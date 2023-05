Mobvoi: presentato il nuovo TicWatch Pro 5

L‘azienda Mobvoi ha presentato l’attesissimo TicWatch Pro 5. PRO 5 rappresenta il più potente TicWatch di sempre

Mobvoi Inc., l’azienda leader nell’AI e creatrice degli smartwatch TicWatch, presenta oggi l’attesissimo TicWatch Pro 5 di nuova generazione. TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch a includere la piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1 e a integrare da subito ­­­l’ultima versione di Wear OS di Google (Wear OS 3). In qualità di leader nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’integrazione hardware, Mobvoi ha rafforzato le proprie capacità di intelligenza artificiale con lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni che hanno il potenziale per migliorare la funzione di co-pilotaggio dell’intelligenza artificiale della serie TicWatch.

Dettagli sul nuovo Mobvoi TicWatch Pro 5

TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch dotato della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1. Questo supporta sensori versatili, algoritmi sanitari più accurati e una maggiore durata della batteria. Queste caratteristiche avanzate posizionano TicWatch Pro 5 come co-pilota della salute degli utenti; con la capacità di raccogliere dati sulla salute, analizzarli localmente o attraverso il modello LLM backend di Mobvoi, per fornire approfondimenti e indicazioni sulla salute personale. TicWatch Pro 5 viene inoltre lanciato con l’ultima versione di Wear OS di Google (Wear OS 3) per aiutare gli utenti a rimanere connessi con stile. Con i materiali esterni più resistenti di qualsiasi altro TicWatch e una nuovissima corona rotante per una navigazione più semplice. TicWatch Pro 5 è lo smartwatch più potente e resistente della classe TicWatch.

Dichiarazioni in merito al nuovo Mobvoi TicWatch Pro 5

È stato un onore lavorare con alcune delle aziende tecnologiche leader a livello mondiale, come Google e Qualcomm Technologies, per creare questo TicWatch di nuova generazione che integra i nostri algoritmi interni basati sull’intelligenza artificiale, stabilendo un nuovo standard per la categoria,

ha dichiarato Robert Zhang, vicepresidente della divisione ingegneria di Mobvoi.

Il nostro team ha trascorso innumerevoli ore a perfezionare gli algoritmi che stanno alla base del monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle funzioni di monitoraggio del sonno e del fitness e di molto altro ancora, per offrire un’esperienza piacevole e senza interruzioni, sia che ci si trovi a casa, in palestra o durante un’escursione. Tutto ciò avvicina il nostro smartwatch a diventare un co-pilota della salute. Oltre a ciò, stiamo adottando anche un modello di intelligenza artificiale di nostra proprietà per co-pilotare il processo di creazione dei contenuti (ad esempio, Text-to-Image) sulla nostra piattaforma di creazione di quadranti – TimeShow.

Caratteristiche

La scocca principale del TicWatch Pro 5 è progettata per garantire una durata ultraresistente grazie all’alluminio di grado aerospaziale e a una lunetta metallica di livello chirurgico. Questa offre una sensazione di leggerezza e allo stesso tempo un’elevata resistenza ai danni e alla corrosione. Lo schermo, dotato di protezione fingerprint, è luminoso e facilmente leggibile ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass resistente alle scheggiature. Testato per soddisfare i requisiti di resistenza all’acqua US-MIL-STD 810H e 5ATM, il TicWatch Pro 5 è costruito per affrontare un uso costante e avventure difficili, con la possibilità di nuotare in acque aperte.

Novità

TicWatch Pro 5 mantiene con orgoglio l’eredità distintiva e celebrata del design del display a doppio strato, notoriamente associato alla serie TicWatch. Gli utenti di TicWatch Pro 5 noteranno subito il nuovo design del display a doppio strato del dispositivo (ovvero il display a bassissimo consumo); oltre alle funzionalità aggiornate della modalità Essential. Il display a bassissimo consumo consente di visualizzare le metriche vitali attraverso icone commutabili ruotando la corona, il tutto senza attivare l’orologio. La modalità Essential aggiornata introduce la modalità Smart Essential che consente all’orologio di andare automaticamente a riposo se non rileva alcun movimento, ad esempio mentre l’utente dorme o non lo indossa. Tutto ciò consente di pianificare in modo proattivo e strategico l’utilizzo della batteria e di prolungarne la durata fino a 80 ore. Con una ricarica rapida di 30 minuti, il TicWatch Pro 5 può raggiungere il 65% di autonomia, assicurando che tutti gli allenamenti, le serate e le gite giornaliere siano collegati.

Vantaggi principali del TicWatch Pro 5 di Mobvoi

Piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1: offre un’esperienza utente senza precedenti, con una maggiore potenza di elaborazione, una connettività più veloce e una migliore efficienza energetica. L’ultima versione di Wear OS di Google: TicWatch Pro 5 è dotato dell’ultima versione di Wear OS di Google (Wear OS 3). Corona rotante: consente un’esperienza touch-free e un modo più rapido per navigare e lanciare le app, regolare il volume e ingrandire/ridurre le mappe, perfetto per le mani bagnate o quando si indossano i guanti.

L’innovazione

Il TicWatch Pro 5 introduce l’innovativa visualizzazione di icone ULP per mostrare sempre i dati biologici e le informazioni ambientali. Queste includono la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le calorie, la bussola e altri dati essenziali, accessibili ruotando la corona. In TicExercise, il display ULP introduce l’innovativa retroilluminazione della zona di frequenza cardiaca e metriche di fitness commutabili. I trail runner e gli amanti del jogging notturno possono facilmente monitorare la propria frequenza cardiaca con un semplice sguardo ai colori mutevoli del display, senza interrompere il proprio ritmo. Ricovery Time e VO2 Max: conoscere i propri limiti e quando spingersi oltre durante l’esercizio fisico. Il VO2 Max predice la quantità massima di ossigeno che si può utilizzare durante l’esercizio. Grazie agli algoritmi potenziati dall’intelligenza artificiale di Mobvoi, il tempo di recupero del TicWatch Pro 5 valuta le condizioni fisiche dell’utente. Bussola, barometro e multi-GNSS: consente di pianificare il proprio percorso in modo più preciso e di conoscere i propri itinerari in tempo reale, in modo da non perdersi mai nella natura.

Funzionalità aggiuntive:

Modalità essenziale aggiornata: ora supporta sia l’inserimento programmato che quello intelligente e consente di accedere a importanti informazioni biologiche, dati ambientali e monitoraggio avanzato del sonno con un consumo energetico estremamente ridotto. Lunga durata della batteria e ricarica rapida: l’enorme capacità di 628mAh consente un’autonomia fino a 80 ore. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, la batteria può raggiungere il 65% con una ricarica rapida di 30 minuti. Misurazione one-tap: accedere a cinque parametri di salute (frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e valutazione della salute del cuore) dopo l’attività fisica in qualsiasi momento con un solo tocco sullo schermo. Tracciamento del sonno migliorato: le nuove funzioni aggiunte includono il monitoraggio della frequenza respiratoria, il monitoraggio personalizzabile dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della temperatura della pelle e gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale che generano rapporti sul sonno giornalieri, settimanali e mensili.

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca migliorato

Dati più precisi (FC, SPO2, IHB, fibrillazione atriale) consentono di svolgere un’attività fisica oculata e forniscono indicazioni fondamentali sulla salute e sullo stile di vita. Gestione dello Stress: valutazione della fatica TicHealth e monitoraggio del livello di energia e di stress TicZen. Oltre 100 modalità di allenamento professionali: nuoto in acque libere e calibrazione dell’altitudine per le salite o il trail running, recentemente integrati. MIL-STD-810H: durevole per resistere a improvvisi cali di pressione dell’aria e a cambiamenti climatici. Resistente all’acqua 5ATM e adatto al nuoto in acque aperte: TicWatch Pro 5 supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca sott’acqua e il rilevamento GPS. È in grado di sostenere l’esposizione in acqua aperta o alla pioggia senza subire danni. Rimani connesso: Grazie alla connettività Bluetooth del telefono, gli utenti possono rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal polso senza dover prendere il telefono.

Disponibilità e prezzo

Gli utenti di TicWatch Pro 5 possono beneficiare di ulteriori servizi Mobvoi. Tra cui il recente rilascio di Sports and Health Data Platform. O TimeShow watch face app con una piattaforma che integra un modello di intelligenza artificiale di proprietà di Mobvoi per co-pilotare il processo di creazione dei contenuti. Ed ancora un piano VIP Sleep Service gratuito di un anno. TicWatch Pro 5 di Mobvoi è ora disponibile su Mobvoi.com e Amazon a soli € 359.99. L’orologio è disponibile in una finitura nera “ossidiana”, con cinque cinturini da 24 mm tra cui scegliere: cinturini in silicone “Go Wild” nei colori Jungle Green, Bonfire Orange e Twilight Blue, e cinturini in vera pelle “Go Urban” nei colori Tuxedo Black e Smart Casual Blue.

