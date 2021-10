Metal Gear Solid: Virtuous lavorerebbe al remake per Konami

Lo studio cinese Virtuous, pezzo piuttosto grosso che si concentra nel supportare titoli tripla A, sembra sia stato scelto da Konami per lavorare al remake di Metal Gear Solid Snake Eater

Prima di entrare nella vicenda specifica inerente a Virtuous, dobbiamo ricordare come Konami intende da tempo rilasciare varie remaster dei suoi giochi, tra cui Metal Gear Solid e chiaramente anche Snake Eater; tuttavia, l’ipotesi di un vero e proprio remake della saga ancora non aveva basi solide. In aggiunta, da tempo si rumoreggiava che il lavoro fosse stato assegnato allo studio Bluepoint, poiché si è saputo come stessero lavorando al remake di un gioco “molto amato”. Ma, a detta di un insider, in realtà pare che questo loro vociferato progetto non riguardi la nota saga di Kojima. Infine, negli ultimi giorni, si è iniziato a parlare di un possibile progetto remake prodotto da Virtuous.

Virtuous, Konami ed il remake di Metal Gear Solid Snake Eater

Virtuous, fondata in Cina nel 2004, è una delle aziende di sviluppo più grandi al mondo, incentrata soprattutto nel dare supporto agli studi che vertono sulla creazione di grossi titoli (sia videoludici che non), e anche di esportarli verso nuove piattaforme. Degli esempi concreti sono il porting di Dark Souls Remastered su Switch, ed il contributo dato verso Battlefield 1, Horizon Zero Dawn ed Uncharted 4 per l’arte ed il contenuto. Le informazioni che apparentemente riferiscono di un remake di un gioco di Konami, cioè Metal Gear Solid Snake Eater, derivano dal profilo Linkedin di un impiegato dello studio Virtuous di nome Zhiyang Li.

So Virtuos Studios Working on Remake According to this LinkedIn Profile, Probably Metal Gear Solid 3… Previously It's been reported by @AndyPlaytonic.

– AAA Action Adventure Remake

– Looks like Ground up Remake

– 4k For Certain Platform@bogorad222 pic.twitter.com/HpAUk0PgkT — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 10, 2021

Andando a vedere nel suo account, è stata inserita la partecipazione al progetto del gioco, ancora non annunciato, sin dall’ottobre del 2018. Attraverso la descrizione, è possibile leggere come il remake raggiungerà uno stile grafico ai pari di un Tripla A, arrivando a toccare il 4K, ed avrà anche un “elemento di distruzione”. In più, vengono citate multiple piattaforme, ed il fatto che sarà un gioco action-adventure. Le speculazioni che portano a pensare a Metal Gear Solid sono alimentate dal fatto che Konami stia dando attivamente in outsourcing le sue IP, in modo che studi specializzati possano riportarle alla luce con una chiave più moderna, consona al mercato attuale.

In attesa di altri sviluppi, vi suggeriamo di rimanere sul nostro sito tuttoteK per non perdervi futuri aggiornamenti, e in caso vi interessino nuovi titoli a basso prezzo, controllate pure lo store di Instant Gaming.