ultima delle piste del Trofeo Roccia: uno dei tracciati migliori della serie, Wii Pista degli aceri, torna a fare capolino in Mario Kart 8 Deluxe. Con una colonna sonora indimenticabile e una delle rappresentazioni più gioiose dell’autunno, questo percorso ci vedrà fronteggiarci in un mare di foglie ingiallite. Ma il level design sarà appassito a sua volta, o è riuscito a mantenere il suo smalto?

Layout: Le prime tre curve (sinistra, destra, lunga a sinistra) precedono la lunga planata al termine del cannone. Cogliamo l’occasione per ricordare che l’aggiornamento del gioco ha rimosso l’handicap comportato dal fulmine (evviva!), quindi solo le altre armi potranno abbattervi in volo. All’atterraggio vi attendono due lunghi tornanti a cavatappi, uno a destra e uno a sinistra. Il piazzale sulla chioma dell’albero ospita due Torcibruchi giganti da evitare, mentre i mucchi di foglie possono nascondere funghi. A seguire troverete una curva a destra, un rettilineo senza guard-rail (ma con diverse pedane turbo), e infine un tornante verso destra. Il bordo sinistro di quest’ultimo ospita un half-pipe per eseguire dei trick, che potrebbero fruttarvi un’arma in più. Dopo la curva, una rampa segna l’inizio di un lungo rettilineo in discesa, seguito da una rampa turbo, un tornante a sinistra e la planata conclusiva. All’atterraggio potete raccogliere qualche arma sugli alberi ai lati.

Valutazione: Un vero e proprio finale col botto. Una delle piste migliori della serie porta con questo gioco il totale delle sue apparizioni a quota quattro, e merita ogni singola foglia della sua obiquità. 9,5/10.

